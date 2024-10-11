На фронте с начала суток произошло 78 боестолкновений. Высокая активность врага сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях, – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 78 боевых столкновений. Самая большая активность оккупантов наблюдается на Покровском направлении, сложная ситуация остается на Кураховском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба Украины о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 11 октября.

Обстрелы территории Украины

В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской области. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Улановому, Кучеровке, Марчихиной Буде, Голубовке, Студенку; под ударами авиации оказались Юрьево, Ривно, Речки, Яструбино, Рыбцы, Кислая Дубина, Степное, Ободы.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Песчаного. Четыре атаки противника еще продолжаются. Всего на направлении зафиксировано восемь боестолкновений.

Агрессор увеличил количество атак до восьми на Лиманском направлении. Произошли боевые действия вблизи Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Белогоровки. Два боестолкновения продолжаются.

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На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар управляемой авиационной бомбой в районе Ясногоровки.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать две атаки оккупантов возле Калиновки и Часова Яра. Вблизи Ивановского и Ступочек четыре вражеских атаки уже остановлены.

На Торецком направлении захватчик шесть раз атаковал в районе Торецка. Отбито четыре атаки, еще идет два боя. Противник сбросил два КАБа на Краматорск.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 13 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжается бой в районе Селидово. Вблизи Миролюбовки, Мирнограда и Лисовки отбито 12 атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Новоселидовки, Максимильяновки, Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного отбито четырнадцать штурмов, также продолжается еще один бой вблизи Катериновки.

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Ситуация на юге

На Времевском направлении агрессор, при поддержке авиации, десять раз атаковал неподалеку Богоявленки, Золотой Нивы, Новодаровки, Левадного, Ровнополя и Ольговского, сейчас еще продолжается семь боестолкновений.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий оккупантов за сегодня не отмечено. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено два штурма врага.

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Кроме того, по информации Генштаба, противник нанес восемь авиационных ударов по территории Курской области, применив десять КАБов.