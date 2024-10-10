На фронті відбулося 90 бойових зіткнень, найгарячіше на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб
Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Ситуація на півночі
Не припиняються систематичні атаки артилерії та авіації ворога по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Олександрія, Білопілля, Шалигине, Єліне, Клюси, Павлівка, Бояро-Лежачі, Прогрес та Попівка. Крім цього, ворог завдав ударів КАБами по районах населених пунктів Голишівське та Річки, загалом скинувши п’ять авіаційних бомб.
Також росіяни здійснили шість авіаційних ударів по Курській області, задіявши сім авіабомб.
Бойові дії на Харківщині
Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. Українські воїни стійко тримають оборону, у двох локаціях точаться бої. Окупант завдав авіаударів КАБами по Куп’янську-Вузловому та Подолах.
Бойові дії на Донбасі
Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 21 атаку на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Дев’ять боєзіткнень завершилось, ще 12 - триває. Авіаударів керованими авіаційними бомбами зазнали Ямпіль та Лиман, некеровані авіаційні ракети ворог застосував по Серебрянському лісництву.
На Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського оборонці української землі відбили чотири атаки окупаційної армії.
На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій позицій нашого війська поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок. На даний час точиться одне боєзіткнення. Ситуація контрольована.
На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до чотирьох. Ворог зосередив свої зусилля в районі Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили дві атаки, а два боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддаються райони Торецька та Катеринівки.
З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове. Сили оборони стримують натиск, і на даний час відбили 14 атак противника. Втрати ворога уточнюються.
Продовжуються бої поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито дев’ять атак окупаційної армії, три атаки ще тривають.
На Времівському напрямку противник атакує в напрямку Богоявленки. Три ворожі штурми вже відбито українськими воїнами, чотири боєзіткнення продовжуються.
Бойові дії на півдні
На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві невдалих спроби атакувати наші підрозділи поблизу Малої Токмачки та Роботиного. Також сьогодні ворожа авіація завдала удару по Запоріжжю трьома авіаційними бомбами.
На Придніпровському напрямку противник тричі намагався вибити українських воїнів з займаних позицій, одне боєзіткнення триває.
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Покровський напрямок.
На схід Селидового противник просунувся в північній частині дачних ділянок на схід від залізниці на глибину до 600 метрів.
На південь від Селидового противник просунувся вздовж східної лісосмуги на глибину до 400 метрів і продовжує тиснути в північному напрямку.
У західній частині Цукуриного російські війська зайняли частину вулиць Джерельна та Челюскіна на ділянці завширшки до 950 метрів. Ситуація залишається складною, оскільки більшість населеного пункту під противником.
Курахівський напрямок.
Противник продовжує тиснути у напрямку Островського, в районі Гострого, під Катеринівкою та у Максимільянівці. В останньому н.п. бої зміщуються до центральної частини
Часівярський напрямок.
На південь від Григорівки тривають бої за ротний опорний пункт, на захід від якого розташована лісопосадка, через яку противник може посилити тиск на Григорівку.
Запорізький напрямок.
У Північно-західній частині Кам'янського тривають бойові зіткнення зі змінним успіхом. Противник продовжує атаки маневреними групами, переміщаючись дном колишнього Каховського водосховища, де потрапляє під удар дроноводів ЗСУ.
Говорити про стабілізацію рано, але й площа, зайнята російськими військами не дозволяє їм особливо маневрувати, а ефект раптовості вже пройшов.
Куп'янський напрямок.
Зберігається висока інтенсивність бойових дій на схід від Кругляківки та Колесниківки.
Курська область.
На північ від Руского Порєчного ЗСУ просунулися в районі лісу Обруччя на глибину до 1.3 км. Противник задіяв оперативно-тактичну авіацію для стабілізації ситуації.
Тривають бойові зіткнення на східній околиці Обуховки, за Любімовку, в районі урочища Культура, у напрямку Крем'яного, на схід від Мартиновки та в районі Борок.
Відучора почалася друга хвиля накатів російських військ під час так званого «Курського контрнаступу». Противник атакує за підтримки бронемашин у напрямку н.п. Ольговка, Зелений Шлях, Новоіванівка та Покровський. У районі Любимовки зберігається високий темп бойових дій."
ці всі зведення, підрахунки, дописи та оганізацію розповсюдження їнформації в ЗМІ роблять жінки, інваліди УБД
чи здорові бики-офіцери??????
хтось знає????
напишіть.