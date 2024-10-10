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В России разбился военный самолет Як-130: пилот катапультировался

У Росії зазнав аварії військовий літак Як-130

В четверг, 10 октября, на административной границе между Калмыкией и Волгоградской областью РФ упал учебно-боевой самолет Як-130.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило пропагандистское "РИА Новости"

"Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот получил значительные ранения, его госпитализировали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возле Константиновки сбита российская "птичка": есть версии, что это не самолет, а тяжелый БпЛА С-70 "Охотник" (обновлено). ВИДЕО

Справка

По данным "Милитарного", в России эти самолеты входят в состав тренировочных авиаполков воздушно-космических сил и используются для подготовки летчиков.

Реактивный двухмоторный Як-130 может, в частности, использоваться для подготовки пилотов в условиях, приближенных к боевой ситуации, с условным или реальным применением вооружения типа "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Сейчас в составе ВКС РФ находятся более 100 учебно-боевых самолетов Як-130.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В охоте за самолетами А-50 были задействованы Patriot и советские ракеты С-200, - The Times

Автор: 

россия (96001) самолет (3616)


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Топ комментарии
+16
Жалко шо капультувався...
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10.10.2024 14:56
+6
Шустрый свинособаченок,успел скатина..
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10.10.2024 14:57
+6
Падло. Сподіваюсь, що розтовк свою дупу на фарш.
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10.10.2024 15:04
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Жалко шо капультувався...
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10.10.2024 14:56 Ответить
Може там був ще один?
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10.10.2024 15:01 Ответить
Хто його знає, може ще і другий грохне. А якщо ні, тоді жалко
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10.10.2024 17:00 Ответить
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10.10.2024 14:57 Ответить
Шустрый свинособаченок,успел скатина..
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10.10.2024 14:57 Ответить
Яка жаль .
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10.10.2024 14:58 Ответить
Літак має назву Aermacchi M-346.
"Лапті" вкрали в італійців цей проект.
Хай частіше падають, бажано разом з літунами.
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10.10.2024 14:58 Ответить
ВПС вибрали два проекти - Як-130 і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%93-%D0%90%D0%A2&action=edit&redlink=1 МіГ-АТ . Для розробки нового літака були потрібні великі кошти, яких не мали ні розробники, ні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Міністерство оборони Росії , тому літаки проектувалися спільно з іноземними фірмами - Як-130 з італійською Aermacchi, а МіГ-АТ - з французькими компаніями. Через розбіжності з італійським партнером спільна розробка Як-130 на завершальному етапі припинилася. Компанія Aermacchi отримала всю конструкторську і технічну документацію на планер літака, після чого випустила власний навчально-тренувальний літак - https://uk.wikipedia.org/wiki/Aermacchi_M-346 Aermacchi M-346 .
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10.10.2024 15:15 Ответить
Взагалі, 346-ті як навчальні -- хороші літаки.

Україні б таких, і побільше.....
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10.10.2024 15:20 Ответить
Взагалі-то він розроблявся спільно з Україною і Україна теж має на нього якісь права.
Навіть Китай пропонував нам спільне їх виробництво, поскільки вони розроблялися під двигуни Мотор-Січ.
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10.10.2024 15:54 Ответить
Літак, що вироблявся в Китаї з нашими двигунами мав назву L-15. Китай нам його не продав.
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10.10.2024 18:44 Ответить
JL-10

https://en.wikipedia.org/wiki/Hongdu_JL-10 Hongdu JL-10
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10.10.2024 18:54 Ответить
Пишуть, Емірати замовили 2022-го року мінімум 12 таких літаків, з опцією ще на 36. Ціна одного -- 15 мільйонів доларів.

Україні такі б не завадили теж.
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10.10.2024 18:56 Ответить
Україні їх ніхто не продає.
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10.10.2024 20:49 Ответить
Не залік.
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10.10.2024 14:59 Ответить
Прошу повторення, ще 2 попитки
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10.10.2024 17:02 Ответить
Шкода...
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10.10.2024 15:04 Ответить
Падло. Сподіваюсь, що розтовк свою дупу на фарш.
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10.10.2024 15:04 Ответить
Яке горе - москаль здриснув...
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10.10.2024 15:18 Ответить
Вже калмики допомагають ЗСУ .
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10.10.2024 16:16 Ответить
 
 