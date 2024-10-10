У Росії розбився військовий літак Як-130: пілот катапультувався

У четвер, 10 жовтня, на адміністративному кордоні між Калмикією і Волгоградською областю РФ впав навчально-бойовий літак Як-130.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило пропагандистське "РИА Новости"

"Навчально-тренувальний літак Як-130 впав на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пілот дістав значні поранення, його госпіталізували.

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Довідка

За даними "Мілітарного", у Росії ці літаки входять до складу тренувальних авіаполків повітряно-космічних сил і використовуються для підготовки льотчиків.

Реактивний двомоторний Як-130 може, зокрема, використовуватися для підготовки пілотів в умовах, наближених до бойової ситуації, з умовним або реальним застосуванням озброєння типу "повітря-повітря" та "повітря-земля".

Нині у складі ПКС РФ перебувають понад 100 навчально-бойових літаків Як-130.

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