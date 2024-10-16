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Россия прилагает активные усилия, чтобы подорвать выборы в Молдове, - Белый дом

Джон Кірбі

РФ тратит миллионы долларов на поддержку пророссийских партий и дезинформацию в Молдове.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда до выборов в Молдове остаются считанные дни, мы уверены в наших предыдущих оценках, что Россия прилагает активные усилия, чтобы подорвать выборы в Молдове, а также ее европейскую интеграцию", - отметил Кирби.

Он добавил, что в последнее время США стало известно, что "Россия тратит миллионы долларов на поддержку отдельных кандидатов".

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По его словам, только за последние месяцы Москва выделяла миллионные суммы на финансирование избранных партий, а также распространение дезинформации в соцсетях в пользу их кампаний.

Кирби также отметил, что влиятельный в Молдове политик Илан Шор, которого связывают с РФ, инвестировал десятки миллионов долларов ежемесячно в некоммерческие организации, которые распространяют пророссийские нарративы о выборах.

"Эти некоммерческие организации продвигают пророссийский контент в традиционных медиа, на местных сайтах и, конечно же, через социальные сети",- подчеркнул представитель Белого дома.

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В то же время он добавил, что в Вашингтоне уверены в способности Молдовы справиться с угрозами внешнего воздействия и принимают меры в поддержку этих усилий.

"Соединенные Штаты и наши союзники стоят бок о бок со всеми молдаванами в их усилиях сохранять целостность и безопасность выборов",- резюмировал Кирби.

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Автор: 

выборы (24756) Молдова (1884) россия (96095)


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Топ комментарии
+6
Зате Штати просто стурбовуються, обурюються, засуджують і констатують факти. А в результаті будуть сидіти і ********, чого це світ летить в прірву, а на їх думку всім пох
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16.10.2024 01:54
+1
Ну гупіки здогадайтесь чий проект "слуга народу" і блазань кварталівський на посту презідента.
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16.10.2024 05:59
+1
Особа, яка 7-го жовтня вивішувала шмату в кольорах прапора пітьми в Одесі та представлялася одеситкою, виявилася рашисткою з Пермі, володілицею паспорта з двоголовим курко-гібридом.
Виникає питання: хто і на якій підставі впустив цей ворожий елемент в Україну, а якщо це була віза, то хто і чому її видав? Прізвища і посади цих пособників ворога потрібно виявити, оприлюднити і притягнути до відповідальності.
Бо інакше рашисти й далі будуть безперешкодно проникати на неокуповану пітьмою територію України та провадити свою підривну діяльність.
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16.10.2024 07:45
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Правила форума Совет форумчан
Зате Штати просто стурбовуються, обурюються, засуджують і констатують факти. А в результаті будуть сидіти і ********, чого це світ летить в прірву, а на їх думку всім пох
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16.10.2024 01:54 Ответить
Вот лучше бы вместо бесполезного визита в курскую область, зашли бы в наш прыщ.

Зе бы поднял себе желанный ... рейтинг, вернув Молдовии Приднестровье, и наши солдаты бы не пострадали.
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16.10.2024 02:26 Ответить
Ну гупіки здогадайтесь чий проект "слуга народу" і блазань кварталівський на посту презідента.
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16.10.2024 05:59 Ответить
Ви уронілі мячік врєчьку, товаріщь Таня !?
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16.10.2024 06:44 Ответить
І свой мосґ...
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16.10.2024 07:27 Ответить
Тетянко ! Це такі дурні курки ,як ти, привели в Украіну війну !за кого ти голосувала? ! Аби не Пєця? Тобі лікуватись треба ! Як казала наша одеська бабуся Вєра, - Мадам , вам давно треба психіатора! -
Така агресивна! Точно приступ шизофренії! Не можна таких на люди випускати, бо ще покусає😀
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16.10.2024 08:54 Ответить
Особа, яка 7-го жовтня вивішувала шмату в кольорах прапора пітьми в Одесі та представлялася одеситкою, виявилася рашисткою з Пермі, володілицею паспорта з двоголовим курко-гібридом.
Виникає питання: хто і на якій підставі впустив цей ворожий елемент в Україну, а якщо це була віза, то хто і чому її видав? Прізвища і посади цих пособників ворога потрібно виявити, оприлюднити і притягнути до відповідальності.
Бо інакше рашисти й далі будуть безперешкодно проникати на неокуповану пітьмою територію України та провадити свою підривну діяльність.
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16.10.2024 07:45 Ответить
Та вже заткнись накінець! Адміністратор ! Чи не забагато ненааисницьких коментів від одноі особи ? Ви ж бачите- людина не в собі !
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16.10.2024 08:56 Ответить
 
 