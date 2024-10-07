Постараемся убедить партнеров в "Рамштайне", что нужно ощутимое усиление наших возможностей, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что на следующем заседании "Рамштайн" Украина будет убеждать партнеров в том, что "ощутимое усиление наших возможностей" нужно уже этой осенью.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Был сегодня длительный доклад по фронту - наших действий, наших потребностей. Особенно тяжелыми остаются донецкие направления, и мы постараемся убедить партнеров на "Рамштайн", что нужно ощутимое усиление наших возможностей, наших позиций, и именно сейчас, в течение осенних месяцев. Достаточное снабжение для фронта, достаточное комплектование наших бригад техникой и достаточная дальнобойность для наших сил - это то, что точно станет лучшим успокаивающим для России и больше всего подтолкнет всю ситуацию к миру", - сказал Зеленский.
