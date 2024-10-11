Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов
Правительство Великобритании в пятницу ввело санкции против двух российских олигархов.
Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Великобритания внесла два изменения в список лиц, подпадающих под режим санкций против России. В него попали Андрей Мельниченко и Григорий Березкин.
Теперь на них распространяется замораживание активов, санкции в отношении трастовых услуг, запрет на поездки, а также транспортные санкции.
Отмечается, что Березкин - олигарх, близкий к Владимиру Путину. Владелец группы компаний ЭСП, которые занимаются нефтяной промышленностью, электроэнергетикой, медиа и венчурными инвестициями.
Мельниченко - основной бенефициар международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании "СУЭК" ("Сибирская угольная энергетическая компания").
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