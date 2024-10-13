РФ впервые за два года провела масштабные стратегические учения флота, - британская разведка

Масштабные стратегические учения российского флота "Океан-24", которые проходили с 10 по 16 сентября, состоялись впервые за последние два года.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, учения были проведены после двухлетнего перерыва.

Так, до 2022 года Россия должна была проводить ежегодные учения с участием всех своих вооруженных сил, но последние два года почти наверняка отменены из-за войны в Украине.

Скорее всего, учения "Океан-24" были попыткой продемонстрировать потенциал и способность, несмотря на войну.

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По сообщениям российских СМИ, в учениях должно было быть задействовано более 400 кораблей, 120 самолетов, 7000 транспортных средств и 90 тыс. военных личного состава, а операции будут проводиться в Баренцевом, Балтийском, Средиземном и Каспийском морях, а также в Тихом и Северном Ледовитом океанах.

Как добавляют в британской разведке, учения действительно проходили в этих районах, но Россия почти наверняка сильно преувеличила эти цифры, поскольку сейчас для участия доступны только около 300 кораблей.

"В Черном море учения "Океан-24" не проводились, вероятно, из-за атак со стороны Украины в первые шесть месяцев 2024 года", - отметили в разведке Британии.

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