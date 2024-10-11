Майже 60% німців хочуть, щоб Шольц подзвонив Путіну, - опитування
Більшість німців підтримують ідею розмови Олафа Шольца з Володимиром Путіним після двох років мовчання. Останній раз вони спілкувалися ще в кінці 2021 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Welt з посиланням на результати опитування, яке було проведено інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення DPA.
За результатами опитування, 59% німців висловилися за телефонну розмову між канцлером і диктатором. Лише 26% були проти, а 15% не надали відповіді. Особливо сильно телефонну розмову Шольца і Путіна підтримують у Східній Німеччині. 68% опитаних в регіони висловилися за і лише 19% - проти.
Нагадаємо, видання Die Zeit повідомило, що Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним. При цьому у Кремлі заявили, що не отримували запит від Німеччини на розмову Путіна та Шольца.
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Позвонишь путину
Спросишь - как там Песков?
Ну явно же путин не скажет
Что Песков на днях УБИВАЛ ЧЕЧЕНЦЕВ
Уже одно это приятно для герра Шольца
Это в Украине самое большое количество идиотов
И весь мир знает эту цифру - 73%
Вам бы хотелось ,чтобы мы были страной
СПЛОШНЫХ ДЕБИЛОВ?
Мысль интересная
Понаблюдать за этим в сторонке - я не против
Участвовать - нет...
Скажу одне, Ви помиляєтесь. Якщо виборців обдурив політики то винен ПОЛІТИК - ТОЙ ХТО ОБДУРИВ а не виборець - той КОГО обдурили. Бо так Ви почнете провину з шахрая перекладати на жертву шахрайства.
П. С. Більше відповіді тобі не буде з недолугими довго тут не веду дискусії.
Якщо виборців обдурив політик то винен ПОЛІТИК - ТОЙ ХТО ОБДУРИВ а не виборець - той КОГО обдурили. Бо так Ви почнете провину з шахрая перекладати на жертву шахрайства.
Я розумію... що коли розумієш, що показав відверту дурноголовість, і якщо не пам*ятати... про що написав раніше... то і вести дискусію вже не з руки. Ти...дурноголове.. хоч пам*ятай... про що писав... То і не будеш сором*язливо тікати від діскусії! Та й вести з тобою дискусію... це що з виборцем зеленого спілкуватися... ))))
Бо не з Західної Німеччини перли через стіну у Східну її частину та гинули біля стіни цілими сім'ями, а навпаки!
З боку Західної частини Німеччини стояли щодня автобуси автівки і навіть швидкі на випадок, якщо якомусь бідоласі з ГДР вдасться перелізти стіну хоч і напівмертвому. І це відбувалось 24/7 від часу встановлення стіни до часу її руйнування.
Мабуть пам'ять в німців теж коротка, як в лисого волосся.
Дякуючи зеленим ворюгам і зарадникам, які зкомуніздили усі гроші на інформаційну діяльність - у Німеччині голос України майже не чутно.
До чого тут та гілка інформації що не доносить німцям то що вони мусять знати на користь України.
А ось чому то так, то треба вже питати в інститутах України, створених для роботи за кордоном.
45% німців вважають, що Україна має поступитися територією заради миру з касапією
заради миру ,нехай
поступляться своЄю територією , а не нашою
і я впевнений , що ху@ло не відмовиться 😡
Невже люди настільки деградували і не здатні думати?
Ну подзвонить і що?