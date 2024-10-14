ЄС застерігає Польщу через її рішення призупинити приймати мігрантів, які нелегально перетинають кордон, - Politico

В Європейському Союзі відреагували на плани Польщі призупинити надання притулку мігрантам на кордоні з Білоруссю. Там кажуть, що таким рішенням Варшава ризикує порушити свої зобов'язання в галузі прав людини.

Про це пише видання Politico з посиланням на представника Європейської комісії, інформує Цензор.НЕТ.

Представник Європейської комісії сказав виданню, що країни-члени мають міжнародні зобов'язання і зобов'язання ЄС, зокрема зобов'язання щодо надання доступу до процедури надання притулку.

Водночас Politico зазначає, що режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка активно заохочує потенційних шукачів притулку приїжджати до країни, де його сили безпеки допомагають доставити їх до польського кордону і відмовляються дозволити їм повернутися назад.

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"Ми повинні працювати над європейським рішенням - таким, яке буде стійким до гібридних атак Путіна і Лукашенка, не ставлячи під загрозу наші цінності", - додав речник Єврокомісії.

Нагадаємо, що напередодні глава польського уряду Дональд Туск, анонсуючи представлення стратегії "Повернути контроль, забезпечити безпеку", заявив, що одним із її елементів буде "тимчасове територіальне призупинення права на притулок, і я закликатиму до визнання цього рішення в Європі".

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