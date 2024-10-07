УКР
Постараємося переконати партнерів у "Рамштайні", що потрібне відчутне посилення наших можливостей, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що на наступному засіданні "Рамштайн" Україна буде переконувати партнерів у тому, що "відчутне посилення наших можливостей" потрібне вже цієї осені.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Була сьогодні тривала доповідь щодо фронту – наших дій, наших потреб. Особливо важкими залишаються донецькі напрямки, і ми постараємося переконати партнерів у "Рамштайні", що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій, і саме зараз, протягом осінніх місяців. Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою та достатня далекобійність для наших сил – це те, що точно стане найкращим заспокійливим для Росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир (25234) звернення (656)
+18
В нього в всьому партнери винні.Чортів словоблуд.
07.10.2024 19:53 Відповісти
+11
Та з твоїми можливостями,ти переконаєш любого,в ПРОТИЛЕЖНОМУ!
07.10.2024 19:54 Відповісти
+9
07.10.2024 19:53 Відповісти
"Україна буде переконувати партнерів у тому, що "відчутне посилення наших можливостей" - а вони про це не знають?
07.10.2024 19:52 Відповісти
В нього в всьому партнери винні.Чортів словоблуд.
07.10.2024 19:53 Відповісти
07.10.2024 19:53 Відповісти
Та з твоїми можливостями,ти переконаєш любого,в ПРОТИЛЕЖНОМУ!
07.10.2024 19:54 Відповісти
"Посилення можливостей" потрібно здійснювати за рахунок власних сил, власної зброї, власної господарки, потенціалу власної Нації, а не за рахунок вижебрування подаяння гастролюючи по чужих мусорках.
07.10.2024 19:54 Відповісти
мабуть недавно представлений "зелений " план перемоги для допартійних конгресменів США І двох кндидатів на пост президента США американці викинули на сміття ???
07.10.2024 19:56 Відповісти
А, переконувати хто буде - ФСБешний КРІТ дЕрмак???
07.10.2024 19:57 Відповісти
Надо свое оружие,снаряды и не слушать суфлеров,которые указывают,куда стрелять...У них свой интерес,чтобы война не пришла в их страны.
07.10.2024 20:00 Відповісти
"...потрібне відчутне посилення наших можливостей..." 🤡
07.10.2024 20:03 Відповісти
тобі треба не намагатися переконувати - а не вести себе по-пацанськи
07.10.2024 20:05 Відповісти
Нам потрібно посилити відсутність наших спроможностей!
07.10.2024 20:10 Відповісти
А що там черговий раз переконувати. Партнери вже давно вкурили, що ти безтолкове чмо з яким не варто мати серйозних справ.
07.10.2024 20:19 Відповісти
Такі гарні слова прочитав Президент. Видно як турбується на словах ніби про оборону України, Зеленський сказав партнерам, що: "Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою та достатня далекобійність для наших сил - це те, що точно стане найкращим заспокійливим для Росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру". До якого миру заклшикає Президент? До поступок територіями? Чому до цього часу не виробляє наші, українські, далекобійні ракети "Нептун", "Сапсан-Грісм 2" та "Вільхи"? Я навіть і в думки не мав, що він і його команда в короткі терміни деморалізують військо, що вони будуть залишати свої позиції і втікати в тил, їх називають СЗЧ. Чи думає, що "бусифікацією" наловить хлопців і вони підуть на "нуль"? Здається ні, потрібно платити, як це робить навіть московія і сума має бути прописана в контракті і не маленька. А по факту він збирається платити офісу президента 3,6 мільярдів та на марафон до 4-х мільярдів з бюджету України.
07.10.2024 20:20 Відповісти
Хто повірить мерзенному покидьку, який здав Вугледар і злив 72 бригаду. Уступив би краще місце компетентним людям, але не може, бо має зобов'язання перед уйлом.
07.10.2024 20:22 Відповісти
А викупити озброєння у наших виробників слабо? Немає грошей? А ти в зелених офшорах пошукай! ****** зелене!
07.10.2024 20:26 Відповісти
Верховний відеозверцун, однако.
07.10.2024 20:27 Відповісти
Перша російсько-чеченська війна - Результатом конфлікту стала перемога чеченських збройних сил та виведення російських військ.
07.10.2024 20:27 Відповісти
Але ж ми знаємо, що було потім.
07.10.2024 20:37 Відповісти
Що?
07.10.2024 20:41 Відповісти
Значить не знаємо. Друга чеченська.
07.10.2024 20:45 Відповісти
Потрібно в першу чергу прокладку між ЗСУ і Рамштаймом поміняти. А ще краще три.
07.10.2024 21:17 Відповісти
Постараемся.Хахаха.Вотетопарень.Как провинившийся школьник, обещающий вести себя хорошо.
07.10.2024 22:20 Відповісти
партнери бояться ескалації і нічого посилювати не будуть, можна не "старатися". Крім того,посилення дорого коштує, а у них ліміт - Захід хоче жити на розслабоні
07.10.2024 23:20 Відповісти
 
 