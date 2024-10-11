Велика Британія ввела санкції проти двох російських олігархів

Уряд Великої Британії у п’ятницю запровадив санкції проти двох російських олігархів.

Про це ідеться у заяві британського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Британія внесла дві зміни до списку осіб, які підпадають під режим санкцій проти Росії. До нього потрапили Андрій Мельниченко та Григорій Березкін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більше ніж 50 британських компаній порушили нафтові санкції проти Росії. Порушників так і не було оштрафовано, – ВВС

Тепер на них поширюється заморожування активів, санкції щодо трастових послуг, заборона на поїздки, а також транспортні санкції.

Зазначається, що Березкін - олігарх, близький до Володимира Путіна. Власник групи компаній ЕСП, які займаються нафтовою промисловістю, електроенергетикою, медіа та венчурними інвестиціями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Позиція Великої Британії щодо використання ракет Storm Shadow залишається незмінною, - Reuters.

Мельниченко - основний бенефіціар міжнародного виробника добрив "Єврохім" та вугільно-енергетичної компанії "СУЭК" ("Сибірська вугільна енергетична компанія").