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Представил партнерам детали "Плана победы". Наши шаги на фронте и дипломатии должны стать максимально сильными, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время официальных визитов в Великобританию, Францию, Италию и Германию представил "План победы" лидерам этих государств.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине - это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин", - подчеркнул он.

"Представил нашим партнерам детали "Плана победы". Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными. Наша общая задача - приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы", - добавляет глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": План победы должен привести ко второму Саммиту мира, чтобы война справедливо завершилась, - Зеленский. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером. Они обсудили ситуацию с безопасностью и ключевые потребности Украины. Кроме того, в Германии Зеленский встретился с Шольцом.

Также Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский и Мелони обсудили детали "Плана победы". Сообщалось также, что Зеленский представил Макрону свой "План победы". Во время визита в Лондон Зеленский представил Стармеру детали своего "Плана победы".

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) План победы (85)


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Топ комментарии
+24
А народу Україна "План перемоги...." покажеш?
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12.10.2024 14:43
+23
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12.10.2024 15:11
+18
ти вже всіх задолбав своїми планами і їхними деталями...
от тільки українці нічого про це не чюли.
так є план чи крім вимогалова там нічого нового?
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12.10.2024 14:46
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А народу Україна "План перемоги...." покажеш?
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12.10.2024 14:43 Ответить
Навіщо?
від вас нічого не залежить
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12.10.2024 15:05 Ответить
Ну зза бугра патякати ухилянту комфортно...
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12.10.2024 15:48 Ответить
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12.10.2024 15:11 Ответить
ти вже всіх задолбав своїми планами і їхними деталями...
от тільки українці нічого про це не чюли.
так є план чи крім вимогалова там нічого нового?
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12.10.2024 14:46 Ответить
Хріново, що ми ще навіть незнаємо, скільки дурне витратило на турне.

Бо те, що прописано у бюджеті на його вигул, можна збільшити за рахунок зменшення інших статтей бюджету. Наприклад: ваві не вистачає на перельоти - можна перекинути суми з соцстраху, витрат на реабілітацію..і т.і.
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12.10.2024 15:08 Ответить
та плювати скільки воно витратило на пустий вояж.
от на шо би я з задовoленням задонатив - за його неповернення в Україну,
а то таке враження шо доначю на крупків під матрас...
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12.10.2024 15:12 Ответить
я б теж на це задонила))

Але воно - як бумеранг. Все повертається й повертається..враження вже, що власне майно/кошти вивез..тепер вивозить золотовалютні запаси..як комуняки у 91..тому й донити більше ви
ходить, бо воно забило на військових..
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12.10.2024 15:33 Ответить
соррі за емоціанильний вихлоп,
але вже нема сил дивитися як кожен день кацпня село за селом віджимають, а воно плани планує...
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12.10.2024 15:45 Ответить
Та розумію..воно мене саму до білих очей бісить...а якщо ще в кантексті витрат на подорожі, коли он пенсіонери донять (мама із сусідками постійно) хоч по 50-100 грн при пенсіях в 5 тис., бо військових держава не може забезпечити.

Невже така нагальна необхідність тиз турне??? Ну ок - заплатила за все прмймаюча сторона. Ок - сам сплатив, чи меценати..але добивати дирявий бюджет..скотина..
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12.10.2024 16:58 Ответить
Чьому соррі? Мільйони українців тіки і мріеють шоб боневтік втік,тоді б ми змогли перемогти рашистів і без плану миру криворогого організма
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12.10.2024 20:17 Ответить
от на шо би я з задовoленням задонатив - за його неповернення в Україну

Та нє, неповернення в Україну - занадто суворо для нього. От років 20 за гратами - саме то.
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12.10.2024 16:06 Ответить
І конфіскацію всього! І у родини теж! По хрущобі видати й мінімальні пенсії/допомог.
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12.10.2024 17:00 Ответить
це, глухий тупик!
зе!паяца, потрібно гнати, як найшвидше.
як це зробити?
опозиція мовчить. населення в депресії та у зневірі.
на вакарчука надії нема.
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12.10.2024 14:46 Ответить
опозиція тільки рота відкриє за зміну владу і завтра всі в буцигарні.
50 "зечок" думаєте янетряпка для кого закупляв, коли хлопцям в стволи крім матюків не було шо сyвати?
саме для опозиції...
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12.10.2024 14:57 Ответить
це, означає, що опозиція бутафорна?
нема у пороха підтримки у українців?
я, правильно тебе зрозумів?
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12.10.2024 15:23 Ответить
це означяє шо кловани злі і будут шмаляти всіх - це вам не два рази зек який сумнівався...
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12.10.2024 15:30 Ответить
часи змінились. молотовим, ніхто заморочуватись не буде.
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12.10.2024 15:35 Ответить
де ви таку срань знаходите?
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12.10.2024 15:31 Ответить
завжди знайдеться якесь до безобразія зелене,
яке з дівана запитає "з якого окопа пишешь"
i далі матючня до Подола...
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12.10.2024 15:21 Ответить
****** хріпатй херпіду зі своїм планом
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12.10.2024 14:47 Ответить
мають мати......

