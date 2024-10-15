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Новини
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Влада Бєлгородщини поскаржилася на нестачу чиновників: вони пішли на війну проти України

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про нестачу у регіоні чиновників через те, що більшість пішла на війну проти України. 

Про це Гладков написав у "ВКонтакте", цитують SOTA та "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, бєлгородські чиновники вступають у добровольче формування "Барс-Бєлгород". Його учасникам нібито обіцяли заплатити не менше ніж по 80 000 рублів.

Російський губернатор висловив сподівання, що домовиться з міноборони РФ про ротацію чиновників.

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"Для мене це - великі кадрові проблеми. Сподіваюся, що ми домовимося з Міноборони РФ про поетапну ротацію, насамперед керівників, які допомагатимуть "БАРСу-Бєлгороду" і не залишать своїх робочих місць, бо кадрова проблема, ще раз повторюся, є у всіх сферах", - додав Гладков.

Як пишуть ЗМІ, до "БАРС-Бєлгород" вступили зокрема 7 старооскольських чиновників - від начальника управління спорту до директора школи, два заступники самого Гладкова, міністр майнових та земельних відносин Рустем Зайнуллін тощо.

Першою жінкою у лавах "Барсу" стала голова Червоногвардійського району Галина Руденко.

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Нагадаємо, 25 серпня 2024 року російське Міноборони оголосило набір добровольців у загін "Барс-Курськ", обіцяючи платити всім охочим до 65 років стільки ж, скільки отримують загарбники в Україні.

Автор: 

армія рф (17749) росія (65908) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+11
У нас наоборот. Людей там не хватает, а чинуши раздули аппарат чтобы посадить своих родственничков нахлебниками на непыльные должности
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15.10.2024 15:14
+6
*******, вони втікали по далі від війни, херої ***.......
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15.10.2024 15:13
+5
не сцы!, скоро все будет сумской областью! а чиновников у нас - хоть попой жри!))
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15.10.2024 15:21
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"Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про нестачу у регіоні чиновників через те, що більшість пішла на війну проти України" - ... а опинилися на концерті кабздона і уже не повернуться!
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15.10.2024 15:09 Відповісти
Хай не скиглить! Путін же сказав про "освіження кадрів"! От ще трохи хай почекає - повернуться "герої СВО" Вони й замінять тих чиновників, хто пішов на фронт...
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15.10.2024 15:59 Відповісти
ПРотив батальона "Монако" в атаку пошли с Монте-Карло.
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15.10.2024 16:26 Відповісти
Абком закрит все ушлі на фронт...
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15.10.2024 15:09 Відповісти
Абком Губком закрит все ушлі на фронт...
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15.10.2024 15:13 Відповісти
це не у нас таке...наших чиновників і держслужбовців не можна зірвати з хлібних. хабарних та насиджених місць. бо до всього вони ще й ,,інваліди,,...
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15.10.2024 15:48 Відповісти
*******, вони втікали по далі від війни, херої ***.......
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15.10.2024 15:13 Відповісти
подалі
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15.10.2024 18:49 Відповісти
У нас наоборот. Людей там не хватает, а чинуши раздули аппарат чтобы посадить своих родственничков нахлебниками на непыльные должности
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15.10.2024 15:14 Відповісти
заброньованих помічників депутатів навпаки було 420 а стало 4400
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15.10.2024 16:33 Відповісти
"Добровольці" на з/пл 80.000 це по іншому називається. Бо так і шахтьора в шахті можна назвать "добровольцем"
...
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15.10.2024 15:18 Відповісти
не сцы!, скоро все будет сумской областью! а чиновников у нас - хоть попой жри!))
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15.10.2024 15:21 Відповісти
Придется из братского Китая и северной кореи еще и чиновников себе набирать. Все к етому шло.
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15.10.2024 15:24 Відповісти
в нас також є така проблема-
поки татаров отстрілює чеченців менти без нагляду
бізнес пресують
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15.10.2024 15:24 Відповісти
А он точно Гладков , не Крылов ?
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15.10.2024 18:47 Відповісти
Пи*даболина.
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15.10.2024 18:52 Відповісти
 
 