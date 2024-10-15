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Средств на субсидии и льготы в госбюджете достаточно, - Шмыгаль

Субсидія у 2024 року

За 9 месяцев 2024 года из Госбюджета было направлено 28,2 млрд грн на субсидии и льготы.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал.

По его словам, сейчас 2,8 млн семей пользуются жилищными субсидиями и льготами. За 9 месяцев этого года государство направило на эти выплаты 28,2 млрд грн.

"Такая поддержка будет продолжаться. Размер выплат на отопительный сезон автоматически пересчитывается Пенсионным фондом. Средств в государственном бюджете заложено достаточно...Эта зима будет сложной, но Украина справится со всеми вызовами. Обязательно выстоим и победим!", - добавил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионный фонд пересчитает субсидии на новый отопительный сезон

Как сообщалось, сегодня Шмыгаль также заявил о готовности Украины к отопительному сезону. По его словам, газа в хранилищах достаточно, работают 9 энергоблоков АЭС.

Автор: 

субсидия (624) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+4
Будь які пільги і субсидії є безумовним корупційним злом. Все має бути переведено в монетарно форму шляхом донарахування до виплат та пенсій.
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15.10.2024 14:15
+3
Невже невспіли розікрасти?
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15.10.2024 14:16
+2
Брехун... .
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15.10.2024 14:13
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Брехун... .
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15.10.2024 14:13 Ответить
Брехло
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15.10.2024 14:21 Ответить
Як тільки осінь - ВСЕ САІПІСЬ....а далі - пестець
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15.10.2024 14:35 Ответить
Будь які пільги і субсидії є безумовним корупційним злом. Все має бути переведено в монетарно форму шляхом донарахування до виплат та пенсій.
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15.10.2024 14:15 Ответить
Невже невспіли розікрасти?
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15.10.2024 14:16 Ответить
Ну слава Богу. Головне - щоб пенси були щасливі. Бо вибори ж...
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15.10.2024 14:36 Ответить
саме головне, щоб бойкам та Бабам юлям вистачило субсидій.....
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15.10.2024 14:48 Ответить
Ещё недавно была тема, что накладно зарплаты поднимать на 100 грн.
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15.10.2024 15:48 Ответить
схоже субсидіям та пільгам - кірдик
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15.10.2024 15:49 Ответить
А пільги це кому?
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15.10.2024 16:02 Ответить
Зельониє, ля... Вони там всі звиздять, і часто зовсім протилежне. Таке враження, що не просто нарад не проводять, а і один одного не всі впізнають, бо ніколи не бачились.
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15.10.2024 17:44 Ответить
Субсидія це - " гречка на голосуванні за держ апарат ".
Які питання можуть бути до притомних громадян?
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15.10.2024 22:33 Ответить
 
 