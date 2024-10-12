Представив партнерам деталі "Плану перемоги". Наші кроки на фронті та в дипломатії мають стати максимально сильними, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час офіційних візитів у Велику Британію, Францію, Італію та Німеччину представив "План перемоги" лідерам цих держав.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні - це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", - наголосив він.

"Представив нашим партнерам деталі "Плану перемоги". Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними. Наше спільне завдання - наблизити справедливий мир для України і всієї Європи", - додає глава держави.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром. Вони обговорили безпекову ситуацію та ключові потреби України. Окрім того, в Німеччині Зеленський зустрівся із Шольцом.

Також Цензор.НЕТ інформував, що Зеленський та Мелоні обговорили деталі "Плану перемоги". Повідомлялося також, що Зеленський представив Макрону свій "План перемоги". Під час візиту до Лондона Зеленський представив Стармеру деталі свого "Плану перемоги".