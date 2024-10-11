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Почти 60% немцев хотят, чтобы Шольц позвонил Путину, - опрос

шольц,путін

Большинство немцев поддерживают идею разговора Олафа Шольца с Владимиром Путиным после двух лет молчания. Последний раз они общались еще в конце 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Welt со ссылкой на результаты опроса, который был проведен институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу DPA.

По результатам опроса, 59% немцев высказались за телефонный разговор между канцлером и диктатором. Лишь 26% были против, а 15% не предоставили ответа. Особенно сильно телефонный разговор Шольца и Путина поддерживают в Восточной Германии. 68% опрошенных в регионы высказались за и лишь 19% - против.

Напомним, издание Die Zeit сообщило, что Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Путиным. При этом в Кремле заявили, что не получали запрос от Германии на разговор Путина и Шольца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц заверил, что Украина получит кредит на $50 млрд за счет замороженных активов РФ

Автор: 

путин владимир (31510) Шольц Олаф (912) переговоры с Россией (1118)


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Топ комментарии
+17
Ну - подзвонить... І що це дасть? Буде розмова німого з глухим... Навпаки - ігнорування спілкування змушує ***** "тіпаться" та "псіхувать"... А коли йому "увагу приділяють" - він "розбухає" від "відчуття уваги до нього"...
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11.10.2024 12:36
+16
Ця їхня демократія це *******. Треба проводи опрос ширше, з двох питань: "Якщо подзвонить, а той його пішле на йух, німеччині і вам особисто слід піти на йух, чи ні?". А хто не відповість на другу частину питання, не зараховувати і першу, чи хочуть, щоб канцлер зателефонував військовому злочинцю.
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11.10.2024 12:36
+11
Нахіба?
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11.10.2024 12:31
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Нахіба?
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11.10.2024 12:31 Ответить
- Асісяй?
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11.10.2024 12:32 Ответить
🙄
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11.10.2024 12:33 Ответить
https://imgbb.com/
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11.10.2024 12:34 Ответить
Ця їхня демократія це *******. Треба проводи опрос ширше, з двох питань: "Якщо подзвонить, а той його пішле на йух, німеччині і вам особисто слід піти на йух, чи ні?". А хто не відповість на другу частину питання, не зараховувати і першу, чи хочуть, щоб канцлер зателефонував військовому злочинцю.
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11.10.2024 12:36 Ответить
Ну - подзвонить... І що це дасть? Буде розмова німого з глухим... Навпаки - ігнорування спілкування змушує ***** "тіпаться" та "псіхувать"... А коли йому "увагу приділяють" - він "розбухає" від "відчуття уваги до нього"...
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11.10.2024 12:36 Ответить
Маячня якась? Що таке DPA на чіє замовлення проведений цей цирк? Кацапський офшор?
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11.10.2024 12:36 Ответить
А эти 60% не озвучили нах-я?
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11.10.2024 12:37 Ответить
Так это нормально
Позвонишь путину
Спросишь - как там Песков?
Ну явно же путин не скажет
Что Песков на днях УБИВАЛ ЧЕЧЕНЦЕВ
Уже одно это приятно для герра Шольца
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11.10.2024 12:37 Ответить
***** в ожидании звонка шольца

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11.10.2024 12:39 Ответить
Невже й у Німеччині такий великий відсоток ідіотів? Сумно.....
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11.10.2024 12:42 Ответить
60 менше, ніж 73.
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11.10.2024 12:44 Ответить
Віктор Федорович, а де 73% бажають розмовляти з Х7йлом? Чи Ви так.... аби щось написати?
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11.10.2024 13:42 Ответить
... людина сказала про процентну кількість ідіотів у кожній країні!!! Нц то ми в лідерах... і безумовних!!!)))
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11.10.2024 13:44 Ответить
Важливо не лише де, але й коли...а чого, по твоєму, бажали 73% у 2019?
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11.10.2024 14:18 Ответить
Наоборот
Это в Украине самое большое количество идиотов
И весь мир знает эту цифру - 73%
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11.10.2024 12:45 Ответить
за клоуна проголосовало 13 млн. дебілів . Орієнтовна кількість виборців, які мали право голосу на цих виборах, становить 30,2 млн осіб.
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11.10.2024 13:14 Ответить
То есть 13 с половиной миллионов дебилов вам мало?
Вам бы хотелось ,чтобы мы были страной
СПЛОШНЫХ ДЕБИЛОВ?
Мысль интересная
Понаблюдать за этим в сторонке - я не против
Участвовать - нет...
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11.10.2024 13:30 Ответить
Это вам бы хотелось . Типичная кацапка 100% ...
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11.10.2024 13:40 Ответить
Галина Боброва я не спілкуюсь язиком рашиських нелюдей. Пишіть нормальною мовою (Укр., Англ.).
Скажу одне, Ви помиляєтесь. Якщо виборців обдурив політики то винен ПОЛІТИК - ТОЙ ХТО ОБДУРИВ а не виборець - той КОГО обдурили. Бо так Ви почнете провину з шахрая перекладати на жертву шахрайства.
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11.10.2024 13:41 Ответить
..якщо один здатний обдурити таку масу нарІду... то питання не до одного!!! Питання до ідіотів..яких зміг обдурити одинак!!!)))) І можете навіть не сумніватися, що обдурити наших баранів не дуже складно. Більшості крім Три П... (поспати... пожрати..посрати..) нічого не потрібно... Вони і чекають і вибирають тих...хто на їх думку має забезпечити їм ці ТРИ П.
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11.10.2024 13:49 Ответить
А куди ж ділося поржати?
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11.10.2024 13:55 Ответить
NavigatorUR якщо Ви вважаєте що ЗЄ "один" обдурював то ваші розумові здібності не дуже. Працювала ціла команда шахраїв, з фінансовим ресурсом та ТВ майданчиками. Я розумію що обов'язково потрібно перекласти провину з шахраїв ЗЕкоМанди на виборців , але у вас не вийде це з розумними людьми.
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11.10.2024 18:14 Ответить
... так у Вас 73 відсотки ідіотів вже переходять у розряд розумних людей!!!??? Стати президентом зе допомогли саме ці..73 відсотки ідіотів...і повірте... без усяких зусиль і значних коштів. І серед ідіотів..які і сьогодні залишаються ідіотами... апріорі не може бути розумних людей. А Ваше... що я вважаю , що один Зе обдурював людей... і є реальним доказом Вашої недалекості...а просто сказати... розумововідсталості...у чому Ви намагалися мене завинити..))) Більшості нарІду похер яка у державі влада..хто президент...яка мова у державі... чий танк на вулиці... Більшість живе принципом трьох П і вони абсолютно не розуміють...що і як відбувається у державі. І сьогодні у війні ..у крові.. у жертвах війни... винні тільки виборці зеленого. А не команда шахраїв ... А з розумними людьми і не вийшло... Бо розумні люди бачили всю трагедію... і не повелися ні на агітацію.. ні на гроші... ні на ТВ майданчики. Повелося бидло... яке абсолютно нічого не розуміло. От і вся історія...)))
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11.10.2024 19:57 Ответить
Дурко то не моє "один ЗЕ обдурив", то ти сам написав.
П. С. Більше відповіді тобі не буде з недолугими довго тут не веду дискусії.
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11.10.2024 20:00 Ответить

Якщо виборців обдурив політик то винен ПОЛІТИК - ТОЙ ХТО ОБДУРИВ а не виборець - той КОГО обдурили. Бо так Ви почнете провину з шахрая перекладати на жертву шахрайства.

