Представил партнерам детали "Плана победы". Наши шаги на фронте и дипломатии должны стать максимально сильными, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время официальных визитов в Великобританию, Францию, Италию и Германию представил "План победы" лидерам этих государств.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине - это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин", - подчеркнул он.

"Представил нашим партнерам детали "Плана победы". Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными. Наша общая задача - приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы", - добавляет глава государства.

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Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером. Они обсудили ситуацию с безопасностью и ключевые потребности Украины. Кроме того, в Германии Зеленский встретился с Шольцом.

Также Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский и Мелони обсудили детали "Плана победы". Сообщалось также, что Зеленский представил Макрону свой "План победы". Во время визита в Лондон Зеленский представил Стармеру детали своего "Плана победы".