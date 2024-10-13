Зеленский о "Плане победы": есть дополнительные вопросы, которые мы должны согласовать с партнерами
На следующей неделе Украина продолжит знакомить международных партнеров с "Планом победы".
Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Теперь уже готовимся к новым переговорам, которые состоятся на этой неделе. Мы продолжим представлять нашим европейским партнерам нашу стратегию принуждения России к миру", - сказал глава государства.
Он отметил, что партнеры, которым уже представлен "План победы" продолжают работать над деталями. По словам Зеленского, "нужны совместные шаги, и это должны быть сильные шаги".
Также президент заявил о необходимости согласовать с партнерами определенные дополнительные вопросы по "Плану победы".
"Есть определенные дополнительные вопросы, которые должны согласовать с партнерами. Но весь необходимый потенциал у партнеров есть, и это абсолютно реалистично - усилить позиции нашего государства, усилить позиции Украины именно так, как необходимо для честного мира. И именно сейчас нужно действовать, чтобы не дать России и ее сообщникам адаптироваться к нашим возможностям", - заявил глава государства.
Украинский лидер добавил, что настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с международными партнерами.
"Команды будут работать. Будет работа и с лидерами также. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать", - добавил Зеленский.
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Из всех планов получился только последний, т.к. он самый забористый.
Українська перемога пер за все ,шоб ти🤡 чмо кончене пішло з посади !!! не тягни кота за хвіст ...їди вже ...відморозок , без тебе є кому ,Україну врятувати !!!
Нажаль він народився ПІЗдНО!
Герасімов, Шойгу! Де снаряди!? Зе - ПЛАН?
а хто мав тому наріду шось дати ?
А який результат попередніх? Правильно - ніякий. Ішак так і буде товкти воду в ступі доки не винесуть мудака з Банкової.
Как в бункере клепал видосики янелох.
Были тцк, кричали, это ипсо, -
В этот год мы воровали, как могли.
Этот План Победы
Коррупцией пропах.
Это праздник
С сыновьями на Мальдивах
Это радость
С баблом в конвееееертах.
План Победы!
План Победы!
План Победы!
Слава великому Зе и возвращению в 90-ые. Ура товарищи!
От так, де їм
до нас,пардон, до Мене.
Нє царскає ета дєла в п.. кавиряцца
И чтоб им скучно не было Ермака добавьте с "Формулой мира".
- настрашити народ, здійснивши масові облави тцк в балаклавах на культурні заходи (концерти), по ресторанах, ТРЦ і фітнес-центрах. Зробити показуху, що "війна торкнеться кожного", якщо ви не погодитесь на подальшу заморозку;
- нагребти чим побільше грошей від свіжо-впійманих "ухилянтів";
- залякати людей, щоб навіть і не подумали збиратись в будь-які масовки, мітинги. Добити вже тліючу українську економіку, культуру, туризм;
- потім ще очікую кілька серйознизх блек-аутів перед зимою. Ну щоб вже напевне.
Далі втомлений піпл схаває вже абсолютно все.