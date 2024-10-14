ЄС застерігає Польщу через її рішення призупинити приймати мігрантів, які нелегально перетинають кордон, - Politico
В Європейському Союзі відреагували на плани Польщі призупинити надання притулку мігрантам на кордоні з Білоруссю. Там кажуть, що таким рішенням Варшава ризикує порушити свої зобов'язання в галузі прав людини.
Про це пише видання Politico з посиланням на представника Європейської комісії, інформує Цензор.НЕТ.
Представник Європейської комісії сказав виданню, що країни-члени мають міжнародні зобов'язання і зобов'язання ЄС, зокрема зобов'язання щодо надання доступу до процедури надання притулку.
Водночас Politico зазначає, що режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка активно заохочує потенційних шукачів притулку приїжджати до країни, де його сили безпеки допомагають доставити їх до польського кордону і відмовляються дозволити їм повернутися назад.
"Ми повинні працювати над європейським рішенням - таким, яке буде стійким до гібридних атак Путіна і Лукашенка, не ставлячи під загрозу наші цінності", - додав речник Єврокомісії.
Нагадаємо, що напередодні глава польського уряду Дональд Туск, анонсуючи представлення стратегії "Повернути контроль, забезпечити безпеку", заявив, що одним із її елементів буде "тимчасове територіальне призупинення права на притулок, і я закликатиму до визнання цього рішення в Європі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тепер уявімо, що такий житель з перекладачем зайде сюди на Цензор, як думаєте, що він буде думати про українців, прочитавши такі слова?
Велика йому різниця . Невже це треба пояснювати ?
Гамбург. Германия. Многотысячная демонстрация. «Аллах Акбар».
Исламисты хотят жить по своим правилам - правилам шариата и требует создать на немецкой земле всемирный халифат.
https://t.me/nevzorovtv/21870 @nevzorovtv
А наші нічого не вимагають - тому і не отримають нічого
Європа остаточно втратила можливість до самозахисту і самозбереження .
Тепер нею будуть користуватрся всі , хто забажає ...
По друге, далеко не всі перетинають кордон в законний спосіб. Особливо зараз.
По третє, та ж Сирія, ще нещодавно була зовсім навіть не феодальним суспільством, але....
Ви можете розкладати по полочкам, все що завгодно, але з точки зору значної частини європейців, немає різниці. І от по цьому і б'ють різні праві партії, котрі часто кормляться з руки Кремля. І писати тут образи на ліберальну частину Європи, куди ніби і ми рухаємось, не лише дико, а і просто невдячно.
А що відбувається умовній ліберальній країні Європи, котра вводить хоч і неповні, але санкції? Це удар по власній економіці і ....... на фоні певних ускладнень до влади починають рватись праві. Котрі обіцяють відновити стосунки з Кремлем. Тобто умовно кажучи, як тільки "кляті" ліберали закручують санкційні гайки, так відразу населення починає голосувати за фашистів, котрі в масі є прокремлівськими.
Але винні в усьому ліберали, а як же.
Тому що потім, після розтину, з'ясується, що причиною смерті став захист прав мікробів та вірусів.
毛主席是世界革命人民的大救星
А если серьезно:
Польша далеко не самая обеспеченная страна ЕС. И она не более чем "перевалочный пункт". Поэтому это очередные "бла-бла-бла".
ЄС - ******* Соплежуї.