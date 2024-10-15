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Коштів на субсидії та пільги у держбюджеті достатньо, - Шмигаль

Субсидія у 2024 року

За 9 місяців 2024 року із Держбюджету було спрямовано 28,2 млрд грн на субсидії та пільги.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий портал.

За його словами, наразі 2,8 млн родин користуються житловими субсидіями та пільгами. За 9 місяців цього року держава спрямувала на ці виплати 28,2 млрд грн.

"Така підтримка триватиме. Розмір виплат на опалювальний сезон автоматично перераховується Пенсійним фондом. Коштів у державному бюджеті закладено достатньо...Ця зима буде складною, але Україна впорається з усіма викликами. Обов’язково вистоїмо та переможемо!", - додав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсійний фонд перерахує субсидії на новий опалювальний сезон

Як повідомлялося, сьогодні Шмигаль також заявив про готовність України до опалювального сезону. За його словами, газу в сховищах достатньо, працюють 9 енергоблоків АЕС.

Автор: 

субсидія (1072) Шмигаль Денис (4635)


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Топ коментарі
+4
Будь які пільги і субсидії є безумовним корупційним злом. Все має бути переведено в монетарно форму шляхом донарахування до виплат та пенсій.
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15.10.2024 14:15
+3
Невже невспіли розікрасти?
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15.10.2024 14:16
+2
Брехун... .
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15.10.2024 14:13
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Брехун... .
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15.10.2024 14:13 Відповісти
Брехло
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15.10.2024 14:21 Відповісти
Як тільки осінь - ВСЕ САІПІСЬ....а далі - пестець
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15.10.2024 14:35 Відповісти
Будь які пільги і субсидії є безумовним корупційним злом. Все має бути переведено в монетарно форму шляхом донарахування до виплат та пенсій.
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15.10.2024 14:15 Відповісти
Невже невспіли розікрасти?
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15.10.2024 14:16 Відповісти
Ну слава Богу. Головне - щоб пенси були щасливі. Бо вибори ж...
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15.10.2024 14:36 Відповісти
саме головне, щоб бойкам та Бабам юлям вистачило субсидій.....
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15.10.2024 14:48 Відповісти
Ещё недавно была тема, что накладно зарплаты поднимать на 100 грн.
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15.10.2024 15:48 Відповісти
схоже субсидіям та пільгам - кірдик
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15.10.2024 15:49 Відповісти
А пільги це кому?
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15.10.2024 16:02 Відповісти
Зельониє, ля... Вони там всі звиздять, і часто зовсім протилежне. Таке враження, що не просто нарад не проводять, а і один одного не всі впізнають, бо ніколи не бачились.
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15.10.2024 17:44 Відповісти
Субсидія це - " гречка на голосуванні за держ апарат ".
Які питання можуть бути до притомних громадян?
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15.10.2024 22:33 Відповісти
 
 