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ЄС застерігає Польщу через її рішення призупинити приймати мігрантів, які нелегально перетинають кордон, - Politico

ЄС застерігає Польщу через її рішення призупинити приймати мігрантів, що нелегально перетинають кордон

В Європейському Союзі відреагували на плани Польщі призупинити надання притулку мігрантам на кордоні з Білоруссю. Там кажуть, що таким рішенням Варшава ризикує порушити свої зобов'язання в галузі прав людини.

Про це пише видання Politico з посиланням на представника Європейської комісії, інформує Цензор.НЕТ.

Представник Європейської комісії сказав виданню, що країни-члени мають міжнародні зобов'язання і зобов'язання ЄС, зокрема зобов'язання щодо надання доступу до процедури надання притулку.

Водночас Politico зазначає, що режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка активно заохочує потенційних шукачів притулку приїжджати до країни, де його сили безпеки допомагають доставити їх до польського кордону і відмовляються дозволити їм повернутися назад.

Читайте також: Польща хоче в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку: Не поважатимемо ідей ЄС, які шкодять безпеці

"Ми повинні працювати над європейським рішенням - таким, яке буде стійким до гібридних атак Путіна і Лукашенка, не ставлячи під загрозу наші цінності", - додав речник Єврокомісії.

Нагадаємо, що напередодні глава польського уряду Дональд Туск, анонсуючи представлення стратегії "Повернути контроль, забезпечити безпеку", заявив, що одним із її елементів буде "тимчасове територіальне призупинення права на притулок, і я закликатиму до визнання цього рішення в Європі".

Читайте також: Польща розпочинає будівництво системи фортифікацій "Щит Схід" на кордоні з Росією і Білоруссю

Автор: 

Білорусь (7964) мігранти (1119) Польща (8615) Євросоюз (13634) притулок (53)


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Топ коментарі
+12
Вони нелегально перетинають кордон! Вони порушники а не мігранти! Суд та депортація!
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14.10.2024 18:48
+8
Біженці з України не роблять ось цього:
Гамбург. Германия. Многотысячная демонстрация. «Аллах Акбар».
Исламисты хотят жить по своим правилам - правилам шариата и требует создать на немецкой земле всемирный халифат.
https://t.me/nevzorovtv/21870 @nevzorovtv
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14.10.2024 19:00
+7
Ми застерігаємо Польщу від виконання цієї вимоги ЄС.
Тому що потім, після розтину, з'ясується, що причиною смерті став захист прав мікробів та вірусів.
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14.10.2024 18:45
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Брейвіка на них нема.
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14.10.2024 18:46 Відповісти
Але чомусь, коли вони почали приймати біженців з України, їм лише дякували і не називали образливими словами? Дивно, чи не так?
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14.10.2024 18:50 Відповісти
ви спутали *** із пальцем
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14.10.2024 18:53 Відповісти
Скоріше, це ви показуєте усім х*й і кажете, що це просто палець.
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14.10.2024 18:56 Відповісти
Ви не бачите різницв між біженцем з України і біженцем з Африки ?
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14.10.2024 18:58 Відповісти
Як українець, безумовно бачу. Але одночасно можу подивитись на ситуацію з точки зору...скажімо жителя Нідерландів. Яка йому різниця, с Лівії від війни втікають, чи з України?
А тепер уявімо, що такий житель з перекладачем зайде сюди на Цензор, як думаєте, що він буде думати про українців, прочитавши такі слова?
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14.10.2024 19:02 Відповісти
та насрати що він буде думати. це його будуть різати з вигуками алах акбар, а не мене
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14.10.2024 19:03 Відповісти
Яка йому різниця ...?
Велика йому різниця . Невже це треба пояснювати ?
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14.10.2024 19:05 Відповісти
Якщо з перекладачем в інтернет - то біженцю років 80
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14.10.2024 19:29 Відповісти
Всі молодше 80, знають українську? Я про онлайн перекладачі писав, ну там Google Translate, DeepL....
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14.10.2024 19:31 Відповісти
А, я подумав ви про перекладача-людину))
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14.10.2024 19:33 Відповісти
Біженці з України мають тимчасовий притулок на період війни.
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14.10.2024 18:58 Відповісти
Біженці з України не роблять ось цього:
Гамбург. Германия. Многотысячная демонстрация. «Аллах Акбар».
Исламисты хотят жить по своим правилам - правилам шариата и требует создать на немецкой земле всемирный халифат.
https://t.me/nevzorovtv/21870 @nevzorovtv
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14.10.2024 19:00 Відповісти
І створять його !
А наші нічого не вимагають - тому і не отримають нічого
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14.10.2024 19:03 Відповісти
Поки що наші у більшості мають притулок і виплати, і можливість асиміляції, а цих мавп, якщо до влади прийдуть-таки ультрапараві, почнуть гамселити першими.
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14.10.2024 19:04 Відповісти
Не почнуть ...
Європа остаточно втратила можливість до самозахисту і самозбереження .
Тепер нею будуть користуватрся всі , хто забажає ...
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14.10.2024 19:07 Відповісти
Якщо припече, німці таки можуть згадати, як їх діди будували крематорії та газенвагени.
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14.10.2024 19:12 Відповісти
Не зможуть. У німців не популярно згадувати про дідів у такому контексті.
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14.10.2024 21:10 Відповісти
"Норвегія ідеальна для ісламу".

