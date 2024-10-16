На юге защитники за сутки уничтожили 87 оккупантов и 57 единиц техники
Силы обороны Юга продолжают вести контрбатарейную борьбу. За минувшие сутки уничтожено 10 вражеских пушек и 2 крупнокалиберных миномета.
Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
ПОТЕРИ ВРАГА:
В течение суток потери личного состава противника составляют 87 человек.
Также враг потерял 57 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 34 единицы автомобильной и бронированной техники (из них 1 МТЛБ ЗУ 23-2)
- 2 миномёта (из них 1 "Тюльпан" 2С4)
- 10 орудий (из них 1 Мста-Б и 1 САУ 2С3 "Акация")
- 4 мотоцикла
- 2 баги
- 1 РЭБ
- 3 БпЛА (Supercam)
- 3 лодки.
Также уничтожено 17 БпЛА типа "Shahed-136".
Военные ВСУ поразили 6 блиндажей, место хранения боеприпасов, 2 наблюдательных пункта, место хранения имущества, место хранения горюче-смазочных материалов, место взлета БпЛА.
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Amber
показать весь комментарий16.10.2024 12:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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