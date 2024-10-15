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Власти Белгородщины пожаловались на нехватку чиновников: они пошли на войну против Украины

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о нехватке в регионе чиновников из-за того, что большинство ушло на войну против Украины.

Об этом Гладков написал в "ВКонтакте", цитируют SOTA и "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, белгородские чиновники вступают в добровольческое формирование "Барс-Белгород". Его участникам якобы обещали заплатить не менее чем по 80 000 рублей.

Российский губернатор выразил надежду, что договорится с минобороны РФ о ротации чиновников.

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"Для меня это - большие кадровые проблемы. Надеюсь, что мы договоримся с Минобороны РФ о поэтапной ротации, прежде всего руководителей, которые будут помогать "БАРСу-Белгороду" и не оставят своих рабочих мест, потому что кадровая проблема, еще раз повторюсь, есть во всех сферах", - добавил Гладков.

Как пишут СМИ, в "БАРС-Белгород" вступили в частности 7 старооскольских чиновников - от начальника управления спорта до директора школы, два заместителя самого Гладкова, министр имущественных и земельных отношений Рустем Зайнуллин и др.

Первой женщиной в рядах "Барса" стала глава Красногвардейского района Галина Руденко.

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Напомним, 25 августа 2024 года российское Минобороны объявило набор добровольцев в отряд "Барс-Курск", обещая платить всем желающим до 65 лет столько же, сколько получают захватчики в Украине.

Автор: 

армия РФ (19598) россия (96074) Белгород (457)


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Топ комментарии
+11
У нас наоборот. Людей там не хватает, а чинуши раздули аппарат чтобы посадить своих родственничков нахлебниками на непыльные должности
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15.10.2024 15:14
+6
*******, вони втікали по далі від війни, херої ***.......
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15.10.2024 15:13
+5
не сцы!, скоро все будет сумской областью! а чиновников у нас - хоть попой жри!))
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15.10.2024 15:21
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"Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про нестачу у регіоні чиновників через те, що більшість пішла на війну проти України" - ... а опинилися на концерті кабздона і уже не повернуться!
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15.10.2024 15:09 Ответить
Хай не скиглить! Путін же сказав про "освіження кадрів"! От ще трохи хай почекає - повернуться "герої СВО" Вони й замінять тих чиновників, хто пішов на фронт...
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15.10.2024 15:59 Ответить
ПРотив батальона "Монако" в атаку пошли с Монте-Карло.
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15.10.2024 16:26 Ответить
Абком закрит все ушлі на фронт...
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15.10.2024 15:09 Ответить
Абком Губком закрит все ушлі на фронт...
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15.10.2024 15:13 Ответить
це не у нас таке...наших чиновників і держслужбовців не можна зірвати з хлібних. хабарних та насиджених місць. бо до всього вони ще й ,,інваліди,,...
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15.10.2024 15:48 Ответить
*******, вони втікали по далі від війни, херої ***.......
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15.10.2024 15:13 Ответить
подалі
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15.10.2024 18:49 Ответить
У нас наоборот. Людей там не хватает, а чинуши раздули аппарат чтобы посадить своих родственничков нахлебниками на непыльные должности
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15.10.2024 15:14 Ответить
заброньованих помічників депутатів навпаки було 420 а стало 4400
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15.10.2024 16:33 Ответить
"Добровольці" на з/пл 80.000 це по іншому називається. Бо так і шахтьора в шахті можна назвать "добровольцем"
...
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15.10.2024 15:18 Ответить
не сцы!, скоро все будет сумской областью! а чиновников у нас - хоть попой жри!))
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15.10.2024 15:21 Ответить
Придется из братского Китая и северной кореи еще и чиновников себе набирать. Все к етому шло.
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15.10.2024 15:24 Ответить
в нас також є така проблема-
поки татаров отстрілює чеченців менти без нагляду
бізнес пресують
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15.10.2024 15:24 Ответить
А он точно Гладков , не Крылов ?
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15.10.2024 18:47 Ответить
Пи*даболина.
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15.10.2024 18:52 Ответить
 
 