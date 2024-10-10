В Украине положили начало соревнованиям "Игры ветеранов"

Министерство по делам ветеранов положило начало спортивным соревнованиям "Игры Ветеранов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В этом году они будут проходить в четырех регионах Украины и завершатся Всеукраинскими соревнованиями в городе Киеве. Участники "Игр Ветеранов" будут соревноваться в двух дисциплинах: кроссфит и киберспорт", - говорится в сообщении.

К участию в региональных соревнованиях приглашаются военнослужащие, ветераны войны и лица, уволенные с военной службы, службы в правоохранительных органах, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Регистрация на участие в соревнованиях является обязательной и продлится до 27 октября.

Региональные отборочные этапы по кроссфиту состоятся: 2 ноября (Кривой Рог), 9 ноября (Одесса), 16 ноября (Ивано-Франковск) и 23 ноября (Житомир), а всеукраинские соревнования - 8 декабря в Киеве.

Региональный отборочный этап по киберспорту состоится: 17 ноября Counter-Strike 2 (по всей Украине онлайн), 17 ноября FIFA (по всей Украине онлайн) и 24 ноября DOTA2 (по всей Украине онлайн), а всеукраинские соревнования - 6-7 декабря в Киеве.

