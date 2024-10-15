РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14163 посетителя онлайн
Новости Война
1 637 10

Украина имеет абсолютное право бить по военным целям в РФ, из которых ее атакуют - спецпредставитель НАТО Тернер

Керівництво НАТО визнає право України бити по цілях у РФ західною зброєю

В руководстве Североатлантического Альянса признают право Украины в борьбе с агрессором наносить удары по законным военным целям на территории России западным оружием. Однако решение о предоставлении разрешения должны принимать страны, которые поставляют это оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер.

"Во-первых, согласно международному праву, Украина имеет абсолютное право в рамках права на самозащиту, закрепленного в Уставе ООН, наносить удары по военным целям за пределами своих границ, из которых РФ вас атакует. Украина уже пользуется этим правом как с помощью оружия, предоставленного союзниками по НАТО, так и с помощью собственного вооружения", - отметил он.

В то же время Тернер отметил, что, "это дело каждой страны-участницы решать, как Украина должна использовать оружие, которое такая страна предоставляет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг об ударах ВСУ западным оружием по РФ: Украина имеет право на защиту

"Наше общее намерение, как я отмечал, заключается в том, чтобы помочь Украине оказаться в наилучшей возможной ситуации на поле боя, и поэтому на Вашингтонском саммите был принят широкий спектр решений. Вот почему члены Альянса в этом году предоставляют 40 миллиардов евро военной помощи, и вот почему это база, от которой мы движемся дальше. Вот почему мы имеем NSATU. Вот почему члены Альянса почти каждую неделю объявляют новые решения по поставкам различных систем вооружения и боеприпасов", - пояснил дипломат.

В то же время НАТО, добавил Тернер, неоднократно отметило, что "прогресс на поле боя не будет зависеть от какой-то конкретной системы, одного конкретного вида оружия или одного конкретного разрешения на его использование".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз инвестирует в оборонно-промышленный комплекс Украины вместо поставок оружия, - WP

Автор: 

НАТО (10051) оружие (10254)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Это уже как издевательство звучит...Право має...А шо,нечем??Ну,извините-маєте право
показать весь комментарий
15.10.2024 14:32
+3
Бити та добити! Маємо повне право на щиру відповідь ЗА ВСЕ. Сподівання, що розробимо свою дальнобійну зброю зо всіма наслідками для щурів болотних.
показать весь комментарий
15.10.2024 14:16
+2
Нині міжнародне право - це коричневі лінії Байдена
показать весь комментарий
15.10.2024 13:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нині міжнародне право - це коричневі лінії Байдена
показать весь комментарий
15.10.2024 13:29 Ответить
Право має. Але мати і скористатися - різні речі...
показать весь комментарий
15.10.2024 13:34 Ответить
Бити та добити! Маємо повне право на щиру відповідь ЗА ВСЕ. Сподівання, що розробимо свою дальнобійну зброю зо всіма наслідками для щурів болотних.
показать весь комментарий
15.10.2024 14:16 Ответить
БУЛА розроблена і випробувана! Але трапився зє який закатав цю зброю в асфальт "великого годівництва"!
показать весь комментарий
15.10.2024 15:52 Ответить
Это уже как издевательство звучит...Право має...А шо,нечем??Ну,извините-маєте право
показать весь комментарий
15.10.2024 14:32 Ответить
Що мішає Генштабу бити Криму? Що мішає Генштабу топити кацапські танкери, які йдуть до Сирії.
показать весь комментарий
15.10.2024 14:48 Ответить
У Зедермаків свій план , куди і чим бити , на жаль 😡
показать весь комментарий
15.10.2024 15:02 Ответить
"Україна має право, але ми їй не дозволяємо."
показать весь комментарий
15.10.2024 15:05 Ответить
А чи є в зє бажаня так робити?
показать весь комментарий
15.10.2024 15:30 Ответить
Наджаль асфальт з "великого годівництва" на таку відстань не літє та не вибухає!
показать весь комментарий
15.10.2024 15:29 Ответить
 
 