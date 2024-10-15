Власти Белгородщины пожаловались на нехватку чиновников: они пошли на войну против Украины

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о нехватке в регионе чиновников из-за того, что большинство ушло на войну против Украины.

Об этом Гладков написал в "ВКонтакте", цитируют SOTA и "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, белгородские чиновники вступают в добровольческое формирование "Барс-Белгород". Его участникам якобы обещали заплатить не менее чем по 80 000 рублей.

Российский губернатор выразил надежду, что договорится с минобороны РФ о ротации чиновников.

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"Для меня это - большие кадровые проблемы. Надеюсь, что мы договоримся с Минобороны РФ о поэтапной ротации, прежде всего руководителей, которые будут помогать "БАРСу-Белгороду" и не оставят своих рабочих мест, потому что кадровая проблема, еще раз повторюсь, есть во всех сферах", - добавил Гладков.

Как пишут СМИ, в "БАРС-Белгород" вступили в частности 7 старооскольских чиновников - от начальника управления спорта до директора школы, два заместителя самого Гладкова, министр имущественных и земельных отношений Рустем Зайнуллин и др.

Первой женщиной в рядах "Барса" стала глава Красногвардейского района Галина Руденко.

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Напомним, 25 августа 2024 года российское Минобороны объявило набор добровольцев в отряд "Барс-Курск", обещая платить всем желающим до 65 лет столько же, сколько получают захватчики в Украине.