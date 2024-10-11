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Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов

Велика Британія

Правительство Великобритании в пятницу ввело санкции против двух российских олигархов.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Великобритания внесла два изменения в список лиц, подпадающих под режим санкций против России. В него попали Андрей Мельниченко и Григорий Березкин.

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Теперь на них распространяется замораживание активов, санкции в отношении трастовых услуг, запрет на поездки, а также транспортные санкции.

Отмечается, что Березкин - олигарх, близкий к Владимиру Путину. Владелец группы компаний ЭСП, которые занимаются нефтяной промышленностью, электроэнергетикой, медиа и венчурными инвестициями.

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Мельниченко - основной бенефициар международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании "СУЭК" ("Сибирская угольная энергетическая компания").

Автор: 

Великобритания (5007) россия (96018) санкции (11421)


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Як вчасно......
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11.10.2024 20:48 Ответить
Великобританія проти олігархів. Бджола проти меду.
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11.10.2024 21:02 Ответить
Потужно.
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11.10.2024 21:44 Ответить
Піззєц раші...
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11.10.2024 21:50 Ответить
Уявляю собі як ридає ***** і думає "можіт ну єго наху* ето їбучє сво ?...".
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11.10.2024 23:05 Ответить
 
 