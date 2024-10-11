Велика Британія ввела санкції проти двох російських олігархів
Уряд Великої Британії у п’ятницю запровадив санкції проти двох російських олігархів.
Про це ідеться у заяві британського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Британія внесла дві зміни до списку осіб, які підпадають під режим санкцій проти Росії. До нього потрапили Андрій Мельниченко та Григорій Березкін.
Тепер на них поширюється заморожування активів, санкції щодо трастових послуг, заборона на поїздки, а також транспортні санкції.
Зазначається, що Березкін - олігарх, близький до Володимира Путіна. Власник групи компаній ЕСП, які займаються нафтовою промисловістю, електроенергетикою, медіа та венчурними інвестиціями.
Мельниченко - основний бенефіціар міжнародного виробника добрив "Єврохім" та вугільно-енергетичної компанії "СУЭК" ("Сибірська вугільна енергетична компанія").
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