Почти 60% немцев хотят, чтобы Шольц позвонил Путину, - опрос
Большинство немцев поддерживают идею разговора Олафа Шольца с Владимиром Путиным после двух лет молчания. Последний раз они общались еще в конце 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Welt со ссылкой на результаты опроса, который был проведен институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу DPA.
По результатам опроса, 59% немцев высказались за телефонный разговор между канцлером и диктатором. Лишь 26% были против, а 15% не предоставили ответа. Особенно сильно телефонный разговор Шольца и Путина поддерживают в Восточной Германии. 68% опрошенных в регионы высказались за и лишь 19% - против.
Напомним, издание Die Zeit сообщило, что Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Путиным. При этом в Кремле заявили, что не получали запрос от Германии на разговор Путина и Шольца.
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Позвонишь путину
Спросишь - как там Песков?
Ну явно же путин не скажет
Что Песков на днях УБИВАЛ ЧЕЧЕНЦЕВ
Уже одно это приятно для герра Шольца
Это в Украине самое большое количество идиотов
И весь мир знает эту цифру - 73%
Вам бы хотелось ,чтобы мы были страной
СПЛОШНЫХ ДЕБИЛОВ?
Мысль интересная
Понаблюдать за этим в сторонке - я не против
Участвовать - нет...
Скажу одне, Ви помиляєтесь. Якщо виборців обдурив політики то винен ПОЛІТИК - ТОЙ ХТО ОБДУРИВ а не виборець - той КОГО обдурили. Бо так Ви почнете провину з шахрая перекладати на жертву шахрайства.
П. С. Більше відповіді тобі не буде з недолугими довго тут не веду дискусії.
Якщо виборців обдурив політик то винен ПОЛІТИК - ТОЙ ХТО ОБДУРИВ а не виборець - той КОГО обдурили. Бо так Ви почнете провину з шахрая перекладати на жертву шахрайства.
Я розумію... що коли розумієш, що показав відверту дурноголовість, і якщо не пам*ятати... про що написав раніше... то і вести дискусію вже не з руки. Ти...дурноголове.. хоч пам*ятай... про що писав... То і не будеш сором*язливо тікати від діскусії! Та й вести з тобою дискусію... це що з виборцем зеленого спілкуватися... ))))
Бо не з Західної Німеччини перли через стіну у Східну її частину та гинули біля стіни цілими сім'ями, а навпаки!
З боку Західної частини Німеччини стояли щодня автобуси автівки і навіть швидкі на випадок, якщо якомусь бідоласі з ГДР вдасться перелізти стіну хоч і напівмертвому. І це відбувалось 24/7 від часу встановлення стіни до часу її руйнування.
Мабуть пам'ять в німців теж коротка, як в лисого волосся.
Дякуючи зеленим ворюгам і зарадникам, які зкомуніздили усі гроші на інформаційну діяльність - у Німеччині голос України майже не чутно.
До чого тут та гілка інформації що не доносить німцям то що вони мусять знати на користь України.
А ось чому то так, то треба вже питати в інститутах України, створених для роботи за кордоном.
45% німців вважають, що Україна має поступитися територією заради миру з касапією
заради миру ,нехай
поступляться своЄю територією , а не нашою
і я впевнений , що ху@ло не відмовиться 😡
Невже люди настільки деградували і не здатні думати?
Ну подзвонить і що?