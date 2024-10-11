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Новини
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Велика Британія ввела санкції проти двох російських олігархів

Велика Британія

Уряд Великої Британії у п’ятницю запровадив санкції проти двох російських олігархів.

Про це ідеться у заяві британського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Британія внесла дві зміни до списку осіб, які підпадають під режим санкцій проти Росії. До нього потрапили Андрій Мельниченко та Григорій Березкін.

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Тепер на них поширюється заморожування активів, санкції щодо трастових послуг, заборона на поїздки, а також транспортні санкції.

Зазначається, що Березкін - олігарх, близький до Володимира Путіна. Власник групи компаній ЕСП, які займаються нафтовою промисловістю, електроенергетикою, медіа та венчурними інвестиціями.

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Мельниченко - основний бенефіціар міжнародного виробника добрив "Єврохім" та вугільно-енергетичної компанії "СУЭК" ("Сибірська вугільна енергетична компанія").

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Велика Британія (5643) росія (65856) санкції (12050)


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Як вчасно......
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11.10.2024 20:48 Відповісти
Великобританія проти олігархів. Бджола проти меду.
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11.10.2024 21:02 Відповісти
Потужно.
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11.10.2024 21:44 Відповісти
Піззєц раші...
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11.10.2024 21:50 Відповісти
Уявляю собі як ридає ***** і думає "можіт ну єго наху* ето їбучє сво ?...".
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11.10.2024 23:05 Відповісти
 
 