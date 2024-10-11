Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов

Правительство Великобритании в пятницу ввело санкции против двух российских олигархов.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Великобритания внесла два изменения в список лиц, подпадающих под режим санкций против России. В него попали Андрей Мельниченко и Григорий Березкин.

Читайте также: В СНБО ждут предложения относительно санкций против Боголюбова и Коломойского от президента или СБУ

Теперь на них распространяется замораживание активов, санкции в отношении трастовых услуг, запрет на поездки, а также транспортные санкции.

Отмечается, что Березкин - олигарх, близкий к Владимиру Путину. Владелец группы компаний ЭСП, которые занимаются нефтяной промышленностью, электроэнергетикой, медиа и венчурными инвестициями.

Читайте также: Подсанкционный белорусский завод поставлял в Украину удобрения через компанию в ОАЭ. Маршрут пролегал через РФ, - расследование

Мельниченко - основной бенефициар международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании "СУЭК" ("Сибирская угольная энергетическая компания").