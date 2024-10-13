РФ уперше за два роки провела масштабні стратегічні навчання флоту, - британська розвідка

Масштабні стратегічні навчання російського флоту "Океан-24", які проходили з 10 по 16 вересня, відбулися вперше за останні два роки.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується, навчання були проведені після дворічної перерви.

Так, до 2022 року Росія мала проводити щорічні навчання за участю всіх своїх збройних сил, але останні два роки майже напевно скасовані через війну в Україні.

Найімовірніше, навчання "Океан-24" були спробою продемонструвати потенціал і спроможність, попри війну.

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За повідомленнями російських ЗМІ, в навчаннях мало бути задіяно понад 400 кораблів, 120 літаків, 7000 транспортних засобів і 90 тис. військових особового складу, а операції проводитимуться в Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також у Тихому і Північному Льодовитому океанах.

Як додають у британській розвідці, навчання справді проходили в цих районах, але Росія майже напевно сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі для участі доступні лише близько 300 кораблів.

"У Чорному морі навчання "Океан-24" не проводилися, ймовірно, через атаки з боку України в перші шість місяців 2024 року", - зауважили в розвідці Британії.

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