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РФ уперше за два роки провела масштабні стратегічні навчання флоту, - британська розвідка

Навчання російського флоту

Масштабні стратегічні навчання російського флоту "Океан-24", які проходили з 10 по 16 вересня, відбулися вперше за останні два роки.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується, навчання були проведені після дворічної перерви.

Так, до 2022 року Росія мала проводити щорічні навчання за участю всіх своїх збройних сил, але останні два роки майже напевно скасовані через війну в Україні.

Найімовірніше, навчання "Океан-24" були спробою продемонструвати потенціал і спроможність, попри війну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ посилює наступальні операції на сході України, - британська розвідка

За повідомленнями російських ЗМІ, в навчаннях мало бути задіяно понад 400 кораблів, 120 літаків, 7000 транспортних засобів і 90 тис. військових особового складу, а операції проводитимуться в Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також у Тихому і Північному Льодовитому океанах.

Як додають у британській розвідці, навчання справді проходили в цих районах, але Росія майже напевно сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі для участі доступні лише близько 300 кораблів.

"У Чорному морі навчання "Океан-24" не проводилися, ймовірно, через атаки з боку України в перші шість місяців 2024 року", - зауважили в розвідці Британії.

Також дивіться: Російський тральщик "Александр Обухов" виведено з ладу, пошкоджено двигун, - ГУР. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5639) розвідка (3877) росія (65829) флот (336)


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"Кузя" був? А транспорт з калошами?
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13.10.2024 15:24 Відповісти
а був "тво флагмана" флоту? бо той "мацква" всім екіпажем (майже) на концерті кабздона....
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13.10.2024 16:12 Відповісти
Кузя все. Списан на лом.
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13.10.2024 16:45 Відповісти
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13.10.2024 17:26 Відповісти
Что смешного здесь? Он ставит дымовую завесу - прикрывает подводные лодки.
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13.10.2024 19:05 Відповісти
Було б непогано, якби до цих корит у гості завітали Magura або Sea Baby.
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13.10.2024 15:28 Відповісти
"...операції проводитимуться в Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також у Тихому і Північному Льодовитому океанах." Джерело: https://censor.net/ua/n3514661

Ґатовят ападєніє на НАТО с сємі напоавлєній!
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13.10.2024 15:49 Відповісти
Малаци, рузьге: сначала пару лєт с гаком паваюєм, а потом учіцца начньом!
Смишльониє, *****!
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13.10.2024 15:59 Відповісти
Черноморский флот участвовал? ... . А, точно, я забыл просто, он же сейчас в подводней экспедиции занят.
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13.10.2024 19:03 Відповісти
 
 