Я розумію... що коли розумієш, що показав відверту дурноголовість, і якщо не пам*ятати... про що написав раніше... то і вести дискусію вже не з руки. Ти...дурноголове.. хоч пам*ятай... про що писав... То і не будеш сором*язливо тікати від діскусії! Та й вести з тобою дискусію... це що з виборцем зеленого спілкуватися... ))))
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11.10.2024 21:08 Ответить
Усталі ат вайни?
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11.10.2024 12:43 Ответить
Стокгольмський синдром?
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11.10.2024 12:43 Ответить
а 90% щоб ще й соснув...
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11.10.2024 12:45 Ответить
😂😂😂😂
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11.10.2024 12:57 Ответить
дармова ситість та ілюзорна безпека перетворили їх на курей безмозких
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11.10.2024 12:46 Ответить
К тому же если опрос проводился на востоке Германии, наверное опрашиваемые были и не против увидеть у себя в Берлине росийские танки, которые спасли бы всех немцев до одного
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11.10.2024 13:10 Ответить
Схід Німеччині... Це не дивно!
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11.10.2024 12:50 Ответить
Навпаки дивно і дуже дивно.
Бо не з Західної Німеччини перли через стіну у Східну її частину та гинули біля стіни цілими сім'ями, а навпаки!
З боку Західної частини Німеччини стояли щодня автобуси автівки і навіть швидкі на випадок, якщо якомусь бідоласі з ГДР вдасться перелізти стіну хоч і напівмертвому. І це відбувалось 24/7 від часу встановлення стіни до часу її руйнування.
Мабуть пам'ять в німців теж коротка, як в лисого волосся.
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11.10.2024 13:25 Ответить
Запитайте у них, чи не хочуть вони в себе руський мір, кацапів на танках, та ДГР
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11.10.2024 12:57 Ответить
Дуже правильне питання і дуже вчасне.
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11.10.2024 13:26 Ответить
Це спроба підготовки Українців до здачі територій з наступним захватом України(всі ресурси затьмарюють такого роду опитування,причому одночасно,хто опитував??!А я ось опитував мені сказали інше,навпаки,годиться таке опитування?).Всі хто здає інтереси України - будуть знищені,без люстрацій!Війни закінчуються перемогою однієї сторони і поразкою іншої,все інше то призупинення апетитів агресора.Слава Україні!
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11.10.2024 13:09 Ответить
наступні жертви хочуть щоб прокурор позвонив серійному манякові... а може і провідав, як там, чи усе гаразд...
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11.10.2024 13:10 Ответить
Правда у тому, що для переважної більшості німців наша війна так ніби десь на Марсі.
Дякуючи зеленим ворюгам і зарадникам, які зкомуніздили усі гроші на інформаційну діяльність - у Німеччині голос України майже не чутно.
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11.10.2024 13:24 Ответить
Зараз вулицями німецьких міст шляються купи арабів і лякають блондинок в метро. Це у них питали?
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11.10.2024 13:28 Ответить
Ну так.... Освічені, працьовиті, добросердечні німці (чоловіки) не лякають. То кому ж тоді лякать? 😁
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11.10.2024 14:42 Ответить
Демократія тут ні до чого.
До чого тут та гілка інформації що не доносить німцям то що вони мусять знати на користь України.
А ось чому то так, то треба вже питати в інститутах України, створених для роботи за кордоном.
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11.10.2024 13:37 Ответить
60 відсотків хочуть заглянути..., у них своє шапіто...
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11.10.2024 13:41 Ответить
Заборона завербованого шольца на постачання в Україну далекобійних ракет, як і позиція фріців, щодо недопущення України в НАТО , вказують,що ці дії є результатом спілкування Шольца з рашистом...
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11.10.2024 13:53 Ответить
На беззмістовне запитання годі отримати розумну відповідь. Бо питати про доцільність розмови, не вточнюючи, про що саме розмова (мовляв, сам іздогадайся), - щире безглуздя. Отже. є всі підстави добачати в цьому щиру маніпуляцію.
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11.10.2024 13:58 Ответить
Що за дебільні запитання німцям від соціологів? Соціологічне опитування проводив наш КМІС?
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11.10.2024 14:06 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/78781 Андрій Смолій :

45% німців вважають, що Україна має поступитися територією заради миру з касапією
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11.10.2024 14:09 Ответить
Нехай німці , які вважають , що ми повинні поступитися своєю територією ,
заради миру ,нехай
поступляться своЄю територією , а не нашою
і я впевнений , що ху@ло не відмовиться 😡

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11.10.2024 14:27 Ответить
шоби що?
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11.10.2024 15:47 Ответить
Дебіли нещасні.
Невже люди настільки деградували і не здатні думати?
Ну подзвонить і що?
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11.10.2024 16:59 Ответить
 
 