Коштів на субсидії та пільги у держбюджеті достатньо, - Шмигаль

За 9 місяців 2024 року із Держбюджету було спрямовано 28,2 млрд грн на субсидії та пільги.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий портал.

За його словами, наразі 2,8 млн родин користуються житловими субсидіями та пільгами. За 9 місяців цього року держава спрямувала на ці виплати 28,2 млрд грн.

"Така підтримка триватиме. Розмір виплат на опалювальний сезон автоматично перераховується Пенсійним фондом. Коштів у державному бюджеті закладено достатньо...Ця зима буде складною, але Україна впорається з усіма викликами. Обов’язково вистоїмо та переможемо!", - додав прем'єр.

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Як повідомлялося, сьогодні Шмигаль також заявив про готовність України до опалювального сезону. За його словами, газу в сховищах достатньо, працюють 9 енергоблоків АЕС.