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14.10.2024 19:08 Відповісти
Тут вже усе по полочкам розклали,тому просто підсумую.Перше-українці отримують тимчасовий захист.Друге-перетинають кордон у законній спосіб.Третє-вони є представниками постіндустріального суспільства,а не феодального,періода релегійних війн
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14.10.2024 19:20 Відповісти
По перше, з точки зору звичайного європейця, немає різниці в статусі, не всі юристи. Прихав - біженець.
По друге, далеко не всі перетинають кордон в законний спосіб. Особливо зараз.
По третє, та ж Сирія, ще нещодавно була зовсім навіть не феодальним суспільством, але....

Ви можете розкладати по полочкам, все що завгодно, але з точки зору значної частини європейців, немає різниці. І от по цьому і б'ють різні праві партії, котрі часто кормляться з руки Кремля. І писати тут образи на ліберальну частину Європи, куди ніби і ми рухаємось, не лише дико, а і просто невдячно.
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14.10.2024 19:29 Відповісти
ліберасти гірше фашистів.
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14.10.2024 19:41 Відповісти
Тобто ЄС гірше росії? З Лугандонії пан, тобто уже "гаспадін", пише?
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14.10.2024 19:47 Відповісти
Росія робить все це бо їй , фактично , дозволяють це робити західні ліберали - санкції нікчемні , нафтою і газом торгує , технології закуповує !
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14.10.2024 20:35 Відповісти
Орбан закуповуючи російську нафту є лібералом? А КНР коли продає технології та устаткування? А Індія фінансуючи бюджет рашистів є ліберальною? Чи може країни країни Перської затоки через які їдуть ті ж старлінки стали хоч трохи ліберальними?
А що відбувається умовній ліберальній країні Європи, котра вводить хоч і неповні, але санкції? Це удар по власній економіці і ....... на фоні певних ускладнень до влади починають рватись праві. Котрі обіцяють відновити стосунки з Кремлем. Тобто умовно кажучи, як тільки "кляті" ліберали закручують санкційні гайки, так відразу населення починає голосувати за фашистів, котрі в масі є прокремлівськими.
Але винні в усьому ліберали, а як же.
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14.10.2024 20:57 Відповісти
Ми застерігаємо Польщу від виконання цієї вимоги ЄС.
Тому що потім, після розтину, з'ясується, що причиною смерті став захист прав мікробів та вірусів.
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14.10.2024 18:45 Відповісти
Лейкоцит нетолерантно переслідує бактерію-біженця.

