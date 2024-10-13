УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10653 відвідувача онлайн
Новини
4 905 53

Зеленський про "План перемоги": Є додаткові питання, які маємо узгодити з партнерами

Україна продовжить знайомити партнерів з

Наступного тижня Україна продовжить ознайомлювати міжнародних партнерів з "Планом перемоги".

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер уже готуємось до нових перемовин, що відбудуться цього тижня. Ми продовжимо представляти нашим європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії до миру", - сказав глава держави.

Він зазначив, що партнери, яким уже представлено "План перемоги" продовжують працювати над деталями. За словами Зеленського, "потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки".

Також президент заявив про необхідність узгодити з партнерами певні додаткові питання щодо "Плану перемоги".

Дивіться також: "План перемоги" має привести до другого Саміту миру, щоб війна завершилась справедливо, - Зеленський. ВIДЕО

"Є певні додаткові питання, які маємо узгодити з партнерами. Але увесь необхідний потенціал у партнерів є, і це абсолютно реалістично – посилити позиції нашої держави, посилити позиції України саме так, як необхідно для чесного миру. І саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей", - заявив глава держави.

Український лідер додав, що справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з міжнародними партнерами.

"Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться", - додав Зеленський.

Дивіться також: Зеленський про співпрацю РФ та КНДР: Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей до армії Росії. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) звернення (619)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
Самый нужный пункт "плана"...
показати весь коментар
13.10.2024 21:32
+26
План победы, формула мира, миллион дронов, миллиард деревьев, медицинский канабис.
Из всех планов получился только последний, т.к. он самый забористый.
показати весь коментар
13.10.2024 21:32
+19
показати весь коментар
13.10.2024 21:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.10.2024 21:32 Відповісти
ви бачили писану торбу дурня ?

то побачите
показати весь коментар
13.10.2024 21:54 Відповісти
ішак коли ознайомить зі своїм планом народ України?
показати весь коментар
13.10.2024 22:40 Відповісти
Є варіант, як зекономити немаленькі гроші для України. В останній час Гундосик зачастив на Захід. Поскільки результати його вояжів приблизно дорівнюють нулю, чи не простіше буде купити Гундосику однокімнатну квартиру де-небудь в Брюселі, нехай там і живе, доки йому не остогидне бути президентом. Скільки зекомить тільки на транспорті і готелях. Та й вертатися в Україну не треба, а то ще приб'ють.
показати весь коментар
13.10.2024 22:47 Відповісти
Вертати те лайно в Україну треба, тільки в камеру.
показати весь коментар
14.10.2024 07:11 Відповісти
План победы, формула мира, миллион дронов, миллиард деревьев, медицинский канабис.
Из всех планов получился только последний, т.к. он самый забористый.
показати весь коментар
13.10.2024 21:32 Відповісти
Тут питання - хто для зе! є партнер..бо сумніви..
показати весь коментар
13.10.2024 21:56 Відповісти
С зе асоціюється не перемога, а біда-бідоносець!
показати весь коментар
13.10.2024 22:35 Відповісти
Самый нужный пункт "плана"...
показати весь коментар
13.10.2024 21:32 Відповісти


Українська перемога пер за все ,шоб ти🤡 чмо кончене пішло з посади !!! не тягни кота за хвіст ...їди вже ...відморозок , без тебе є кому ,Україну врятувати !!!
показати весь коментар
13.10.2024 21:34 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
13.10.2024 21:36 Відповісти
''...Крепчает процент жиров у масле...''
показати весь коментар
13.10.2024 21:37 Відповісти
З 10 пунктів плану (вимог до партнерів) партнери погодились на 0 з 10. Треба замінити деякі пункти, щоб не виглядати обісраним. Пункт про 50 мільярдів налом без січених купюр й вантажний літак замінювати не буду
показати весь коментар
13.10.2024 21:38 Відповісти
Великий примусатор
показати весь коментар
13.10.2024 21:43 Відповісти
План перемоги здувся - нам би відбитися
показати весь коментар
13.10.2024 21:45 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2024 22:09 Відповісти
Що руських має зупинити? Великі втрати, звісно. Одних загиблих 200 тисяч, сотні тисяч безруких-безногих, осліплих і т.д. інвалідів. Десятки тисяч одиниць знищеної техніки. Величезні витрати на війну. Політична нестабільнійсть, збройні бунти на кшалт маршу на Москву Євгена Пригожина. Причин для зупинення Росією війни більш ніж достатньо. Тому Путін і заявляє постійно, що готовий до перемовин і зупинки війни.
показати весь коментар
14.10.2024 00:41 Відповісти
Поки у кацапів є ресурс для продовження війни то вони будуть воювати. Прискорити кінець війни може тільки знищення економічного фундаменту московитів.
показати весь коментар
14.10.2024 09:17 Відповісти
В часи совка таке чудо повинно було очолити держплан срср.
Нажаль він народився ПІЗдНО!
показати весь коментар
13.10.2024 21:45 Відповісти
💯відсотковий совдепівський кадр , навіть регулярні поїздки в цивілізовані країни і побачений там рівень життя і ментальності нездатні ні на йоту змінити це створіння , система понад усьо
показати весь коментар
13.10.2024 21:52 Відповісти
Навіщо редакція продовжує цей сюр, який ніц не розкриває для простих українців. Надрукуйте цей клятий зе- план, аби щось було логічно, але сумніваюся.
показати весь коментар
13.10.2024 21:45 Відповісти
Так він сам його не бачив!
показати весь коментар
13.10.2024 21:47 Відповісти
Герасімов, Шойгу! Де снаряди! ? Зе - ПЛАН?
показати весь коментар
13.10.2024 21:50 Відповісти
Внутрішній цинічний паразитарний клановоолігархічний ворог у владі! Що вони для нас готують!?? Хто по факту переміг майдан? Сцена майдану чи люди які стояли на майдані! Внутрішній ворог десятиліттями привів нас до розкрадання політикоекономічними методами! Чому ці злодії які у владі звертаючись до держав які підписали Будапештський меморандум не виконуюють свої обов'язки щодо захисту України. Перемога над москалями буде тільки тоді коли у владі України будуть Українці а не інородці та зрадники!
показати весь коментар
13.10.2024 22:00 Відповісти
"Мудрий нарід теж програв. Він нічого не одержав, нічого не придбав..."

