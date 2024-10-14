Рада отклонила все постановления, блокировавшие подписание закона о повышении налогов

Верховная Рада отклонила 13 постановлений, блокировавших подписание законопроекта №11416-д об историческом повышении налогов.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Соответственно, дальше законопроект 11416д сначала подпишет спикер, ну а потом и президент. Я думаю, это будет в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 10 октября 2024 года Рада поддержала историческое повышение налогов.

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