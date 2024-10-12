Представив партнерам деталі "Плану перемоги". Наші кроки на фронті та в дипломатії мають стати максимально сильними, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський під час офіційних візитів у Велику Британію, Францію, Італію та Німеччину представив "План перемоги" лідерам цих держав.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні - це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", - наголосив він.
"Представив нашим партнерам деталі "Плану перемоги". Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними. Наше спільне завдання - наблизити справедливий мир для України і всієї Європи", - додає глава держави.
Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром. Вони обговорили безпекову ситуацію та ключові потреби України. Окрім того, в Німеччині Зеленський зустрівся із Шольцом.
Також Цензор.НЕТ інформував, що Зеленський та Мелоні обговорили деталі "Плану перемоги". Повідомлялося також, що Зеленський представив Макрону свій "План перемоги". Під час візиту до Лондона Зеленський представив Стармеру деталі свого "Плану перемоги".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
від вас нічого не залежить
от тільки українці нічого про це не чюли.
так є план чи крім вимогалова там нічого нового?
Бо те, що прописано у бюджеті на його вигул, можна збільшити за рахунок зменшення інших статтей бюджету. Наприклад: ваві не вистачає на перельоти - можна перекинути суми з соцстраху, витрат на реабілітацію..і т.і.
от на шо би я з задовoленням задонатив - за його неповернення в Україну,
а то таке враження шо доначю на крупків під матрас...
Але воно - як бумеранг. Все повертається й повертається..враження вже, що власне майно/кошти вивез..тепер вивозить золотовалютні запаси..як комуняки у 91..тому й донити більше ви
ходить, бо воно забило на військових..
але вже нема сил дивитися як кожен день кацпня село за селом віджимають, а воно плани планує...
Невже така нагальна необхідність тиз турне??? Ну ок - заплатила за все прмймаюча сторона. Ок - сам сплатив, чи меценати..але добивати дирявий бюджет..скотина..
Та нє, неповернення в Україну - занадто суворо для нього. От років 20 за гратами - саме то.
зе!паяца, потрібно гнати, як найшвидше.
як це зробити?
опозиція мовчить. населення в депресії та у зневірі.
на вакарчука надії нема.
50 "зечок" думаєте янетряпка для кого закупляв, коли хлопцям в стволи крім матюків не було шо сyвати?
саме для опозиції...
нема у пороха підтримки у українців?
я, правильно тебе зрозумів?
яке з дівана запитає "з якого окопа пишешь"
i далі матючня до Подола...
а фронт рухається на захід і воювати нікому
вчора у сявки вакарчука, нормально так, наскирдували.
ще, рвз!
ви зобов'язані, надати документи на законну вимогу мєнта.
до чого тут енкеведе?
на відео, хлопак почав бикувати. бикувати не мєнта. це, завжди погано закінчується, для бика.
а не брехливих і жалюгідних клоунів ,
які тільки звикли набивати своі кишені баблом , яке надходить нашій
країні від наших друзів😡
Перемога неможлива поки ЗЄ, СН та Дєрмаки з Арахаміями знаходяться у керма країни.
Тільки здається що план здачі і знищення України йде по плану...