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Рада відхилила всі постанови, що блокували підписання закону про підвищення податків

Рада розблокувала підписання закону про підвищення податків

Верховна Рада відхилила 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту №11416-д про історичне підвищення податків.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно далі законопроєкт 11416д спочатку підпише Спікер, ну а потім і Президент. Я думаю це буде в найближчі дні", - йдеться в повідомленні.

Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Рада підтримала історичне підвищення податків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення про підвищення податків буде руйнівним для української економіки, - Порошенко

Автор: 

ВР (15026) податки (3874) Железняк Ярослав (563)


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Топ коментарі
+12
Ото вже гетманцев наобщіпується худих гусей
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14.10.2024 14:59
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14.10.2024 14:58
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14.10.2024 15:29
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14.10.2024 14:58 Відповісти
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14.10.2024 15:29 Відповісти
Ото вже гетманцев наобщіпується худих гусей
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14.10.2024 14:59 Відповісти
Якщо затягувати гайку без "динамометра" - то може "зірвати болт"....
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14.10.2024 15:00 Відповісти
Ну це ж не закон про мову, довго не лежатиме в ОПі в стопці на підпис під назвою «Невідкладні».
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14.10.2024 15:03 Відповісти
Переходи на русский.
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14.10.2024 15:33 Відповісти
Завдяки таким дятлам, як ти, у 2019 році прийшли до влади ті, для яких "яка різниця" життєве кредо, внаслідок чого кацапня напала на, навмисне ослаблену злодійкуватою зеленою пліснявою, Україну.
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14.10.2024 16:01 Відповісти
Погано.
Треба було додати зміни в назві нашої копійки не на шаги, а на кроки....десять кроків = один гетьманцев
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14.10.2024 15:04 Відповісти
10 гетьманцев - один Зе
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14.10.2024 15:50 Відповісти
10 зе - 1 дЄрмак
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14.10.2024 15:51 Відповісти
Ну, як тут не згадати слова нашого Великого Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка: " Латану свитину з каліки знімають"
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14.10.2024 15:06 Відповісти
Там, де є можливість урвати зайвих 20 гривень, наші депутати виявляють рідкісну стійкість, принциповість і рішучість. Як у лісових кліщів, які повзтимуть за жертвою до усрачки
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14.10.2024 15:11 Відповісти
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14.10.2024 15:13 Відповісти
Тільки одна надія - на русского солдата-освободітєля.
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14.10.2024 15:20 Відповісти
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14.10.2024 15:15 Відповісти
Це точно якась русня придумала того півня. У чекістів своєрідне почуття гумору, і досить практичне.
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14.10.2024 15:21 Відповісти
Коли треба підвищити тарифи чи податки для простого населення - то це приймається напрочуд швидко.
А от закони про демобілізацію, про податок на розкіш - тут ні, треба рахувати голоси, вести дискусії, враховувати думки, не на часі...
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14.10.2024 15:26 Відповісти
В першу чергу Рада відхилила Конституцію і Податковий кодекс- податки заднім числом, нерівність усіх перед Законом і т.і.
Неповернення переплати по авансовим платежам - це Зе-новація!
Великі АЗС сплатять по фіналу свої 18% податку на прибуток, а малі в провінції - 70/80/90 і навіть більше 100% !
Ну, що скажеш - юрИст командує....
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14.10.2024 15:38 Відповісти
Криворіжська "юридична" керує..... І порожняк не гоне...
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14.10.2024 15:59 Відповісти
Всемудачи.
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14.10.2024 16:14 Відповісти
Може спочатку, для експерименту. збільшити податки на клоунську діяльність ?
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14.10.2024 16:17 Відповісти
 
 