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Новини Війна
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Україна має абсолютне право бити по військових цілях у РФ, з яких її атакують, - спецпредставник НАТО Тернер

Керівництво НАТО визнає право України бити по цілях у РФ західною зброєю

У керівництві Північноатлантичного Альянсу визнають право України у боротьбі з агресором, завдавати ударів по законних військових цілях на території Росії західною зброєю. Однак рішення про надання дозволу мають ухвалювати країни, які постачають цю зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер.

"По-перше, згідно з міжнародним правом, Україна має абсолютне право в рамках права на самозахист, закріпленого у Статуті ООН, завдавати ударів по військових цілях за межами своїх кордонів, з яких РФ вас атакує. Україна вже користується цим правом як за допомогою зброї, наданої союзниками по НАТО, так і за допомогою власного озброєння", - зауважив він.

Водночас Тернер зазначив, що, "це справа кожної країни-учасниці вирішувати, як Україна має використовувати зброю, яку така країна надає".

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"Наш загальний намір, як я відзначав, полягає в тому, щоб допомогти Україні опинитися в найкращій можливій ситуації на полі бою, і тому на Вашингтонському саміті було прийнято широкий спектр рішень. Ось чому члени Альянсу цього року надають 40 мільярдів євро військової допомоги, і ось чому це база, від якої ми рухаємося далі. Ось чому ми маємо NSATU. Ось чому члени Альянсу майже щотижня оголошують нові рішення щодо постачання різних систем озброєння та боєприпасів", - пояснив дипломат.

Водночас НАТО, додав Тернер, неодноразово відзначило, що "прогрес на полі бою не залежатиме від якоїсь конкретної системи, одного конкретного виду зброї чи одного конкретного дозволу на її використання".

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Автор: 

НАТО (6513) зброя (7522)


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Топ коментарі
+4
Это уже как издевательство звучит...Право має...А шо,нечем??Ну,извините-маєте право
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15.10.2024 14:32
+3
Бити та добити! Маємо повне право на щиру відповідь ЗА ВСЕ. Сподівання, що розробимо свою дальнобійну зброю зо всіма наслідками для щурів болотних.
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15.10.2024 14:16
+2
Нині міжнародне право - це коричневі лінії Байдена
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15.10.2024 13:29
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Нині міжнародне право - це коричневі лінії Байдена
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15.10.2024 13:29 Відповісти
Право має. Але мати і скористатися - різні речі...
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15.10.2024 13:34 Відповісти
Бити та добити! Маємо повне право на щиру відповідь ЗА ВСЕ. Сподівання, що розробимо свою дальнобійну зброю зо всіма наслідками для щурів болотних.
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15.10.2024 14:16 Відповісти
БУЛА розроблена і випробувана! Але трапився зє який закатав цю зброю в асфальт "великого годівництва"!
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15.10.2024 15:52 Відповісти
Это уже как издевательство звучит...Право має...А шо,нечем??Ну,извините-маєте право
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15.10.2024 14:32 Відповісти
Що мішає Генштабу бити Криму? Що мішає Генштабу топити кацапські танкери, які йдуть до Сирії.
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15.10.2024 14:48 Відповісти
У Зедермаків свій план , куди і чим бити , на жаль 😡
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15.10.2024 15:02 Відповісти
"Україна має право, але ми їй не дозволяємо."
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15.10.2024 15:05 Відповісти
А чи є в зє бажаня так робити?
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15.10.2024 15:30 Відповісти
Наджаль асфальт з "великого годівництва" на таку відстань не літє та не вибухає!
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15.10.2024 15:29 Відповісти
 
 