Зеленский о "Плане победы": есть дополнительные вопросы, которые мы должны согласовать с партнерами

На следующей неделе Украина продолжит знакомить международных партнеров с "Планом победы".

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь уже готовимся к новым переговорам, которые состоятся на этой неделе. Мы продолжим представлять нашим европейским партнерам нашу стратегию принуждения России к миру", - сказал глава государства.

Он отметил, что партнеры, которым уже представлен "План победы" продолжают работать над деталями. По словам Зеленского, "нужны совместные шаги, и это должны быть сильные шаги".

Также президент заявил о необходимости согласовать с партнерами определенные дополнительные вопросы по "Плану победы".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представил партнерам детали "Плана победы". Наши шаги на фронте и дипломатии должны стать максимально сильными, - Зеленский. ВИДЕО

"Есть определенные дополнительные вопросы, которые должны согласовать с партнерами. Но весь необходимый потенциал у партнеров есть, и это абсолютно реалистично - усилить позиции нашего государства, усилить позиции Украины именно так, как необходимо для честного мира. И именно сейчас нужно действовать, чтобы не дать России и ее сообщникам адаптироваться к нашим возможностям", - заявил глава государства.

Украинский лидер добавил, что настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с международными партнерами.

"Команды будут работать. Будет работа и с лидерами также. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать", - добавил Зеленский.

Смотрите также: Постараемся убедить партнеров в "Рамштайне", что нужно ощутимое усиление наших возможностей, - Зеленский. ВИДЕО