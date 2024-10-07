Постараємося переконати партнерів у "Рамштайні", що потрібне відчутне посилення наших можливостей, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що на наступному засіданні "Рамштайн" Україна буде переконувати партнерів у тому, що "відчутне посилення наших можливостей" потрібне вже цієї осені.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Була сьогодні тривала доповідь щодо фронту – наших дій, наших потреб. Особливо важкими залишаються донецькі напрямки, і ми постараємося переконати партнерів у "Рамштайні", що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій, і саме зараз, протягом осінніх місяців. Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою та достатня далекобійність для наших сил – це те, що точно стане найкращим заспокійливим для Росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський зустрівся з воїнами ТрО та відзначив їх державними нагородами: капітану Юрію Жуковцю присвоєно звання Героя України. ФОТОрепортаж