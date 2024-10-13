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Новости
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РФ впервые за два года провела масштабные стратегические учения флота, - британская разведка

Навчання російського флоту

Масштабные стратегические учения российского флота "Океан-24", которые проходили с 10 по 16 сентября, состоялись впервые за последние два года.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, учения были проведены после двухлетнего перерыва.

Так, до 2022 года Россия должна была проводить ежегодные учения с участием всех своих вооруженных сил, но последние два года почти наверняка отменены из-за войны в Украине.

Скорее всего, учения "Океан-24" были попыткой продемонстрировать потенциал и способность, несмотря на войну.

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По сообщениям российских СМИ, в учениях должно было быть задействовано более 400 кораблей, 120 самолетов, 7000 транспортных средств и 90 тыс. военных личного состава, а операции будут проводиться в Баренцевом, Балтийском, Средиземном и Каспийском морях, а также в Тихом и Северном Ледовитом океанах.

Как добавляют в британской разведке, учения действительно проходили в этих районах, но Россия почти наверняка сильно преувеличила эти цифры, поскольку сейчас для участия доступны только около 300 кораблей.

"В Черном море учения "Океан-24" не проводились, вероятно, из-за атак со стороны Украины в первые шесть месяцев 2024 года", - отметили в разведке Британии.

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Великобритания (5011) разведка (4191) россия (96057) флот (813)


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"Кузя" був? А транспорт з калошами?
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13.10.2024 15:24 Ответить
а був "тво флагмана" флоту? бо той "мацква" всім екіпажем (майже) на концерті кабздона....
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13.10.2024 16:12 Ответить
Кузя все. Списан на лом.
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13.10.2024 16:45 Ответить
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13.10.2024 17:26 Ответить
Что смешного здесь? Он ставит дымовую завесу - прикрывает подводные лодки.
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13.10.2024 19:05 Ответить
Було б непогано, якби до цих корит у гості завітали Magura або Sea Baby.
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13.10.2024 15:28 Ответить
"...операції проводитимуться в Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також у Тихому і Північному Льодовитому океанах." Джерело: https://censor.net/ua/n3514661

Ґатовят ападєніє на НАТО с сємі напоавлєній!
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13.10.2024 15:49 Ответить
Малаци, рузьге: сначала пару лєт с гаком паваюєм, а потом учіцца начньом!
Смишльониє, *****!
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13.10.2024 15:59 Ответить
Черноморский флот участвовал? ... . А, точно, я забыл просто, он же сейчас в подводней экспедиции занят.
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13.10.2024 19:03 Ответить
 
 