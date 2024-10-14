ЕС предостерегает Польшу из-за ее решения приостановить прием мигрантов, нелегально пересекающих границу, - Politico

В Европейском Союзе отреагировали на планы Польши приостановить предоставление убежища мигрантам на границе с Беларусью. Там говорят, что таким решением Варшава рискует нарушить свои обязательства в области прав человека.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителя Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель Европейской комиссии сказал изданию, что страны-члены имеют международные обязательства и обязательства ЕС, в частности обязательства по предоставлению доступа к процедуре предоставления убежища.

В то же время Politico отмечает, что режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко активно поощряет потенциальных искателей убежища приезжать в страну, где его силы безопасности помогают доставить их к польской границе и отказываются позволить им вернуться обратно.

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"Мы должны работать над европейским решением - таким, которое будет устойчивым к гибридным атакам Путина и Лукашенко, не ставя под угрозу наши ценности", - добавил представитель Еврокомиссии.

Напомним, что накануне глава польского правительства Дональд Туск, анонсируя представление стратегии "Вернуть контроль, обеспечить безопасность", заявил, что одним из ее элементов будет "временное территориальное приостановление права на убежище, и я буду призывать к признанию этого решения в Европе".

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