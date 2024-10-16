Россия прилагает активные усилия, чтобы подорвать выборы в Молдове, - Белый дом
РФ тратит миллионы долларов на поддержку пророссийских партий и дезинформацию в Молдове.
Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Когда до выборов в Молдове остаются считанные дни, мы уверены в наших предыдущих оценках, что Россия прилагает активные усилия, чтобы подорвать выборы в Молдове, а также ее европейскую интеграцию", - отметил Кирби.
Он добавил, что в последнее время США стало известно, что "Россия тратит миллионы долларов на поддержку отдельных кандидатов".
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По его словам, только за последние месяцы Москва выделяла миллионные суммы на финансирование избранных партий, а также распространение дезинформации в соцсетях в пользу их кампаний.
Кирби также отметил, что влиятельный в Молдове политик Илан Шор, которого связывают с РФ, инвестировал десятки миллионов долларов ежемесячно в некоммерческие организации, которые распространяют пророссийские нарративы о выборах.
"Эти некоммерческие организации продвигают пророссийский контент в традиционных медиа, на местных сайтах и, конечно же, через социальные сети",- подчеркнул представитель Белого дома.
В то же время он добавил, что в Вашингтоне уверены в способности Молдовы справиться с угрозами внешнего воздействия и принимают меры в поддержку этих усилий.
"Соединенные Штаты и наши союзники стоят бок о бок со всеми молдаванами в их усилиях сохранять целостность и безопасность выборов",- резюмировал Кирби.
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Зе бы поднял себе желанный ... рейтинг, вернув Молдовии Приднестровье, и наши солдаты бы не пострадали.
Така агресивна! Точно приступ шизофренії! Не можна таких на люди випускати, бо ще покусає😀
Виникає питання: хто і на якій підставі впустив цей ворожий елемент в Україну, а якщо це була віза, то хто і чому її видав? Прізвища і посади цих пособників ворога потрібно виявити, оприлюднити і притягнути до відповідальності.
Бо інакше рашисти й далі будуть безперешкодно проникати на неокуповану пітьмою територію України та провадити свою підривну діяльність.