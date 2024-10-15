Информатор ГРУ РФ, корректировавший обстрелы, задержан в Николаеве, - СБУ

В Николаеве задержали агента ГРУ России, корректировавшего обстрелы города, восхвалявшего диктатора Путина и ожидавшего оккупации региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанный - 43-летний местный житель. В мае 2014 года он самовольно оставил воинскую часть, где проходил службу, но тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа.

"После начала полномасштабной войны фигурант "активизировался" в чатах российских Телеграм-каналов, позиционируя себя как сторонник рашизма и вооруженной агрессии рф. Таким образом он попал в зону "внимания" оккупантов, которые наладили с ним связь через популярный мессенджер", - говорится в сообщении.

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Так, мужчина обходил город и скрыто фиксировал локации украинских защитников.

Впоследствии он был задержан по месту жительства.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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