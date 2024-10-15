Украина имеет абсолютное право бить по военным целям в РФ, из которых ее атакуют - спецпредставитель НАТО Тернер

В руководстве Североатлантического Альянса признают право Украины в борьбе с агрессором наносить удары по законным военным целям на территории России западным оружием. Однако решение о предоставлении разрешения должны принимать страны, которые поставляют это оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер.

"Во-первых, согласно международному праву, Украина имеет абсолютное право в рамках права на самозащиту, закрепленного в Уставе ООН, наносить удары по военным целям за пределами своих границ, из которых РФ вас атакует. Украина уже пользуется этим правом как с помощью оружия, предоставленного союзниками по НАТО, так и с помощью собственного вооружения", - отметил он.

В то же время Тернер отметил, что, "это дело каждой страны-участницы решать, как Украина должна использовать оружие, которое такая страна предоставляет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг об ударах ВСУ западным оружием по РФ: Украина имеет право на защиту

"Наше общее намерение, как я отмечал, заключается в том, чтобы помочь Украине оказаться в наилучшей возможной ситуации на поле боя, и поэтому на Вашингтонском саммите был принят широкий спектр решений. Вот почему члены Альянса в этом году предоставляют 40 миллиардов евро военной помощи, и вот почему это база, от которой мы движемся дальше. Вот почему мы имеем NSATU. Вот почему члены Альянса почти каждую неделю объявляют новые решения по поставкам различных систем вооружения и боеприпасов", - пояснил дипломат.

В то же время НАТО, добавил Тернер, неоднократно отметило, что "прогресс на поле боя не будет зависеть от какой-то конкретной системы, одного конкретного вида оружия или одного конкретного разрешения на его использование".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз инвестирует в оборонно-промышленный комплекс Украины вместо поставок оружия, - WP