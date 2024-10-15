Средств на субсидии и льготы в госбюджете достаточно, - Шмыгаль

За 9 месяцев 2024 года из Госбюджета было направлено 28,2 млрд грн на субсидии и льготы.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал.

По его словам, сейчас 2,8 млн семей пользуются жилищными субсидиями и льготами. За 9 месяцев этого года государство направило на эти выплаты 28,2 млрд грн.

"Такая поддержка будет продолжаться. Размер выплат на отопительный сезон автоматически пересчитывается Пенсионным фондом. Средств в государственном бюджете заложено достаточно...Эта зима будет сложной, но Украина справится со всеми вызовами. Обязательно выстоим и победим!", - добавил премьер.

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Как сообщалось, сегодня Шмыгаль также заявил о готовности Украины к отопительному сезону. По его словам, газа в хранилищах достаточно, работают 9 энергоблоков АЭС.