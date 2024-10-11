Майже 60% німців хочуть, щоб Шольц подзвонив Путіну, - опитування

Більшість німців підтримують ідею розмови Олафа Шольца з Володимиром Путіним після двох років мовчання. Останній раз вони спілкувалися ще в кінці 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Welt з посиланням на результати опитування, яке було проведено інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення DPA.

За результатами опитування, 59% німців висловилися за телефонну розмову між канцлером і диктатором. Лише 26% були проти, а 15% не надали відповіді. Особливо сильно телефонну розмову Шольца і Путіна підтримують у Східній Німеччині. 68% опитаних в регіони висловилися за і лише 19% - проти.

Нагадаємо, видання Die Zeit повідомило, що Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним. При цьому у Кремлі заявили, що не отримували запит від Німеччини на розмову Путіна та Шольца.

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