Росія докладає активних зусиль, аби підірвати вибори в Молдові, - Білий дім

РФ витрачає мільйони доларів на підтримку проросійських партій та дезінформацію в Молдові.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли до виборів у Молдові залишаються лічені дні, ми впевнені в наших попередніх оцінках, що Росія докладає активних зусиль, аби підірвати вибори в Молдові, а також її європейську інтеграцію", - зазначив Кірбі.

Він додав, що впродовж останнього часу США стало відомо, що "Росія витрачає мільйони доларів на підтримку окремих кандидатів".

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За його словами, лише за останні місяці Москва виділяла мільйонні суми на фінансування обраних партій, а також поширення дезінформації в соцмережах на користь їхніх кампаній.

Кірбі також зазначив, що впливовий у Молдові політики Ілан Шор, якого пов’язують з РФ, інвестував десятки мільйонів доларів щомісяця в некомерційні організації, які поширюють проросійські наративи про вибори.

"Ці некомерційні організації просувають проросійський контент у традиційних медіа, на місцевих вебсайтах і, звісно ж, через соціальні мережі",- підкреслив представник Білого дому.

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Водночас він додав, що в Вашингтоні впевнені у здатності Молдови впоратися із загрозами зовнішнього впливу та вживають заходів на підтримки цих зусиль.

"Сполучені Штати та наші союзники стоять пліч-о-пліч з усіма молдаванами в їхніх зусиллях зберігати цілісність та безпеку виборів",- резюмував Кірбі.

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