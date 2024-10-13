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Зеленский о "Плане победы": есть дополнительные вопросы, которые мы должны согласовать с партнерами

Україна продовжить знайомити партнерів з

На следующей неделе Украина продолжит знакомить международных партнеров с "Планом победы".

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь уже готовимся к новым переговорам, которые состоятся на этой неделе. Мы продолжим представлять нашим европейским партнерам нашу стратегию принуждения России к миру", - сказал глава государства.

Он отметил, что партнеры, которым уже представлен "План победы" продолжают работать над деталями. По словам Зеленского, "нужны совместные шаги, и это должны быть сильные шаги".

Также президент заявил о необходимости согласовать с партнерами определенные дополнительные вопросы по "Плану победы".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представил партнерам детали "Плана победы". Наши шаги на фронте и дипломатии должны стать максимально сильными, - Зеленский. ВИДЕО

"Есть определенные дополнительные вопросы, которые должны согласовать с партнерами. Но весь необходимый потенциал у партнеров есть, и это абсолютно реалистично - усилить позиции нашего государства, усилить позиции Украины именно так, как необходимо для честного мира. И именно сейчас нужно действовать, чтобы не дать России и ее сообщникам адаптироваться к нашим возможностям", - заявил глава государства.

Украинский лидер добавил, что настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с международными партнерами.

"Команды будут работать. Будет работа и с лидерами также. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать", - добавил Зеленский.

Смотрите также: Постараемся убедить партнеров в "Рамштайне", что нужно ощутимое усиление наших возможностей, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) обращение (764) План победы (85)


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Топ комментарии
+38
Самый нужный пункт "плана"...
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13.10.2024 21:32
+26
План победы, формула мира, миллион дронов, миллиард деревьев, медицинский канабис.
Из всех планов получился только последний, т.к. он самый забористый.
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13.10.2024 21:32
+19
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13.10.2024 21:32
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13.10.2024 21:32 Ответить
ви бачили писану торбу дурня ?

то побачите
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13.10.2024 21:54 Ответить
ішак коли ознайомить зі своїм планом народ України?
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13.10.2024 22:40 Ответить
Є варіант, як зекономити немаленькі гроші для України. В останній час Гундосик зачастив на Захід. Поскільки результати його вояжів приблизно дорівнюють нулю, чи не простіше буде купити Гундосику однокімнатну квартиру де-небудь в Брюселі, нехай там і живе, доки йому не остогидне бути президентом. Скільки зекомить тільки на транспорті і готелях. Та й вертатися в Україну не треба, а то ще приб'ють.
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13.10.2024 22:47 Ответить
Вертати те лайно в Україну треба, тільки в камеру.
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14.10.2024 07:11 Ответить
План победы, формула мира, миллион дронов, миллиард деревьев, медицинский канабис.
Из всех планов получился только последний, т.к. он самый забористый.
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13.10.2024 21:32 Ответить
Тут питання - хто для зе! є партнер..бо сумніви..
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13.10.2024 21:56 Ответить
С зе асоціюється не перемога, а біда-бідоносець!
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13.10.2024 22:35 Ответить
Самый нужный пункт "плана"...
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13.10.2024 21:32 Ответить


Українська перемога пер за все ,шоб ти🤡 чмо кончене пішло з посади !!! не тягни кота за хвіст ...їди вже ...відморозок , без тебе є кому ,Україну врятувати !!!
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13.10.2024 21:34 Ответить
Потужно!
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13.10.2024 21:36 Ответить
''...Крепчает процент жиров у масле...''
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13.10.2024 21:37 Ответить
З 10 пунктів плану (вимог до партнерів) партнери погодились на 0 з 10. Треба замінити деякі пункти, щоб не виглядати обісраним. Пункт про 50 мільярдів налом без січених купюр й вантажний літак замінювати не буду
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13.10.2024 21:38 Ответить
Великий примусатор
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13.10.2024 21:43 Ответить
План перемоги здувся - нам би відбитися
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13.10.2024 21:45 Ответить
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13.10.2024 22:09 Ответить
Що руських має зупинити? Великі втрати, звісно. Одних загиблих 200 тисяч, сотні тисяч безруких-безногих, осліплих і т.д. інвалідів. Десятки тисяч одиниць знищеної техніки. Величезні витрати на війну. Політична нестабільнійсть, збройні бунти на кшалт маршу на Москву Євгена Пригожина. Причин для зупинення Росією війни більш ніж достатньо. Тому Путін і заявляє постійно, що готовий до перемовин і зупинки війни.
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14.10.2024 00:41 Ответить
Поки у кацапів є ресурс для продовження війни то вони будуть воювати. Прискорити кінець війни може тільки знищення економічного фундаменту московитів.
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14.10.2024 09:17 Ответить
В часи совка таке чудо повинно було очолити держплан срср.
Нажаль він народився ПІЗдНО!
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13.10.2024 21:45 Ответить
💯відсотковий совдепівський кадр , навіть регулярні поїздки в цивілізовані країни і побачений там рівень життя і ментальності нездатні ні на йоту змінити це створіння , система понад усьо
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13.10.2024 21:52 Ответить
Навіщо редакція продовжує цей сюр, який ніц не розкриває для простих українців. Надрукуйте цей клятий зе- план, аби щось було логічно, але сумніваюся.
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13.10.2024 21:45 Ответить
Так він сам його не бачив!
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13.10.2024 21:47 Ответить
Герасімов, Шойгу! Де снаряди! ? Зе - ПЛАН?
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13.10.2024 21:50 Ответить
Внутрішній цинічний паразитарний клановоолігархічний ворог у владі! Що вони для нас готують!?? Хто по факту переміг майдан? Сцена майдану чи люди які стояли на майдані! Внутрішній ворог десятиліттями привів нас до розкрадання політикоекономічними методами! Чому ці злодії які у владі звертаючись до держав які підписали Будапештський меморандум не виконуюють свої обов'язки щодо захисту України. Перемога над москалями буде тільки тоді коли у владі України будуть Українці а не інородці та зрадники!
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13.10.2024 22:00 Ответить
"Мудрий нарід теж програв. Він нічого не одержав, нічого не придбав..."