а фронт рухається на захід і воювати нікому
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12.10.2024 14:52 Ответить
чому це нікому?
вчора у сявки вакарчука, нормально так, наскирдували.
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12.10.2024 14:55 Ответить
Ну так ,облалава була в кращих нквдешних традиціях , де б ще вони назбирали зразу стільки "клієнтів " як не на концерті у сявика.
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12.10.2024 17:46 Ответить
мєнт виконував вимоги закону, а саме, перевірка документів.
ще, рвз!
ви зобов'язані, надати документи на законну вимогу мєнта.
до чого тут енкеведе?
на відео, хлопак почав бикувати. бикувати не мєнта. це, завжди погано закінчується, для бика.
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12.10.2024 18:08 Ответить
Так це потрібно давно було вже зробити ,бо наші диванні мажори-патріоти вже зовсім оборзіли ,їх тільки і енкаведешні методи заспокоять ,але я напевно знаю ,що за тим бичарою приїде багатий татко і відмаже його , а замість нього мобілізують простого роботягу чи селянина.
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12.10.2024 19:34 Ответить
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12.10.2024 14:56 Ответить
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12.10.2024 15:17 Ответить
Ні, то написав дядя олександр...
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12.10.2024 15:51 Ответить
"Лондон Париж Рим Берлін", мандривник з планом, якого ніхто в Україні не бачив хоча мандрує він за гроші українців і за усі його "плани" віддувається в першу чергу саме українській народ поки він мандрує туди сюди.
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12.10.2024 14:58 Ответить
сильно,могутньо,потужно,вперше в історії землі..... спочатку було смішно,потім все одно,а зараз гидотно слухати і читати афіши зеленого шапіто
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12.10.2024 15:01 Ответить
Це максимально потужно- ******** бюджет в офшори який партнери дали на снаряди, зброю, фортифікації, і ще ж мільйон дронів, і мільйонні відкупи від тцк
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12.10.2024 15:01 Ответить
ИДИЕТ! Мне кажется, что ОНО есть реинкарнацией безумного римского императора Калигулы.
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12.10.2024 15:05 Ответить
Зе-шашлик і дєрмак попереду перемоги бла бла....
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12.10.2024 15:07 Ответить
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12.10.2024 15:08 Ответить
пустопорожнє бубоніння...
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12.10.2024 15:09 Ответить
Шашлык и оливье в планах будут,а "финансирование армии это популизм" тоже будет? без них какой это план.
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12.10.2024 15:15 Ответить
Говорят, что задержка с публикацией этого таинственный "Плана перемоги" связана с тем , что ЗЕ хочет переписать его стихами, положить на музыку и только потом озвучить обалдевшему от интриги и ожидания украинскому народу.
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12.10.2024 15:21 Ответить
Танцювальний номер нє?
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12.10.2024 15:36 Ответить
положить на музыку

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12.10.2024 15:36 Ответить
Все, що сьогодні є в Україні,чим живе Україна і її народ, вказує на антиукраїнські кроки влади , як на фронті ,так і в дипломатії
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12.10.2024 15:36 Ответить
У нього не «план»…він на коксі…негідник…
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12.10.2024 15:39 Ответить
Популіст, нікчема, ницість, обмежена та хамовита при владі людина. Чого ще не хватає для перемоги?
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12.10.2024 15:45 Ответить
Щож маємо що маємо, одні лише плани.
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12.10.2024 15:52 Ответить
Гнида
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12.10.2024 16:04 Ответить
"План перемоги потужний! Але деякі пункти поки нікому не розкажемо."
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12.10.2024 16:13 Ответить
Украіна потребує професіональних людей при владі ,
а не брехливих і жалюгідних клоунів ,
які тільки звикли набивати своі кишені баблом , яке надходить нашій
країні від наших друзів😡
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12.10.2024 16:30 Ответить
Походу у ЗЄ з його планами на Заході скоро буде репутація міського божевільного.
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12.10.2024 16:46 Ответить
Усе відношення до ішака та його "плану" яскраво демонструє погляд в бік ішака цієї пані.
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12.10.2024 16:59 Ответить
Краще б він вже сам представився!
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12.10.2024 17:06 Ответить
Будь-який реальний план пепемоги повинен першим пунктом мати позбавлення України від ЗЄ-влади.

Перемога неможлива поки ЗЄ, СН та Дєрмаки з Арахаміями знаходяться у керма країни.
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12.10.2024 17:16 Ответить
Цю зелену метушню серйозно сприймати неможливо.

Тільки здається що план здачі і знищення України йде по плану...
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12.10.2024 17:20 Ответить
план перемоги це капітуляція путіна або як розуміти перемогу?

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12.10.2024 17:22 Ответить
Що це за ОПівський агітпроп в дусі зєліних відосиків ?
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12.10.2024 17:38 Ответить
- "Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини", - Василь Симоненко.
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12.10.2024 18:32 Ответить
План то херня. А формула де?
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12.10.2024 20:11 Ответить
 
 