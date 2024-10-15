Коштів на субсидії та пільги у держбюджеті достатньо, - Шмигаль
За 9 місяців 2024 року із Держбюджету було спрямовано 28,2 млрд грн на субсидії та пільги.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий портал.
За його словами, наразі 2,8 млн родин користуються житловими субсидіями та пільгами. За 9 місяців цього року держава спрямувала на ці виплати 28,2 млрд грн.
"Така підтримка триватиме. Розмір виплат на опалювальний сезон автоматично перераховується Пенсійним фондом. Коштів у державному бюджеті закладено достатньо...Ця зима буде складною, але Україна впорається з усіма викликами. Обов’язково вистоїмо та переможемо!", - додав прем'єр.
Як повідомлялося, сьогодні Шмигаль також заявив про готовність України до опалювального сезону. За його словами, газу в сховищах достатньо, працюють 9 енергоблоків АЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Які питання можуть бути до притомних громадян?