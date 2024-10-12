Представил партнерам детали "Плана победы". Наши шаги на фронте и дипломатии должны стать максимально сильными, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский во время официальных визитов в Великобританию, Францию, Италию и Германию представил "План победы" лидерам этих государств.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине - это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин", - подчеркнул он.
"Представил нашим партнерам детали "Плана победы". Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными. Наша общая задача - приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы", - добавляет глава государства.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером. Они обсудили ситуацию с безопасностью и ключевые потребности Украины. Кроме того, в Германии Зеленский встретился с Шольцом.
Также Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский и Мелони обсудили детали "Плана победы". Сообщалось также, что Зеленский представил Макрону свой "План победы". Во время визита в Лондон Зеленский представил Стармеру детали своего "Плана победы".
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від вас нічого не залежить
от тільки українці нічого про це не чюли.
так є план чи крім вимогалова там нічого нового?
Бо те, що прописано у бюджеті на його вигул, можна збільшити за рахунок зменшення інших статтей бюджету. Наприклад: ваві не вистачає на перельоти - можна перекинути суми з соцстраху, витрат на реабілітацію..і т.і.
от на шо би я з задовoленням задонатив - за його неповернення в Україну,
а то таке враження шо доначю на крупків під матрас...
Але воно - як бумеранг. Все повертається й повертається..враження вже, що власне майно/кошти вивез..тепер вивозить золотовалютні запаси..як комуняки у 91..тому й донити більше ви
ходить, бо воно забило на військових..
але вже нема сил дивитися як кожен день кацпня село за селом віджимають, а воно плани планує...
Невже така нагальна необхідність тиз турне??? Ну ок - заплатила за все прмймаюча сторона. Ок - сам сплатив, чи меценати..але добивати дирявий бюджет..скотина..
Та нє, неповернення в Україну - занадто суворо для нього. От років 20 за гратами - саме то.
зе!паяца, потрібно гнати, як найшвидше.
як це зробити?
опозиція мовчить. населення в депресії та у зневірі.
на вакарчука надії нема.
50 "зечок" думаєте янетряпка для кого закупляв, коли хлопцям в стволи крім матюків не було шо сyвати?
саме для опозиції...
нема у пороха підтримки у українців?
я, правильно тебе зрозумів?
яке з дівана запитає "з якого окопа пишешь"
i далі матючня до Подола...
а фронт рухається на захід і воювати нікому
вчора у сявки вакарчука, нормально так, наскирдували.
ще, рвз!
ви зобов'язані, надати документи на законну вимогу мєнта.
до чого тут енкеведе?
на відео, хлопак почав бикувати. бикувати не мєнта. це, завжди погано закінчується, для бика.
а не брехливих і жалюгідних клоунів ,
які тільки звикли набивати своі кишені баблом , яке надходить нашій
країні від наших друзів😡
Перемога неможлива поки ЗЄ, СН та Дєрмаки з Арахаміями знаходяться у керма країни.
Тільки здається що план здачі і знищення України йде по плану...