На фронте произошло 90 боевых столкновений, горячее всего на Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло более 90 боевых столкновений. Горячее всего на Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Не прекращаются систематические атаки артиллерии и авиации врага по приграничью Сумской и Черниговской областей. Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Александрия, Белополье, Шалыгино, Елино, Клюсы, Павловка, Бояро-Лежачи, Прогресс и Поповка. Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов Голышевское и Речки, в целом сбросив пять авиационных бомб.

Также россияне совершили шесть авиационных ударов по Курской области, задействовав семь авиабомб.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Украинские воины стойко держат оборону, в двух локациях идут бои. Оккупант нанес авиаудары КАБами по Купянску-Узловому и Подолам.

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Боевые действия на Донетчине

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 21 атаку на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Девять боестолкновений завершилось, еще 12 - продолжается. Авиаударам управляемыми авиационными бомбами подверглись Ямполь и Лиман, неуправляемые авиационные ракеты враг применил по Серебрянскому лесничеству.

На Северском направлении вблизи Верхнекаменского защитники украинской земли отразили четыре атаки оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики осуществили пять штурмовых действий позиций нашего войска вблизи Орехово-Васильевки, Часова Яра и Ступочек. В настоящее время идет одно боестолкновение. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до четырех. Враг сосредоточил свои усилия в районе Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отразили две атаки, а два боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергаются районы Торецка и Катериновки.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск, и в настоящее время отразили 14 атак противника. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отражены девять атак оккупационной армии, три атаки еще продолжаются.

На Времевском направлении противник атакует в направлении Богоявленки. Три вражеских штурма уже отражены украинскими воинами, четыре боестолкновения продолжаются.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении оккупанты совершили две неудачные попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и Работино. Также сегодня вражеская авиация нанесла удар по Запорожью тремя авиационными бомбами.

На Приднепровском направлении противник трижды пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций, одно боестолкновение продолжается.