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Представив партнерам деталі "Плану перемоги". Наші кроки на фронті та в дипломатії мають стати максимально сильними, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час офіційних візитів у Велику Британію, Францію, Італію та Німеччину представив "План перемоги" лідерам цих держав.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні - це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", - наголосив він.

"Представив нашим партнерам деталі "Плану перемоги". Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними. Наше спільне завдання - наблизити справедливий мир для України і всієї Європи", - додає глава держави.

Також читайте: "План перемоги" має привести до другого Саміту миру, щоб війна завершилась справедливо, - Зеленський. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром. Вони обговорили безпекову ситуацію та ключові потреби України. Окрім того, в Німеччині Зеленський зустрівся із Шольцом.

Також Цензор.НЕТ інформував, що Зеленський та Мелоні обговорили деталі "Плану перемоги". Повідомлялося також, що Зеленський представив Макрону свій "План перемоги". Під час візиту до Лондона Зеленський представив Стармеру деталі свого "Плану перемоги".

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+24
А народу Україна "План перемоги...." покажеш?
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12.10.2024 14:43
+23
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12.10.2024 15:11
+18
ти вже всіх задолбав своїми планами і їхними деталями...
от тільки українці нічого про це не чюли.
так є план чи крім вимогалова там нічого нового?
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12.10.2024 14:46
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А народу Україна "План перемоги...." покажеш?
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12.10.2024 14:43 Відповісти
Навіщо?
від вас нічого не залежить
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12.10.2024 15:05 Відповісти
Ну зза бугра патякати ухилянту комфортно...
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12.10.2024 15:48 Відповісти
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12.10.2024 15:11 Відповісти
ти вже всіх задолбав своїми планами і їхними деталями...
от тільки українці нічого про це не чюли.
так є план чи крім вимогалова там нічого нового?
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12.10.2024 14:46 Відповісти
Хріново, що ми ще навіть незнаємо, скільки дурне витратило на турне.

Бо те, що прописано у бюджеті на його вигул, можна збільшити за рахунок зменшення інших статтей бюджету. Наприклад: ваві не вистачає на перельоти - можна перекинути суми з соцстраху, витрат на реабілітацію..і т.і.
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12.10.2024 15:08 Відповісти
та плювати скільки воно витратило на пустий вояж.
от на шо би я з задовoленням задонатив - за його неповернення в Україну,
а то таке враження шо доначю на крупків під матрас...
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12.10.2024 15:12 Відповісти
я б теж на це задонила))

Але воно - як бумеранг. Все повертається й повертається..враження вже, що власне майно/кошти вивез..тепер вивозить золотовалютні запаси..як комуняки у 91..тому й донити більше ви
ходить, бо воно забило на військових..
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12.10.2024 15:33 Відповісти
соррі за емоціанильний вихлоп,
але вже нема сил дивитися як кожен день кацпня село за селом віджимають, а воно плани планує...
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12.10.2024 15:45 Відповісти
Та розумію..воно мене саму до білих очей бісить...а якщо ще в кантексті витрат на подорожі, коли он пенсіонери донять (мама із сусідками постійно) хоч по 50-100 грн при пенсіях в 5 тис., бо військових держава не може забезпечити.

Невже така нагальна необхідність тиз турне??? Ну ок - заплатила за все прмймаюча сторона. Ок - сам сплатив, чи меценати..але добивати дирявий бюджет..скотина..
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12.10.2024 16:58 Відповісти
Чьому соррі? Мільйони українців тіки і мріеють шоб боневтік втік,тоді б ми змогли перемогти рашистів і без плану миру криворогого організма
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12.10.2024 20:17 Відповісти
от на шо би я з задовoленням задонатив - за його неповернення в Україну

Та нє, неповернення в Україну - занадто суворо для нього. От років 20 за гратами - саме то.
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12.10.2024 16:06 Відповісти
І конфіскацію всього! І у родини теж! По хрущобі видати й мінімальні пенсії/допомог.
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12.10.2024 17:00 Відповісти
це, глухий тупик!
зе!паяца, потрібно гнати, як найшвидше.
як це зробити?
опозиція мовчить. населення в депресії та у зневірі.
на вакарчука надії нема.
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12.10.2024 14:46 Відповісти
опозиція тільки рота відкриє за зміну владу і завтра всі в буцигарні.
50 "зечок" думаєте янетряпка для кого закупляв, коли хлопцям в стволи крім матюків не було шо сyвати?
саме для опозиції...
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12.10.2024 14:57 Відповісти
це, означає, що опозиція бутафорна?
нема у пороха підтримки у українців?
я, правильно тебе зрозумів?
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12.10.2024 15:23 Відповісти
це означяє шо кловани злі і будут шмаляти всіх - це вам не два рази зек який сумнівався...
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12.10.2024 15:30 Відповісти
часи змінились. молотовим, ніхто заморочуватись не буде.
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12.10.2024 15:35 Відповісти
де ви таку срань знаходите?
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12.10.2024 15:31 Відповісти
завжди знайдеться якесь до безобразія зелене,
яке з дівана запитає "з якого окопа пишешь"
i далі матючня до Подола...
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12.10.2024 15:21 Відповісти
****** хріпатй херпіду зі своїм планом
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12.10.2024 14:47 Відповісти
мають мати......

