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Новини
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У Росії розбився військовий літак Як-130: пілот катапультувався

У Росії зазнав аварії військовий літак Як-130

У четвер, 10 жовтня, на адміністративному кордоні між Калмикією і Волгоградською областю РФ впав навчально-бойовий літак Як-130.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило пропагандистське "РИА Новости"

"Навчально-тренувальний літак Як-130 впав на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пілот дістав значні поранення, його госпіталізували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля Костянтинівки збито російську "пташку": є версії, що це не літак, а важкий БпЛА С-70 "Охотник" (оновлено). ВIДЕО

Довідка

За даними "Мілітарного", у Росії ці літаки входять до складу тренувальних авіаполків повітряно-космічних сил і використовуються для підготовки льотчиків.

Реактивний двомоторний Як-130 може, зокрема, використовуватися для підготовки пілотів в умовах, наближених до бойової ситуації, з умовним або реальним застосуванням озброєння типу "повітря-повітря" та "повітря-земля".

Нині у складі ПКС РФ перебувають понад 100 навчально-бойових літаків Як-130.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У полюванні за літаками А-50 були задіяні Patriot та радянські ракети С-200, - The Times

Автор: 

росія (65856) літак (2935)


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Топ коментарі
+16
Жалко шо капультувався...
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10.10.2024 14:56
+6
Шустрый свинособаченок,успел скатина..
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10.10.2024 14:57
+6
Падло. Сподіваюсь, що розтовк свою дупу на фарш.
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10.10.2024 15:04
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Жалко шо капультувався...
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10.10.2024 14:56 Відповісти
Може там був ще один?
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10.10.2024 15:01 Відповісти
Хто його знає, може ще і другий грохне. А якщо ні, тоді жалко
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10.10.2024 17:00 Відповісти
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10.10.2024 14:57 Відповісти
Шустрый свинособаченок,успел скатина..
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10.10.2024 14:57 Відповісти
Яка жаль .
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10.10.2024 14:58 Відповісти
Літак має назву Aermacchi M-346.
"Лапті" вкрали в італійців цей проект.
Хай частіше падають, бажано разом з літунами.
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10.10.2024 14:58 Відповісти
ВПС вибрали два проекти - Як-130 і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%93-%D0%90%D0%A2&action=edit&redlink=1 МіГ-АТ . Для розробки нового літака були потрібні великі кошти, яких не мали ні розробники, ні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Міністерство оборони Росії , тому літаки проектувалися спільно з іноземними фірмами - Як-130 з італійською Aermacchi, а МіГ-АТ - з французькими компаніями. Через розбіжності з італійським партнером спільна розробка Як-130 на завершальному етапі припинилася. Компанія Aermacchi отримала всю конструкторську і технічну документацію на планер літака, після чого випустила власний навчально-тренувальний літак - https://uk.wikipedia.org/wiki/Aermacchi_M-346 Aermacchi M-346 .
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10.10.2024 15:15 Відповісти
Взагалі, 346-ті як навчальні -- хороші літаки.

Україні б таких, і побільше.....
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10.10.2024 15:20 Відповісти
Взагалі-то він розроблявся спільно з Україною і Україна теж має на нього якісь права.
Навіть Китай пропонував нам спільне їх виробництво, поскільки вони розроблялися під двигуни Мотор-Січ.
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10.10.2024 15:54 Відповісти
Літак, що вироблявся в Китаї з нашими двигунами мав назву L-15. Китай нам його не продав.
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10.10.2024 18:44 Відповісти
JL-10

https://en.wikipedia.org/wiki/Hongdu_JL-10 Hongdu JL-10
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10.10.2024 18:54 Відповісти
Пишуть, Емірати замовили 2022-го року мінімум 12 таких літаків, з опцією ще на 36. Ціна одного -- 15 мільйонів доларів.

Україні такі б не завадили теж.
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10.10.2024 18:56 Відповісти
Україні їх ніхто не продає.
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10.10.2024 20:49 Відповісти
Не залік.
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10.10.2024 14:59 Відповісти
Прошу повторення, ще 2 попитки
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10.10.2024 17:02 Відповісти
Шкода...
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10.10.2024 15:04 Відповісти
Падло. Сподіваюсь, що розтовк свою дупу на фарш.
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10.10.2024 15:04 Відповісти
Яке горе - москаль здриснув...
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10.10.2024 15:18 Відповісти
Вже калмики допомагають ЗСУ .
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10.10.2024 16:16 Відповісти
 
 