Рада відхилила всі постанови, що блокували підписання закону про підвищення податків
Верховна Рада відхилила 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту №11416-д про історичне підвищення податків.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно далі законопроєкт 11416д спочатку підпише Спікер, ну а потім і Президент. Я думаю це буде в найближчі дні", - йдеться в повідомленні.
Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.
Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Рада підтримала історичне підвищення податків.
Топ коментарі
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Треба було додати зміни в назві нашої копійки не на шаги, а на кроки....десять кроків = один гетьманцев
А от закони про демобілізацію, про податок на розкіш - тут ні, треба рахувати голоси, вести дискусії, враховувати думки, не на часі...
Неповернення переплати по авансовим платежам - це Зе-новація!
Великі АЗС сплатять по фіналу свої 18% податку на прибуток, а малі в провінції - 70/80/90 і навіть більше 100% !
Ну, що скажеш - юрИст командує....