Почти 60% немцев хотят, чтобы Шольц позвонил Путину, - опрос

Большинство немцев поддерживают идею разговора Олафа Шольца с Владимиром Путиным после двух лет молчания. Последний раз они общались еще в конце 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Welt со ссылкой на результаты опроса, который был проведен институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу DPA.

По результатам опроса, 59% немцев высказались за телефонный разговор между канцлером и диктатором. Лишь 26% были против, а 15% не предоставили ответа. Особенно сильно телефонный разговор Шольца и Путина поддерживают в Восточной Германии. 68% опрошенных в регионы высказались за и лишь 19% - против.

Напомним, издание Die Zeit сообщило, что Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Путиным. При этом в Кремле заявили, что не получали запрос от Германии на разговор Путина и Шольца.

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