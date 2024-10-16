Россия прилагает активные усилия, чтобы подорвать выборы в Молдове, - Белый дом

РФ тратит миллионы долларов на поддержку пророссийских партий и дезинформацию в Молдове.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда до выборов в Молдове остаются считанные дни, мы уверены в наших предыдущих оценках, что Россия прилагает активные усилия, чтобы подорвать выборы в Молдове, а также ее европейскую интеграцию", - отметил Кирби.

Он добавил, что в последнее время США стало известно, что "Россия тратит миллионы долларов на поддержку отдельных кандидатов".

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По его словам, только за последние месяцы Москва выделяла миллионные суммы на финансирование избранных партий, а также распространение дезинформации в соцсетях в пользу их кампаний.

Кирби также отметил, что влиятельный в Молдове политик Илан Шор, которого связывают с РФ, инвестировал десятки миллионов долларов ежемесячно в некоммерческие организации, которые распространяют пророссийские нарративы о выборах.

"Эти некоммерческие организации продвигают пророссийский контент в традиционных медиа, на местных сайтах и, конечно же, через социальные сети",- подчеркнул представитель Белого дома.

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В то же время он добавил, что в Вашингтоне уверены в способности Молдовы справиться с угрозами внешнего воздействия и принимают меры в поддержку этих усилий.

"Соединенные Штаты и наши союзники стоят бок о бок со всеми молдаванами в их усилиях сохранять целостность и безопасность выборов",- резюмировал Кирби.

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