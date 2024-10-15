Информатор ГРУ РФ, корректировавший обстрелы, задержан в Николаеве, - СБУ
В Николаеве задержали агента ГРУ России, корректировавшего обстрелы города, восхвалявшего диктатора Путина и ожидавшего оккупации региона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задержанный - 43-летний местный житель. В мае 2014 года он самовольно оставил воинскую часть, где проходил службу, но тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа.
"После начала полномасштабной войны фигурант "активизировался" в чатах российских Телеграм-каналов, позиционируя себя как сторонник рашизма и вооруженной агрессии рф. Таким образом он попал в зону "внимания" оккупантов, которые наладили с ним связь через популярный мессенджер", - говорится в сообщении.
Так, мужчина обходил город и скрыто фиксировал локации украинских защитников.
Впоследствии он был задержан по месту жительства.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль