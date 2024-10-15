Влада Бєлгородщини поскаржилася на нестачу чиновників: вони пішли на війну проти України

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про нестачу у регіоні чиновників через те, що більшість пішла на війну проти України.

Про це Гладков написав у "ВКонтакте", цитують SOTA та "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, бєлгородські чиновники вступають у добровольче формування "Барс-Бєлгород". Його учасникам нібито обіцяли заплатити не менше ніж по 80 000 рублів.

Російський губернатор висловив сподівання, що домовиться з міноборони РФ про ротацію чиновників.

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"Для мене це - великі кадрові проблеми. Сподіваюся, що ми домовимося з Міноборони РФ про поетапну ротацію, насамперед керівників, які допомагатимуть "БАРСу-Бєлгороду" і не залишать своїх робочих місць, бо кадрова проблема, ще раз повторюся, є у всіх сферах", - додав Гладков.

Як пишуть ЗМІ, до "БАРС-Бєлгород" вступили зокрема 7 старооскольських чиновників - від начальника управління спорту до директора школи, два заступники самого Гладкова, міністр майнових та земельних відносин Рустем Зайнуллін тощо.

Першою жінкою у лавах "Барсу" стала голова Червоногвардійського району Галина Руденко.

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Нагадаємо, 25 серпня 2024 року російське Міноборони оголосило набір добровольців у загін "Барс-Курськ", обіцяючи платити всім охочим до 65 років стільки ж, скільки отримують загарбники в Україні.