РУС
Постараемся убедить партнеров в "Рамштайне", что нужно ощутимое усиление наших возможностей, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что на следующем заседании "Рамштайн" Украина будет убеждать партнеров в том, что "ощутимое усиление наших возможностей" нужно уже этой осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Был сегодня длительный доклад по фронту - наших действий, наших потребностей. Особенно тяжелыми остаются донецкие направления, и мы постараемся убедить партнеров на "Рамштайн", что нужно ощутимое усиление наших возможностей, наших позиций, и именно сейчас, в течение осенних месяцев. Достаточное снабжение для фронта, достаточное комплектование наших бригад техникой и достаточная дальнобойность для наших сил - это то, что точно станет лучшим успокаивающим для России и больше всего подтолкнет всю ситуацию к миру", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21690) обращение (800)
+18
В нього в всьому партнери винні.Чортів словоблуд.
07.10.2024 19:53 Ответить
+11
Та з твоїми можливостями,ти переконаєш любого,в ПРОТИЛЕЖНОМУ!
07.10.2024 19:54 Ответить
+9
07.10.2024 19:53 Ответить
"Україна буде переконувати партнерів у тому, що "відчутне посилення наших можливостей" - а вони про це не знають?
07.10.2024 19:52 Ответить
07.10.2024 19:53 Ответить
Та з твоїми можливостями,ти переконаєш любого,в ПРОТИЛЕЖНОМУ!
07.10.2024 19:54 Ответить
"Посилення можливостей" потрібно здійснювати за рахунок власних сил, власної зброї, власної господарки, потенціалу власної Нації, а не за рахунок вижебрування подаяння гастролюючи по чужих мусорках.
07.10.2024 19:54 Ответить
мабуть недавно представлений "зелений " план перемоги для допартійних конгресменів США І двох кндидатів на пост президента США американці викинули на сміття ???
07.10.2024 19:56 Ответить
А, переконувати хто буде - ФСБешний КРІТ дЕрмак???
07.10.2024 19:57 Ответить
Надо свое оружие,снаряды и не слушать суфлеров,которые указывают,куда стрелять...У них свой интерес,чтобы война не пришла в их страны.
07.10.2024 20:00 Ответить
"...потрібне відчутне посилення наших можливостей..." 🤡
07.10.2024 20:03 Ответить
тобі треба не намагатися переконувати - а не вести себе по-пацанськи
07.10.2024 20:05 Ответить
Нам потрібно посилити відсутність наших спроможностей!
07.10.2024 20:10 Ответить
А що там черговий раз переконувати. Партнери вже давно вкурили, що ти безтолкове чмо з яким не варто мати серйозних справ.
07.10.2024 20:19 Ответить
Такі гарні слова прочитав Президент. Видно як турбується на словах ніби про оборону України, Зеленський сказав партнерам, що: "Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою та достатня далекобійність для наших сил - це те, що точно стане найкращим заспокійливим для Росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру". До якого миру заклшикає Президент? До поступок територіями? Чому до цього часу не виробляє наші, українські, далекобійні ракети "Нептун", "Сапсан-Грісм 2" та "Вільхи"? Я навіть і в думки не мав, що він і його команда в короткі терміни деморалізують військо, що вони будуть залишати свої позиції і втікати в тил, їх називають СЗЧ. Чи думає, що "бусифікацією" наловить хлопців і вони підуть на "нуль"? Здається ні, потрібно платити, як це робить навіть московія і сума має бути прописана в контракті і не маленька. А по факту він збирається платити офісу президента 3,6 мільярдів та на марафон до 4-х мільярдів з бюджету України.
07.10.2024 20:20 Ответить
Хто повірить мерзенному покидьку, який здав Вугледар і злив 72 бригаду. Уступив би краще місце компетентним людям, але не може, бо має зобов'язання перед уйлом.
07.10.2024 20:22 Ответить
А викупити озброєння у наших виробників слабо? Немає грошей? А ти в зелених офшорах пошукай! ****** зелене!
07.10.2024 20:26 Ответить
Верховний відеозверцун, однако.
07.10.2024 20:27 Ответить
Перша російсько-чеченська війна - Результатом конфлікту стала перемога чеченських збройних сил та виведення російських військ.
07.10.2024 20:27 Ответить
Але ж ми знаємо, що було потім.
07.10.2024 20:37 Ответить
Що?
07.10.2024 20:41 Ответить
Значить не знаємо. Друга чеченська.
07.10.2024 20:45 Ответить
Потрібно в першу чергу прокладку між ЗСУ і Рамштаймом поміняти. А ще краще три.
07.10.2024 21:17 Ответить
Постараемся.Хахаха.Вотетопарень.Как провинившийся школьник, обещающий вести себя хорошо.
07.10.2024 22:20 Ответить
партнери бояться ескалації і нічого посилювати не будуть, можна не "старатися". Крім того,посилення дорого коштує, а у них ліміт - Захід хоче жити на розслабоні
07.10.2024 23:20 Ответить
 
 