У Росії розбився військовий літак Як-130: пілот катапультувався
У четвер, 10 жовтня, на адміністративному кордоні між Калмикією і Волгоградською областю РФ впав навчально-бойовий літак Як-130.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило пропагандистське "РИА Новости"
"Навчально-тренувальний літак Як-130 впав на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пілот дістав значні поранення, його госпіталізували.
Довідка
За даними "Мілітарного", у Росії ці літаки входять до складу тренувальних авіаполків повітряно-космічних сил і використовуються для підготовки льотчиків.
Реактивний двомоторний Як-130 може, зокрема, використовуватися для підготовки пілотів в умовах, наближених до бойової ситуації, з умовним або реальним застосуванням озброєння типу "повітря-повітря" та "повітря-земля".
Нині у складі ПКС РФ перебувають понад 100 навчально-бойових літаків Як-130.
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"Лапті" вкрали в італійців цей проект.
Хай частіше падають, бажано разом з літунами.
Україні б таких, і побільше.....
Навіть Китай пропонував нам спільне їх виробництво, поскільки вони розроблялися під двигуни Мотор-Січ.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hongdu_JL-10 Hongdu JL-10
Україні такі б не завадили теж.