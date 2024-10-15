Україна має абсолютне право бити по військових цілях у РФ, з яких її атакують, - спецпредставник НАТО Тернер

У керівництві Північноатлантичного Альянсу визнають право України у боротьбі з агресором, завдавати ударів по законних військових цілях на території Росії західною зброєю. Однак рішення про надання дозволу мають ухвалювати країни, які постачають цю зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер.

"По-перше, згідно з міжнародним правом, Україна має абсолютне право в рамках права на самозахист, закріпленого у Статуті ООН, завдавати ударів по військових цілях за межами своїх кордонів, з яких РФ вас атакує. Україна вже користується цим правом як за допомогою зброї, наданої союзниками по НАТО, так і за допомогою власного озброєння", - зауважив він.

Водночас Тернер зазначив, що, "це справа кожної країни-учасниці вирішувати, як Україна має використовувати зброю, яку така країна надає".

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"Наш загальний намір, як я відзначав, полягає в тому, щоб допомогти Україні опинитися в найкращій можливій ситуації на полі бою, і тому на Вашингтонському саміті було прийнято широкий спектр рішень. Ось чому члени Альянсу цього року надають 40 мільярдів євро військової допомоги, і ось чому це база, від якої ми рухаємося далі. Ось чому ми маємо NSATU. Ось чому члени Альянсу майже щотижня оголошують нові рішення щодо постачання різних систем озброєння та боєприпасів", - пояснив дипломат.

Водночас НАТО, додав Тернер, неодноразово відзначило, що "прогрес на полі бою не залежатиме від якоїсь конкретної системи, одного конкретного виду зброї чи одного конкретного дозволу на її використання".

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