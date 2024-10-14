Рада отклонила все постановления, блокировавшие подписание закона о повышении налогов
Верховная Рада отклонила 13 постановлений, блокировавших подписание законопроекта №11416-д об историческом повышении налогов.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Соответственно, дальше законопроект 11416д сначала подпишет спикер, ну а потом и президент. Я думаю, это будет в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.
Напомним, 10 октября 2024 года Рада поддержала историческое повышение налогов.
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