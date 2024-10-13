Зеленський про "План перемоги": Є додаткові питання, які маємо узгодити з партнерами

Наступного тижня Україна продовжить ознайомлювати міжнародних партнерів з "Планом перемоги".

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер уже готуємось до нових перемовин, що відбудуться цього тижня. Ми продовжимо представляти нашим європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії до миру", - сказав глава держави.

Він зазначив, що партнери, яким уже представлено "План перемоги" продовжують працювати над деталями. За словами Зеленського, "потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки".

Також президент заявив про необхідність узгодити з партнерами певні додаткові питання щодо "Плану перемоги".

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"Є певні додаткові питання, які маємо узгодити з партнерами. Але увесь необхідний потенціал у партнерів є, і це абсолютно реалістично – посилити позиції нашої держави, посилити позиції України саме так, як необхідно для чесного миру. І саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей", - заявив глава держави.

Український лідер додав, що справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з міжнародними партнерами.

"Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться", - додав Зеленський.

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