а фронт рухається на захід і воювати нікому
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12.10.2024 14:52 Відповісти
чому це нікому?
вчора у сявки вакарчука, нормально так, наскирдували.
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12.10.2024 14:55 Відповісти
Ну так ,облалава була в кращих нквдешних традиціях , де б ще вони назбирали зразу стільки "клієнтів " як не на концерті у сявика.
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12.10.2024 17:46 Відповісти
мєнт виконував вимоги закону, а саме, перевірка документів.
ще, рвз!
ви зобов'язані, надати документи на законну вимогу мєнта.
до чого тут енкеведе?
на відео, хлопак почав бикувати. бикувати не мєнта. це, завжди погано закінчується, для бика.
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12.10.2024 18:08 Відповісти
Так це потрібно давно було вже зробити ,бо наші диванні мажори-патріоти вже зовсім оборзіли ,їх тільки і енкаведешні методи заспокоять ,але я напевно знаю ,що за тим бичарою приїде багатий татко і відмаже його , а замість нього мобілізують простого роботягу чи селянина.
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12.10.2024 19:34 Відповісти
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12.10.2024 14:56 Відповісти
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12.10.2024 15:17 Відповісти
Ні, то написав дядя олександр...
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12.10.2024 15:51 Відповісти
"Лондон Париж Рим Берлін", мандривник з планом, якого ніхто в Україні не бачив хоча мандрує він за гроші українців і за усі його "плани" віддувається в першу чергу саме українській народ поки він мандрує туди сюди.
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12.10.2024 14:58 Відповісти
сильно,могутньо,потужно,вперше в історії землі..... спочатку було смішно,потім все одно,а зараз гидотно слухати і читати афіши зеленого шапіто
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12.10.2024 15:01 Відповісти
Це максимально потужно- ******** бюджет в офшори який партнери дали на снаряди, зброю, фортифікації, і ще ж мільйон дронів, і мільйонні відкупи від тцк
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12.10.2024 15:01 Відповісти
ИДИЕТ! Мне кажется, что ОНО есть реинкарнацией безумного римского императора Калигулы.
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12.10.2024 15:05 Відповісти
Зе-шашлик і дєрмак попереду перемоги бла бла....
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12.10.2024 15:07 Відповісти
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12.10.2024 15:08 Відповісти
пустопорожнє бубоніння...
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12.10.2024 15:09 Відповісти
Шашлык и оливье в планах будут,а "финансирование армии это популизм" тоже будет? без них какой это план.
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12.10.2024 15:15 Відповісти
Говорят, что задержка с публикацией этого таинственный "Плана перемоги" связана с тем , что ЗЕ хочет переписать его стихами, положить на музыку и только потом озвучить обалдевшему от интриги и ожидания украинскому народу.
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12.10.2024 15:21 Відповісти
Танцювальний номер нє?
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12.10.2024 15:36 Відповісти
положить на музыку

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12.10.2024 15:36 Відповісти
Все, що сьогодні є в Україні,чим живе Україна і її народ, вказує на антиукраїнські кроки влади , як на фронті ,так і в дипломатії
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12.10.2024 15:36 Відповісти
У нього не «план»…він на коксі…негідник…
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12.10.2024 15:39 Відповісти
Популіст, нікчема, ницість, обмежена та хамовита при владі людина. Чого ще не хватає для перемоги?
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12.10.2024 15:45 Відповісти
Щож маємо що маємо, одні лише плани.
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12.10.2024 15:52 Відповісти
Гнида
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12.10.2024 16:04 Відповісти
"План перемоги потужний! Але деякі пункти поки нікому не розкажемо."
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12.10.2024 16:13 Відповісти
Украіна потребує професіональних людей при владі ,
а не брехливих і жалюгідних клоунів ,
які тільки звикли набивати своі кишені баблом , яке надходить нашій
країні від наших друзів😡
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12.10.2024 16:30 Відповісти
Походу у ЗЄ з його планами на Заході скоро буде репутація міського божевільного.
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12.10.2024 16:46 Відповісти
Усе відношення до ішака та його "плану" яскраво демонструє погляд в бік ішака цієї пані.
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12.10.2024 16:59 Відповісти
Краще б він вже сам представився!
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12.10.2024 17:06 Відповісти
Будь-який реальний план пепемоги повинен першим пунктом мати позбавлення України від ЗЄ-влади.

Перемога неможлива поки ЗЄ, СН та Дєрмаки з Арахаміями знаходяться у керма країни.
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12.10.2024 17:16 Відповісти
Цю зелену метушню серйозно сприймати неможливо.

Тільки здається що план здачі і знищення України йде по плану...
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12.10.2024 17:20 Відповісти
план перемоги це капітуляція путіна або як розуміти перемогу?

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12.10.2024 17:22 Відповісти
Що це за ОПівський агітпроп в дусі зєліних відосиків ?
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12.10.2024 17:38 Відповісти
- "Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини", - Василь Симоненко.
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12.10.2024 18:32 Відповісти
План то херня. А формула де?
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12.10.2024 20:11 Відповісти
 
 