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14.10.2024 18:56 Відповісти
Вони нелегально перетинають кордон! Вони порушники а не мігранти! Суд та депортація!
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14.10.2024 18:48 Відповісти
Вот навіщо Польші незаконні мігранти? Особливо ті, які як таргани лізуть з БССР та Мордору?
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14.10.2024 18:52 Відповісти
А навіщо тоді взагалі кордони існують? Якийсь ідіотизм. І поляки не поодинокі - Італійський уряд, який очолює Джорджа Мелоні, збільшив до півтора року термін утримання під вартою за незаконний в'їзд до Італії, а також вирішив тримати мігрантів у закритих таборах до їх виїзду з країни. Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду з питань міграції, https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/crise-migratoire-a-lampedusa-g%D1%84iorgia-meloni-appelle-a-une-guerre-sans-merci-contre-les-passeurs_6075153.html пише francetvinfo.
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14.10.2024 18:55 Відповісти
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/crise-migratoire-a-lampedusa-giorgia-meloni-appelle-a-une-guerre-sans-merci-contre-les-passeurs_6075153.html
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14.10.2024 19:00 Відповісти
Існує давнє ісламське пророцтво, що Рим буде завойований мусульманами.
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14.10.2024 19:12 Відповісти
Лет через 300 останутся одни арабы, азиаты, чернокожие и индусы
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14.10.2024 19:18 Відповісти
"Прєдсєдатєль Мао - великий визволитель революційних народів світу"
毛主席是世界革命人民的大救星

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14.10.2024 19:27 Відповісти
коли до них нарешті дійде масштаб катастрофи, то вони будуть не рятувати тисячі чорних на човнах, а розстрілювати з кулеметів.
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14.10.2024 19:34 Відповісти
Таке враження, що в Брюселі годуються з рук луки і хуьла
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14.10.2024 18:59 Відповісти
книга "Самознищення Європи: імміграція, ідентичність, іслам" розкриває тему на 100%
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14.10.2024 19:25 Відповісти
Щось мені здається, що скоро ЄС попросить ще одну країну приймати мігрантів, назве це "однією з умов вступу", а проплачені експерти в цій країні стануть розповідати як це корисно, як це підніме економіку і що це необхідно зробити бо є дефіцит кадрів і демографічна криза.
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14.10.2024 19:14 Відповісти
є такий мудак фурса, так він давно про це пише.
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14.10.2024 19:28 Відповісти
Да ничего Польша не прекратит. Нафига Польша незаконным мигрантам? Ну реально?
А если серьезно:
Польша далеко не самая обеспеченная страна ЕС. И она не более чем "перевалочный пункт". Поэтому это очередные "бла-бла-бла".
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14.10.2024 19:24 Відповісти
Порушеня прав людини, каже ЄС. А поляки значить не люди коли на їхніх вулицях починають тинятись незрозумілі особи які невідомо коли і як на ті вулиці попали.І чого від них чекати. Тобто права власне поляків вже нікого не цікавить у Європі.
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14.10.2024 19:29 Відповісти
Ідіоти в Єврокомісії
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14.10.2024 19:40 Відповісти
A bit ironic considering that the famous Polish plumber was a major reason for the Brexit. It feels great to think that you are a superior race - until you find yourself on the receiving end of a racist action. By the way, in American schools, East and South Asian students kick the white ass so bad it is not even funny.
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14.10.2024 20:11 Відповісти
Тобто ***** ті документи, біометрія, перевірки, правила перетину кордону, тощо. Можна просто внаглу перерізати дріт на кордоні, запустити каменем в погранця, обісцяти його, натовпом проломитися в країну і сказати "ну *****, ми вже тут. Годуйте нас, притулок нам давайте. У нас навіть документів нема, але ж у вас же ш тут європейські цінності. Несіть їх сюди"

ЄС - ******* Соплежуї.
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15.10.2024 00:31 Відповісти
 
 