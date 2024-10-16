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Росія докладає активних зусиль, аби підірвати вибори в Молдові, - Білий дім

Джон Кірбі

РФ витрачає мільйони доларів на підтримку проросійських партій та дезінформацію в Молдові.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли до виборів у Молдові залишаються лічені дні, ми впевнені в наших попередніх оцінках, що Росія докладає активних зусиль, аби підірвати вибори в Молдові, а також її європейську інтеграцію", - зазначив Кірбі.

Він додав, що впродовж останнього часу США стало відомо, що "Росія витрачає мільйони доларів на підтримку окремих кандидатів".

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За його словами, лише за останні місяці Москва виділяла мільйонні суми на фінансування обраних партій, а також поширення дезінформації в соцмережах на користь їхніх кампаній.

Кірбі також зазначив, що впливовий у Молдові політики Ілан Шор, якого пов’язують з РФ, інвестував десятки мільйонів доларів щомісяця в некомерційні організації, які поширюють проросійські наративи про вибори.

"Ці некомерційні організації просувають проросійський контент у традиційних медіа, на місцевих вебсайтах і, звісно ж, через соціальні мережі",- підкреслив представник Білого дому.

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Водночас він додав, що в Вашингтоні впевнені у здатності Молдови впоратися із загрозами зовнішнього впливу та вживають заходів на підтримки цих зусиль.

"Сполучені Штати та наші союзники стоять пліч-о-пліч з усіма молдаванами в їхніх зусиллях зберігати цілісність та безпеку виборів",- резюмував Кірбі.

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Автор: 

вибори (6717) Молдова (2086) росія (65908)


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Топ коментарі
+6
Зате Штати просто стурбовуються, обурюються, засуджують і констатують факти. А в результаті будуть сидіти і ********, чого це світ летить в прірву, а на їх думку всім пох
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16.10.2024 01:54
+1
Ну гупіки здогадайтесь чий проект "слуга народу" і блазань кварталівський на посту презідента.
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16.10.2024 05:59
+1
Особа, яка 7-го жовтня вивішувала шмату в кольорах прапора пітьми в Одесі та представлялася одеситкою, виявилася рашисткою з Пермі, володілицею паспорта з двоголовим курко-гібридом.
Виникає питання: хто і на якій підставі впустив цей ворожий елемент в Україну, а якщо це була віза, то хто і чому її видав? Прізвища і посади цих пособників ворога потрібно виявити, оприлюднити і притягнути до відповідальності.
Бо інакше рашисти й далі будуть безперешкодно проникати на неокуповану пітьмою територію України та провадити свою підривну діяльність.
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16.10.2024 07:45
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Зате Штати просто стурбовуються, обурюються, засуджують і констатують факти. А в результаті будуть сидіти і ********, чого це світ летить в прірву, а на їх думку всім пох
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16.10.2024 01:54 Відповісти
Вот лучше бы вместо бесполезного визита в курскую область, зашли бы в наш прыщ.

Зе бы поднял себе желанный ... рейтинг, вернув Молдовии Приднестровье, и наши солдаты бы не пострадали.
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16.10.2024 02:26 Відповісти
Ну гупіки здогадайтесь чий проект "слуга народу" і блазань кварталівський на посту презідента.
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16.10.2024 05:59 Відповісти
Ви уронілі мячік врєчьку, товаріщь Таня !?
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16.10.2024 06:44 Відповісти
І свой мосґ...
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16.10.2024 07:27 Відповісти
Тетянко ! Це такі дурні курки ,як ти, привели в Украіну війну !за кого ти голосувала? ! Аби не Пєця? Тобі лікуватись треба ! Як казала наша одеська бабуся Вєра, - Мадам , вам давно треба психіатора! -
Така агресивна! Точно приступ шизофренії! Не можна таких на люди випускати, бо ще покусає😀
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16.10.2024 08:54 Відповісти
Особа, яка 7-го жовтня вивішувала шмату в кольорах прапора пітьми в Одесі та представлялася одеситкою, виявилася рашисткою з Пермі, володілицею паспорта з двоголовим курко-гібридом.
Виникає питання: хто і на якій підставі впустив цей ворожий елемент в Україну, а якщо це була віза, то хто і чому її видав? Прізвища і посади цих пособників ворога потрібно виявити, оприлюднити і притягнути до відповідальності.
Бо інакше рашисти й далі будуть безперешкодно проникати на неокуповану пітьмою територію України та провадити свою підривну діяльність.
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16.10.2024 07:45 Відповісти
Та вже заткнись накінець! Адміністратор ! Чи не забагато ненааисницьких коментів від одноі особи ? Ви ж бачите- людина не в собі !
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16.10.2024 08:56 Відповісти
 
 