ЕС предостерегает Польшу из-за ее решения приостановить прием мигрантов, нелегально пересекающих границу, - Politico
В Европейском Союзе отреагировали на планы Польши приостановить предоставление убежища мигрантам на границе с Беларусью. Там говорят, что таким решением Варшава рискует нарушить свои обязательства в области прав человека.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителя Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ.
Представитель Европейской комиссии сказал изданию, что страны-члены имеют международные обязательства и обязательства ЕС, в частности обязательства по предоставлению доступа к процедуре предоставления убежища.
В то же время Politico отмечает, что режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко активно поощряет потенциальных искателей убежища приезжать в страну, где его силы безопасности помогают доставить их к польской границе и отказываются позволить им вернуться обратно.
"Мы должны работать над европейским решением - таким, которое будет устойчивым к гибридным атакам Путина и Лукашенко, не ставя под угрозу наши ценности", - добавил представитель Еврокомиссии.
Напомним, что накануне глава польского правительства Дональд Туск, анонсируя представление стратегии "Вернуть контроль, обеспечить безопасность", заявил, что одним из ее элементов будет "временное территориальное приостановление права на убежище, и я буду призывать к признанию этого решения в Европе".
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А тепер уявімо, що такий житель з перекладачем зайде сюди на Цензор, як думаєте, що він буде думати про українців, прочитавши такі слова?
Велика йому різниця . Невже це треба пояснювати ?
Гамбург. Германия. Многотысячная демонстрация. «Аллах Акбар».
Исламисты хотят жить по своим правилам - правилам шариата и требует создать на немецкой земле всемирный халифат.
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А наші нічого не вимагають - тому і не отримають нічого
Європа остаточно втратила можливість до самозахисту і самозбереження .
Тепер нею будуть користуватрся всі , хто забажає ...
По друге, далеко не всі перетинають кордон в законний спосіб. Особливо зараз.
По третє, та ж Сирія, ще нещодавно була зовсім навіть не феодальним суспільством, але....
Ви можете розкладати по полочкам, все що завгодно, але з точки зору значної частини європейців, немає різниці. І от по цьому і б'ють різні праві партії, котрі часто кормляться з руки Кремля. І писати тут образи на ліберальну частину Європи, куди ніби і ми рухаємось, не лише дико, а і просто невдячно.
А що відбувається умовній ліберальній країні Європи, котра вводить хоч і неповні, але санкції? Це удар по власній економіці і ....... на фоні певних ускладнень до влади починають рватись праві. Котрі обіцяють відновити стосунки з Кремлем. Тобто умовно кажучи, як тільки "кляті" ліберали закручують санкційні гайки, так відразу населення починає голосувати за фашистів, котрі в масі є прокремлівськими.
Але винні в усьому ліберали, а як же.
Тому що потім, після розтину, з'ясується, що причиною смерті став захист прав мікробів та вірусів.
毛主席是世界革命人民的大救星
А если серьезно:
Польша далеко не самая обеспеченная страна ЕС. И она не более чем "перевалочный пункт". Поэтому это очередные "бла-бла-бла".
ЄС - ******* Соплежуї.