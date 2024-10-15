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Новини Війна
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Інформатора ГРУ РФ, який коригував обстріли, затримано у Миколаєві, - СБУ

У Миколаєві СБУ затримала коригувальника російських ударів

У Миколаєві затримали агента ГРУ Росії, який коригував обстріли міста, вихваляв диктатора Путіна та очікував окупації регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затриманий - 43-річний місцевий житель. У травні 2014 він самовільно залишив військову частину, де проходив службу, але тоді суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

"Після початку повномасштабної війни фігурант "активізувався" в чатах російських Телеграм-каналів, позиціонуючи себе як прихильник рашизму та збройної агресії рф. Таким чином він потрапив до "уваги" окупантів, які налагодили з ним зв’язок через популярний месенджер", - йдеться в повідомленні.

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Так, чоловік обходив місто та приховано фіксував локації українських захисників.

Згодом його було затримано за місцем проживання.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.

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Автор: 

Миколаїв (1814) СБУ (12921)


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Чому живий ?
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15.10.2024 13:25 Відповісти
Ефективніше було б 12 років розстрілу.
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15.10.2024 13:26 Відповісти
на гіляку дибіла !!!
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15.10.2024 13:28 Відповісти
Козиря затримувати не обов'язково. Можна дроном.
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15.10.2024 13:31 Відповісти
Ваші слова до Бога ! )
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15.10.2024 14:36 Відповісти
Нещодавно миколаєвський суд відпустив подібну с..ку - суд не знайшов складу злочину в її діях.
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15.10.2024 13:52 Відповісти
Эту животину нужно наказать, не по цивилизационному , значит по законам военного времени .
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15.10.2024 14:34 Відповісти
Кожен день заарештовують цих виродків ,а вони все є і є ,можливо треба щось міняти в законодавстві і в інформаційній політиці, ворог в хаті.
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15.10.2024 15:04 Відповісти
Немає у нас такого Закону щоб винищити таких осіб...Хіба що, зформувати штрафроти для цих виродків із загороджувальними загонами від СБУ
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15.10.2024 17:59 Відповісти
 
 