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Новини
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Майже 60% німців хочуть, щоб Шольц подзвонив Путіну, - опитування

шольц,путін

Більшість німців підтримують ідею розмови Олафа Шольца з Володимиром Путіним після двох років мовчання. Останній раз вони спілкувалися ще в кінці 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Welt з посиланням на результати опитування, яке було проведено інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення DPA.

За результатами опитування, 59% німців висловилися за телефонну розмову між канцлером і диктатором. Лише 26% були проти, а 15% не надали відповіді. Особливо сильно телефонну розмову Шольца і Путіна підтримують у Східній Німеччині. 68% опитаних в регіони висловилися за і лише 19% - проти.

Нагадаємо, видання Die Zeit повідомило, що Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним. При цьому у Кремлі заявили, що не отримували запит від Німеччини на розмову Путіна та Шольца.

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Автор: 

путін володимир (24068) Шольц Олаф (1142) переговори з Росією (1235)


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Топ коментарі
+17
Ну - подзвонить... І що це дасть? Буде розмова німого з глухим... Навпаки - ігнорування спілкування змушує ***** "тіпаться" та "псіхувать"... А коли йому "увагу приділяють" - він "розбухає" від "відчуття уваги до нього"...
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11.10.2024 12:36
+16
Ця їхня демократія це *******. Треба проводи опрос ширше, з двох питань: "Якщо подзвонить, а той його пішле на йух, німеччині і вам особисто слід піти на йух, чи ні?". А хто не відповість на другу частину питання, не зараховувати і першу, чи хочуть, щоб канцлер зателефонував військовому злочинцю.
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11.10.2024 12:36
+11
Нахіба?
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11.10.2024 12:31
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Нахіба?
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11.10.2024 12:31 Відповісти
- Асісяй?
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11.10.2024 12:32 Відповісти
🙄
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11.10.2024 12:33 Відповісти
https://imgbb.com/
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11.10.2024 12:34 Відповісти
Ця їхня демократія це *******. Треба проводи опрос ширше, з двох питань: "Якщо подзвонить, а той його пішле на йух, німеччині і вам особисто слід піти на йух, чи ні?". А хто не відповість на другу частину питання, не зараховувати і першу, чи хочуть, щоб канцлер зателефонував військовому злочинцю.
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11.10.2024 12:36 Відповісти
Ну - подзвонить... І що це дасть? Буде розмова німого з глухим... Навпаки - ігнорування спілкування змушує ***** "тіпаться" та "псіхувать"... А коли йому "увагу приділяють" - він "розбухає" від "відчуття уваги до нього"...
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11.10.2024 12:36 Відповісти
Маячня якась? Що таке DPA на чіє замовлення проведений цей цирк? Кацапський офшор?
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11.10.2024 12:36 Відповісти
А эти 60% не озвучили нах-я?
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11.10.2024 12:37 Відповісти
Так это нормально
Позвонишь путину
Спросишь - как там Песков?
Ну явно же путин не скажет
Что Песков на днях УБИВАЛ ЧЕЧЕНЦЕВ
Уже одно это приятно для герра Шольца
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11.10.2024 12:37 Відповісти
***** в ожидании звонка шольца

