В России разбился военный самолет Як-130: пилот катапультировался
В четверг, 10 октября, на административной границе между Калмыкией и Волгоградской областью РФ упал учебно-боевой самолет Як-130.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило пропагандистское "РИА Новости"
"Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пилот получил значительные ранения, его госпитализировали.
Справка
По данным "Милитарного", в России эти самолеты входят в состав тренировочных авиаполков воздушно-космических сил и используются для подготовки летчиков.
Реактивный двухмоторный Як-130 может, в частности, использоваться для подготовки пилотов в условиях, приближенных к боевой ситуации, с условным или реальным применением вооружения типа "воздух-воздух" и "воздух-земля".
Сейчас в составе ВКС РФ находятся более 100 учебно-боевых самолетов Як-130.
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"Лапті" вкрали в італійців цей проект.
Хай частіше падають, бажано разом з літунами.
Україні б таких, і побільше.....
Навіть Китай пропонував нам спільне їх виробництво, поскільки вони розроблялися під двигуни Мотор-Січ.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hongdu_JL-10 Hongdu JL-10
Україні такі б не завадили теж.