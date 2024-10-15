Інформатора ГРУ РФ, який коригував обстріли, затримано у Миколаєві, - СБУ
У Миколаєві затримали агента ГРУ Росії, який коригував обстріли міста, вихваляв диктатора Путіна та очікував окупації регіону.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Затриманий - 43-річний місцевий житель. У травні 2014 він самовільно залишив військову частину, де проходив службу, але тоді суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.
"Після початку повномасштабної війни фігурант "активізувався" в чатах російських Телеграм-каналів, позиціонуючи себе як прихильник рашизму та збройної агресії рф. Таким чином він потрапив до "уваги" окупантів, які налагодили з ним зв’язок через популярний месенджер", - йдеться в повідомленні.
Так, чоловік обходив місто та приховано фіксував локації українських захисників.
Згодом його було затримано за місцем проживання.
Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.
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