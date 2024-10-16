Росія докладає активних зусиль, аби підірвати вибори в Молдові, - Білий дім
РФ витрачає мільйони доларів на підтримку проросійських партій та дезінформацію в Молдові.
Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Коли до виборів у Молдові залишаються лічені дні, ми впевнені в наших попередніх оцінках, що Росія докладає активних зусиль, аби підірвати вибори в Молдові, а також її європейську інтеграцію", - зазначив Кірбі.
Він додав, що впродовж останнього часу США стало відомо, що "Росія витрачає мільйони доларів на підтримку окремих кандидатів".
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За його словами, лише за останні місяці Москва виділяла мільйонні суми на фінансування обраних партій, а також поширення дезінформації в соцмережах на користь їхніх кампаній.
Кірбі також зазначив, що впливовий у Молдові політики Ілан Шор, якого пов’язують з РФ, інвестував десятки мільйонів доларів щомісяця в некомерційні організації, які поширюють проросійські наративи про вибори.
"Ці некомерційні організації просувають проросійський контент у традиційних медіа, на місцевих вебсайтах і, звісно ж, через соціальні мережі",- підкреслив представник Білого дому.
Водночас він додав, що в Вашингтоні впевнені у здатності Молдови впоратися із загрозами зовнішнього впливу та вживають заходів на підтримки цих зусиль.
"Сполучені Штати та наші союзники стоять пліч-о-пліч з усіма молдаванами в їхніх зусиллях зберігати цілісність та безпеку виборів",- резюмував Кірбі.
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Зе бы поднял себе желанный ... рейтинг, вернув Молдовии Приднестровье, и наши солдаты бы не пострадали.
Така агресивна! Точно приступ шизофренії! Не можна таких на люди випускати, бо ще покусає😀
Виникає питання: хто і на якій підставі впустив цей ворожий елемент в Україну, а якщо це була віза, то хто і чому її видав? Прізвища і посади цих пособників ворога потрібно виявити, оприлюднити і притягнути до відповідальності.
Бо інакше рашисти й далі будуть безперешкодно проникати на неокуповану пітьмою територію України та провадити свою підривну діяльність.