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11.10.2024 12:39 Відповісти
Невже й у Німеччині такий великий відсоток ідіотів? Сумно.....
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11.10.2024 12:42 Відповісти
60 менше, ніж 73.
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11.10.2024 12:44 Відповісти
Віктор Федорович, а де 73% бажають розмовляти з Х7йлом? Чи Ви так.... аби щось написати?
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11.10.2024 13:42 Відповісти
... людина сказала про процентну кількість ідіотів у кожній країні!!! Нц то ми в лідерах... і безумовних!!!)))
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11.10.2024 13:44 Відповісти
Важливо не лише де, але й коли...а чого, по твоєму, бажали 73% у 2019?
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11.10.2024 14:18 Відповісти
Наоборот
Это в Украине самое большое количество идиотов
И весь мир знает эту цифру - 73%
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11.10.2024 12:45 Відповісти
за клоуна проголосовало 13 млн. дебілів . Орієнтовна кількість виборців, які мали право голосу на цих виборах, становить 30,2 млн осіб.
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11.10.2024 13:14 Відповісти
То есть 13 с половиной миллионов дебилов вам мало?
Вам бы хотелось ,чтобы мы были страной
СПЛОШНЫХ ДЕБИЛОВ?
Мысль интересная
Понаблюдать за этим в сторонке - я не против
Участвовать - нет...
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11.10.2024 13:30 Відповісти
Это вам бы хотелось . Типичная кацапка 100% ...
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11.10.2024 13:40 Відповісти
Галина Боброва я не спілкуюсь язиком рашиських нелюдей. Пишіть нормальною мовою (Укр., Англ.).
Скажу одне, Ви помиляєтесь. Якщо виборців обдурив політики то винен ПОЛІТИК - ТОЙ ХТО ОБДУРИВ а не виборець - той КОГО обдурили. Бо так Ви почнете провину з шахрая перекладати на жертву шахрайства.
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11.10.2024 13:41 Відповісти
..якщо один здатний обдурити таку масу нарІду... то питання не до одного!!! Питання до ідіотів..яких зміг обдурити одинак!!!)))) І можете навіть не сумніватися, що обдурити наших баранів не дуже складно. Більшості крім Три П... (поспати... пожрати..посрати..) нічого не потрібно... Вони і чекають і вибирають тих...хто на їх думку має забезпечити їм ці ТРИ П.
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11.10.2024 13:49 Відповісти
А куди ж ділося поржати?
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11.10.2024 13:55 Відповісти
NavigatorUR якщо Ви вважаєте що ЗЄ "один" обдурював то ваші розумові здібності не дуже. Працювала ціла команда шахраїв, з фінансовим ресурсом та ТВ майданчиками. Я розумію що обов'язково потрібно перекласти провину з шахраїв ЗЕкоМанди на виборців , але у вас не вийде це з розумними людьми.
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11.10.2024 18:14 Відповісти
... так у Вас 73 відсотки ідіотів вже переходять у розряд розумних людей!!!??? Стати президентом зе допомогли саме ці..73 відсотки ідіотів...і повірте... без усяких зусиль і значних коштів. І серед ідіотів..які і сьогодні залишаються ідіотами... апріорі не може бути розумних людей. А Ваше... що я вважаю , що один Зе обдурював людей... і є реальним доказом Вашої недалекості...а просто сказати... розумововідсталості...у чому Ви намагалися мене завинити..))) Більшості нарІду похер яка у державі влада..хто президент...яка мова у державі... чий танк на вулиці... Більшість живе принципом трьох П і вони абсолютно не розуміють...що і як відбувається у державі. І сьогодні у війні ..у крові.. у жертвах війни... винні тільки виборці зеленого. А не команда шахраїв ... А з розумними людьми і не вийшло... Бо розумні люди бачили всю трагедію... і не повелися ні на агітацію.. ні на гроші... ні на ТВ майданчики. Повелося бидло... яке абсолютно нічого не розуміло. От і вся історія...)))
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11.10.2024 19:57 Відповісти
Дурко то не моє "один ЗЕ обдурив", то ти сам написав.
П. С. Більше відповіді тобі не буде з недолугими довго тут не веду дискусії.
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11.10.2024 20:00 Відповісти

Якщо виборців обдурив політик то винен ПОЛІТИК - ТОЙ ХТО ОБДУРИВ а не виборець - той КОГО обдурили. Бо так Ви почнете провину з шахрая перекладати на жертву шахрайства.

