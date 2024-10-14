РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7319 посетителей онлайн
Новости
2 980 22

Рада отклонила все постановления, блокировавшие подписание закона о повышении налогов

Рада розблокувала підписання закону про підвищення податків

Верховная Рада отклонила 13 постановлений, блокировавших подписание законопроекта №11416-д об историческом повышении налогов.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Соответственно, дальше законопроект 11416д сначала подпишет спикер, ну а потом и президент. Я думаю, это будет в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 10 октября 2024 года Рада поддержала историческое повышение налогов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение о повышении налогов будет разрушительным для украинской экономики, - Порошенко

Автор: 

ВР (29272) налоги (3239) Железняк Ярослав (431)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Ото вже гетманцев наобщіпується худих гусей
показать весь комментарий
14.10.2024 14:59
+9
показать весь комментарий
14.10.2024 14:58
+9
показать весь комментарий
14.10.2024 15:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.10.2024 14:58 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2024 15:29 Ответить
Ото вже гетманцев наобщіпується худих гусей
показать весь комментарий
14.10.2024 14:59 Ответить
Якщо затягувати гайку без "динамометра" - то може "зірвати болт"....
показать весь комментарий
14.10.2024 15:00 Ответить
Ну це ж не закон про мову, довго не лежатиме в ОПі в стопці на підпис під назвою «Невідкладні».
показать весь комментарий
14.10.2024 15:03 Ответить
Переходи на русский.
показать весь комментарий
14.10.2024 15:33 Ответить
Завдяки таким дятлам, як ти, у 2019 році прийшли до влади ті, для яких "яка різниця" життєве кредо, внаслідок чого кацапня напала на, навмисне ослаблену злодійкуватою зеленою пліснявою, Україну.
показать весь комментарий
14.10.2024 16:01 Ответить
Погано.
Треба було додати зміни в назві нашої копійки не на шаги, а на кроки....десять кроків = один гетьманцев
показать весь комментарий
14.10.2024 15:04 Ответить
10 гетьманцев - один Зе
показать весь комментарий
14.10.2024 15:50 Ответить
10 зе - 1 дЄрмак
показать весь комментарий
14.10.2024 15:51 Ответить
Ну, як тут не згадати слова нашого Великого Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка: " Латану свитину з каліки знімають"
показать весь комментарий
14.10.2024 15:06 Ответить
Там, де є можливість урвати зайвих 20 гривень, наші депутати виявляють рідкісну стійкість, принциповість і рішучість. Як у лісових кліщів, які повзтимуть за жертвою до усрачки
показать весь комментарий
14.10.2024 15:11 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2024 15:13 Ответить
Тільки одна надія - на русского солдата-освободітєля.
показать весь комментарий
14.10.2024 15:20 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2024 15:15 Ответить
Це точно якась русня придумала того півня. У чекістів своєрідне почуття гумору, і досить практичне.
показать весь комментарий
14.10.2024 15:21 Ответить
Коли треба підвищити тарифи чи податки для простого населення - то це приймається напрочуд швидко.
А от закони про демобілізацію, про податок на розкіш - тут ні, треба рахувати голоси, вести дискусії, враховувати думки, не на часі...
показать весь комментарий
14.10.2024 15:26 Ответить
В першу чергу Рада відхилила Конституцію і Податковий кодекс- податки заднім числом, нерівність усіх перед Законом і т.і.
Неповернення переплати по авансовим платежам - це Зе-новація!
Великі АЗС сплатять по фіналу свої 18% податку на прибуток, а малі в провінції - 70/80/90 і навіть більше 100% !
Ну, що скажеш - юрИст командує....
показать весь комментарий
14.10.2024 15:38 Ответить
Криворіжська "юридична" керує..... І порожняк не гоне...
показать весь комментарий
14.10.2024 15:59 Ответить
Всемудачи.
показать весь комментарий
14.10.2024 16:14 Ответить
Може спочатку, для експерименту. збільшити податки на клоунську діяльність ?
показать весь комментарий
14.10.2024 16:17 Ответить
 
 