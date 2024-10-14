Рада відхилила всі постанови, що блокували підписання закону про підвищення податків

Верховна Рада відхилила 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту №11416-д про історичне підвищення податків.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно далі законопроєкт 11416д спочатку підпише Спікер, ну а потім і Президент. Я думаю це буде в найближчі дні", - йдеться в повідомленні.

Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Рада підтримала історичне підвищення податків.

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