а хто мав тому наріду шось дати ?
показати весь коментар
13.10.2024 23:07 Відповісти
Так, у той пізній вечер, після багатьох місяців "дискотек" які сцена влаштовувала протестуючим народ сказав - досить! Сцена із трійцею програла натовпу, у сцени не вийшло забалаболити та спустити пару. Яник втік, але Майдан програв. Люстрації не відбулося, олігархічний режим не було змінено на демократичний. Зараз можна тільки гадати, чи відбулись би вже на цей час остаточні позитивні зміни в країні якби кацапи не розв'язали війну. Але факт залишається фактом- ні ахмєтки ні фірташи ні інші з порошенками- коломойскими нікуди не поділись від впливу на Україну. Змінилось тільки те що раніше за часи кучманоїдів вони розходились між собою по поняттям пахана, тепер пахана немає і деякі з них ворожують між собою контролюючи владні гілки та державні ресурси. На Майдані була не більшість, на Майдан вийшов цвіт нації, як і зараз, це можна побачити по добровольцям на війні. А більшість, ще не один раз наступить на усе ті ж олігархічні граблі, а далі з випученими очима, потираючи розбитого лоба, буде мичати - "анезакогогобилолосовать" і в часи коли країна та демократія будуть потребувати захисту громадян будуть сидіти на своєму дивані.
показати весь коментар
14.10.2024 09:40 Відповісти
Тепер уже готуємось до нових перемовин, що відбудуться цього тижня. Джерело:
А який результат попередніх? Правильно - ніякий. Ішак так і буде товкти воду в ступі доки не винесуть мудака з Банкової.
показати весь коментар
13.10.2024 22:01 Відповісти
чому ж це ніякій? а територіальні щоденні поступки - це і є частина плану перемоги. от тільки не нашої.
показати весь коментар
14.10.2024 00:45 Відповісти
Вова, додатковим питанням є лише вазелін, щоб "партнерам" було з тобою комфортно спілкуватися...
показати весь коментар
13.10.2024 22:04 Відповісти
Просто тягне час. Лідор гундосий
показати весь коментар
13.10.2024 22:07 Відповісти
План Победы, как он был от нас далек,
Как в бункере клепал видосики янелох.
Были тцк, кричали, это ипсо, -
В этот год мы воровали, как могли.
Этот План Победы
Коррупцией пропах.
Это праздник
С сыновьями на Мальдивах
Это радость
С баблом в конвееееертах.
План Победы!
План Победы!
План Победы!

Слава великому Зе и возвращению в 90-ые. Ура товарищи!
показати весь коментар
13.10.2024 22:07 Відповісти
.... Акордичу текст потрібно скинути Ще
показати весь коментар
13.10.2024 22:35 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2024 22:08 Відповісти
Це вже схоже на оманські домовленності.
показати весь коментар
13.10.2024 23:17 Відповісти
Залишилось заманити кацапів на той саміт
показати весь коментар
13.10.2024 23:43 Відповісти
очевидно, якщо до "зеленого плану перемоги" ,є додаткові питання,то це не план ,а прорашистська куйня намазана фсб
показати весь коментар
13.10.2024 22:45 Відповісти
А дурень все думкою багатіє...
показати весь коментар
13.10.2024 22:55 Відповісти
Знову марить !
показати весь коментар
13.10.2024 23:16 Відповісти
"ми їм (європейцям) сказали, а тепер вони пророблять деталі"
От так, де їм до нас, пардон, до Мене.
Нє царскає ета дєла в п.. кавиряцца
показати весь коментар
13.10.2024 23:30 Відповісти
Зеленского с "Планом перемоги" переселить в палату к Гитлеру с "Планом Барбароссы".
И чтоб им скучно не было Ермака добавьте с "Формулой мира".
показати весь коментар
14.10.2024 00:33 Відповісти
а шо, гастролі по Європі ще не закінчились?
показати весь коментар
14.10.2024 00:40 Відповісти
План Перемоги: Необхідно вивести з ладу хочаб один з московських аеропортів. Будуть питання до путіна на які в нього не буде відповіді!
показати весь коментар
14.10.2024 04:41 Відповісти
Схоже партнери план відхилили зовсім.
показати весь коментар
14.10.2024 05:07 Відповісти
Мабудь це від перевтоми(
показати весь коментар
14.10.2024 06:18 Відповісти
Минувший уїкенд показав суть цього "плану перемоги":
- настрашити народ, здійснивши масові облави тцк в балаклавах на культурні заходи (концерти), по ресторанах, ТРЦ і фітнес-центрах. Зробити показуху, що "війна торкнеться кожного", якщо ви не погодитесь на подальшу заморозку;
- нагребти чим побільше грошей від свіжо-впійманих "ухилянтів";
- залякати людей, щоб навіть і не подумали збиратись в будь-які масовки, мітинги. Добити вже тліючу українську економіку, культуру, туризм;
- потім ще очікую кілька серйознизх блек-аутів перед зимою. Ну щоб вже напевне.
Далі втомлений піпл схаває вже абсолютно все.
показати весь коментар
14.10.2024 08:36 Відповісти
 
 