а хто мав тому наріду шось дати ?
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13.10.2024 23:07 Ответить
Так, у той пізній вечер, після багатьох місяців "дискотек" які сцена влаштовувала протестуючим народ сказав - досить! Сцена із трійцею програла натовпу, у сцени не вийшло забалаболити та спустити пару. Яник втік, але Майдан програв. Люстрації не відбулося, олігархічний режим не було змінено на демократичний. Зараз можна тільки гадати, чи відбулись би вже на цей час остаточні позитивні зміни в країні якби кацапи не розв'язали війну. Але факт залишається фактом- ні ахмєтки ні фірташи ні інші з порошенками- коломойскими нікуди не поділись від впливу на Україну. Змінилось тільки те що раніше за часи кучманоїдів вони розходились між собою по поняттям пахана, тепер пахана немає і деякі з них ворожують між собою контролюючи владні гілки та державні ресурси. На Майдані була не більшість, на Майдан вийшов цвіт нації, як і зараз, це можна побачити по добровольцям на війні. А більшість, ще не один раз наступить на усе ті ж олігархічні граблі, а далі з випученими очима, потираючи розбитого лоба, буде мичати - "анезакогогобилолосовать" і в часи коли країна та демократія будуть потребувати захисту громадян будуть сидіти на своєму дивані.
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14.10.2024 09:40 Ответить
Тепер уже готуємось до нових перемовин, що відбудуться цього тижня. Джерело:
А який результат попередніх? Правильно - ніякий. Ішак так і буде товкти воду в ступі доки не винесуть мудака з Банкової.
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13.10.2024 22:01 Ответить
чому ж це ніякій? а територіальні щоденні поступки - це і є частина плану перемоги. от тільки не нашої.
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14.10.2024 00:45 Ответить
Вова, додатковим питанням є лише вазелін, щоб "партнерам" було з тобою комфортно спілкуватися...
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13.10.2024 22:04 Ответить
Просто тягне час. Лідор гундосий
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13.10.2024 22:07 Ответить
План Победы, как он был от нас далек,
Как в бункере клепал видосики янелох.
Были тцк, кричали, это ипсо, -
В этот год мы воровали, как могли.
Этот План Победы
Коррупцией пропах.
Это праздник
С сыновьями на Мальдивах
Это радость
С баблом в конвееееертах.
План Победы!
План Победы!
План Победы!

Слава великому Зе и возвращению в 90-ые. Ура товарищи!
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13.10.2024 22:07 Ответить
.... Акордичу текст потрібно скинути Ще
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13.10.2024 22:35 Ответить
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13.10.2024 22:08 Ответить
Це вже схоже на оманські домовленності.
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13.10.2024 23:17 Ответить
Залишилось заманити кацапів на той саміт
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13.10.2024 23:43 Ответить
очевидно, якщо до "зеленого плану перемоги" ,є додаткові питання,то це не план ,а прорашистська куйня намазана фсб
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13.10.2024 22:45 Ответить
А дурень все думкою багатіє...
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13.10.2024 22:55 Ответить
Знову марить !
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13.10.2024 23:16 Ответить
"ми їм (європейцям) сказали, а тепер вони пророблять деталі"
От так, де їм до нас, пардон, до Мене.
Нє царскає ета дєла в п.. кавиряцца
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13.10.2024 23:30 Ответить
Зеленского с "Планом перемоги" переселить в палату к Гитлеру с "Планом Барбароссы".
И чтоб им скучно не было Ермака добавьте с "Формулой мира".
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14.10.2024 00:33 Ответить
а шо, гастролі по Європі ще не закінчились?
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14.10.2024 00:40 Ответить
План Перемоги: Необхідно вивести з ладу хочаб один з московських аеропортів. Будуть питання до путіна на які в нього не буде відповіді!
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14.10.2024 04:41 Ответить
Схоже партнери план відхилили зовсім.
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14.10.2024 05:07 Ответить
Мабудь це від перевтоми(
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14.10.2024 06:18 Ответить
Минувший уїкенд показав суть цього "плану перемоги":
- настрашити народ, здійснивши масові облави тцк в балаклавах на культурні заходи (концерти), по ресторанах, ТРЦ і фітнес-центрах. Зробити показуху, що "війна торкнеться кожного", якщо ви не погодитесь на подальшу заморозку;
- нагребти чим побільше грошей від свіжо-впійманих "ухилянтів";
- залякати людей, щоб навіть і не подумали збиратись в будь-які масовки, мітинги. Добити вже тліючу українську економіку, культуру, туризм;
- потім ще очікую кілька серйознизх блек-аутів перед зимою. Ну щоб вже напевне.
Далі втомлений піпл схаває вже абсолютно все.
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14.10.2024 08:36 Ответить
 
 