Зеленський про "План перемоги": Є додаткові питання, які маємо узгодити з партнерами
Наступного тижня Україна продовжить ознайомлювати міжнародних партнерів з "Планом перемоги".
Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер уже готуємось до нових перемовин, що відбудуться цього тижня. Ми продовжимо представляти нашим європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії до миру", - сказав глава держави.
Він зазначив, що партнери, яким уже представлено "План перемоги" продовжують працювати над деталями. За словами Зеленського, "потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки".
Також президент заявив про необхідність узгодити з партнерами певні додаткові питання щодо "Плану перемоги".
"Є певні додаткові питання, які маємо узгодити з партнерами. Але увесь необхідний потенціал у партнерів є, і це абсолютно реалістично – посилити позиції нашої держави, посилити позиції України саме так, як необхідно для чесного миру. І саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей", - заявив глава держави.
Український лідер додав, що справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з міжнародними партнерами.
"Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться", - додав Зеленський.
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Из всех планов получился только последний, т.к. он самый забористый.
Українська перемога пер за все ,шоб ти🤡 чмо кончене пішло з посади !!! не тягни кота за хвіст ...їди вже ...відморозок , без тебе є кому ,Україну врятувати !!!
Нажаль він народився ПІЗдНО!
Герасімов, Шойгу! Де снаряди!? Зе - ПЛАН?
а хто мав тому наріду шось дати ?
А який результат попередніх? Правильно - ніякий. Ішак так і буде товкти воду в ступі доки не винесуть мудака з Банкової.
Как в бункере клепал видосики янелох.
Были тцк, кричали, это ипсо, -
В этот год мы воровали, как могли.
Этот План Победы
Коррупцией пропах.
Это праздник
С сыновьями на Мальдивах
Это радость
С баблом в конвееееертах.
План Победы!
План Победы!
План Победы!
Слава великому Зе и возвращению в 90-ые. Ура товарищи!
От так, де їм
до нас,пардон, до Мене.
Нє царскає ета дєла в п.. кавиряцца
И чтоб им скучно не было Ермака добавьте с "Формулой мира".
- настрашити народ, здійснивши масові облави тцк в балаклавах на культурні заходи (концерти), по ресторанах, ТРЦ і фітнес-центрах. Зробити показуху, що "війна торкнеться кожного", якщо ви не погодитесь на подальшу заморозку;
- нагребти чим побільше грошей від свіжо-впійманих "ухилянтів";
- залякати людей, щоб навіть і не подумали збиратись в будь-які масовки, мітинги. Добити вже тліючу українську економіку, культуру, туризм;
- потім ще очікую кілька серйознизх блек-аутів перед зимою. Ну щоб вже напевне.
Далі втомлений піпл схаває вже абсолютно все.