Я розумію... що коли розумієш, що показав відверту дурноголовість, і якщо не пам*ятати... про що написав раніше... то і вести дискусію вже не з руки. Ти...дурноголове.. хоч пам*ятай... про що писав... То і не будеш сором*язливо тікати від діскусії! Та й вести з тобою дискусію... це що з виборцем зеленого спілкуватися... ))))
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11.10.2024 21:08 Відповісти
Усталі ат вайни?
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11.10.2024 12:43 Відповісти
Стокгольмський синдром?
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11.10.2024 12:43 Відповісти
а 90% щоб ще й соснув...
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11.10.2024 12:45 Відповісти
😂😂😂😂
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11.10.2024 12:57 Відповісти
дармова ситість та ілюзорна безпека перетворили їх на курей безмозких
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11.10.2024 12:46 Відповісти
К тому же если опрос проводился на востоке Германии, наверное опрашиваемые были и не против увидеть у себя в Берлине росийские танки, которые спасли бы всех немцев до одного
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11.10.2024 13:10 Відповісти
Схід Німеччині... Це не дивно!
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11.10.2024 12:50 Відповісти
Навпаки дивно і дуже дивно.
Бо не з Західної Німеччини перли через стіну у Східну її частину та гинули біля стіни цілими сім'ями, а навпаки!
З боку Західної частини Німеччини стояли щодня автобуси автівки і навіть швидкі на випадок, якщо якомусь бідоласі з ГДР вдасться перелізти стіну хоч і напівмертвому. І це відбувалось 24/7 від часу встановлення стіни до часу її руйнування.
Мабуть пам'ять в німців теж коротка, як в лисого волосся.
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11.10.2024 13:25 Відповісти
Запитайте у них, чи не хочуть вони в себе руський мір, кацапів на танках, та ДГР
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11.10.2024 12:57 Відповісти
Дуже правильне питання і дуже вчасне.
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11.10.2024 13:26 Відповісти
Це спроба підготовки Українців до здачі територій з наступним захватом України(всі ресурси затьмарюють такого роду опитування,причому одночасно,хто опитував??!А я ось опитував мені сказали інше,навпаки,годиться таке опитування?).Всі хто здає інтереси України - будуть знищені,без люстрацій!Війни закінчуються перемогою однієї сторони і поразкою іншої,все інше то призупинення апетитів агресора.Слава Україні!
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11.10.2024 13:09 Відповісти
наступні жертви хочуть щоб прокурор позвонив серійному манякові... а може і провідав, як там, чи усе гаразд...
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11.10.2024 13:10 Відповісти
Правда у тому, що для переважної більшості німців наша війна так ніби десь на Марсі.
Дякуючи зеленим ворюгам і зарадникам, які зкомуніздили усі гроші на інформаційну діяльність - у Німеччині голос України майже не чутно.
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11.10.2024 13:24 Відповісти
Зараз вулицями німецьких міст шляються купи арабів і лякають блондинок в метро. Це у них питали?
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11.10.2024 13:28 Відповісти
Ну так.... Освічені, працьовиті, добросердечні німці (чоловіки) не лякають. То кому ж тоді лякать? 😁
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11.10.2024 14:42 Відповісти
Демократія тут ні до чого.
До чого тут та гілка інформації що не доносить німцям то що вони мусять знати на користь України.
А ось чому то так, то треба вже питати в інститутах України, створених для роботи за кордоном.
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11.10.2024 13:37 Відповісти
60 відсотків хочуть заглянути..., у них своє шапіто...
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11.10.2024 13:41 Відповісти
Заборона завербованого шольца на постачання в Україну далекобійних ракет, як і позиція фріців, щодо недопущення України в НАТО , вказують,що ці дії є результатом спілкування Шольца з рашистом...
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11.10.2024 13:53 Відповісти
На беззмістовне запитання годі отримати розумну відповідь. Бо питати про доцільність розмови, не вточнюючи, про що саме розмова (мовляв, сам іздогадайся), - щире безглуздя. Отже. є всі підстави добачати в цьому щиру маніпуляцію.
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11.10.2024 13:58 Відповісти
Що за дебільні запитання німцям від соціологів? Соціологічне опитування проводив наш КМІС?
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11.10.2024 14:06 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/78781 Андрій Смолій :

45% німців вважають, що Україна має поступитися територією заради миру з касапією
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11.10.2024 14:09 Відповісти
Нехай німці , які вважають , що ми повинні поступитися своєю територією ,
заради миру ,нехай
поступляться своЄю територією , а не нашою
і я впевнений , що ху@ло не відмовиться 😡

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11.10.2024 14:27 Відповісти
шоби що?
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11.10.2024 15:47 Відповісти
Дебіли нещасні.
Невже люди настільки деградували і не здатні думати?
Ну подзвонить і що?
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11.10.2024 16:59 Відповісти
 
 