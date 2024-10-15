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Новости Война
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Информатор ГРУ РФ, корректировавший обстрелы, задержан в Николаеве, - СБУ

У Миколаєві СБУ затримала коригувальника російських ударів

В Николаеве задержали агента ГРУ России, корректировавшего обстрелы города, восхвалявшего диктатора Путина и ожидавшего оккупации региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанный - 43-летний местный житель. В мае 2014 года он самовольно оставил воинскую часть, где проходил службу, но тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа.

"После начала полномасштабной войны фигурант "активизировался" в чатах российских Телеграм-каналов, позиционируя себя как сторонник рашизма и вооруженной агрессии рф. Таким образом он попал в зону "внимания" оккупантов, которые наладили с ним связь через популярный мессенджер", - говорится в сообщении.

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Так, мужчина обходил город и скрыто фиксировал локации украинских защитников.

Впоследствии он был задержан по месту жительства.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Автор: 

Николаев (2159) СБУ (19988)


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Чому живий ?
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15.10.2024 13:25 Ответить
Ефективніше було б 12 років розстрілу.
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15.10.2024 13:26 Ответить
на гіляку дибіла !!!
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15.10.2024 13:28 Ответить
Козиря затримувати не обов'язково. Можна дроном.
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15.10.2024 13:31 Ответить
Ваші слова до Бога ! )
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15.10.2024 14:36 Ответить
Нещодавно миколаєвський суд відпустив подібну с..ку - суд не знайшов складу злочину в її діях.
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15.10.2024 13:52 Ответить
Эту животину нужно наказать, не по цивилизационному , значит по законам военного времени .
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15.10.2024 14:34 Ответить
Кожен день заарештовують цих виродків ,а вони все є і є ,можливо треба щось міняти в законодавстві і в інформаційній політиці, ворог в хаті.
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15.10.2024 15:04 Ответить
Немає у нас такого Закону щоб винищити таких осіб...Хіба що, зформувати штрафроти для цих виродків із загороджувальними загонами від СБУ
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15.10.2024 17:59 Ответить
 
 