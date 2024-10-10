В Україні започаткували змагання "Ігри ветеранів"

Міністерство у справах ветеранів започаткувало спортивні змагання "Ігри Ветеранів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Цьогоріч вони проходитимуть у чотирьох регіонах України та завершаться Всеукраїнськими змаганнями у місті Київ. Учасники "Ігор Ветеранів" змагатимуться у двох дисциплінах: Кросфіт та Кіберспорт", - йдеться в повідомленні.

До участі у регіональних змаганнях запрошуються військовослужбовці, ветерани війни та особи, звільнені з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

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Реєстрація на участь у змаганнях є обов'язковою та триватиме до 27 жовтня.

Регіональні відбіркові етапи з кросфіту відбудуться: 2 листопада (Кривий Ріг), 9 листопада (Одеса), 16 листопада (Івано-Франківськ) та 23 листопада (Житомир), а всеукраїнські змагання - 8 грудня в Києві.

Регіональний відбірковий етап з кіберспорту відбудеться: 17 листопада Counter-Strike 2 (по всій Україні онлайн), 17 листопада FIFA (по всій Україні онлайн) і 24 листопада DOTA2 (по всій Україні онлайн), а всеукраїнські змагання 6-7 грудня в Києві.

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