В России разбился военный самолет Як-130: пилот катапультировался

В четверг, 10 октября, на административной границе между Калмыкией и Волгоградской областью РФ упал учебно-боевой самолет Як-130.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило пропагандистское "РИА Новости"

"Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот получил значительные ранения, его госпитализировали.

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Справка

По данным "Милитарного", в России эти самолеты входят в состав тренировочных авиаполков воздушно-космических сил и используются для подготовки летчиков.

Реактивный двухмоторный Як-130 может, в частности, использоваться для подготовки пилотов в условиях, приближенных к боевой ситуации, с условным или реальным применением вооружения типа "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Сейчас в составе ВКС РФ находятся более 100 учебно-боевых самолетов Як-130.

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