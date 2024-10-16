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На юге защитники за сутки уничтожили 87 оккупантов и 57 единиц техники

Ситуація на Півдні

Силы обороны Юга продолжают вести контрбатарейную борьбу. За минувшие сутки уничтожено 10 вражеских пушек и 2 крупнокалиберных миномета.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

ПОТЕРИ ВРАГА:

В течение суток потери личного состава противника составляют 87 человек.
Также враг потерял 57 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 34 единицы автомобильной и бронированной техники (из них 1 МТЛБ ЗУ 23-2)
  • 2 миномёта (из них 1 "Тюльпан" 2С4)
  • 10 орудий (из них 1 Мста-Б и 1 САУ 2С3 "Акация")
  • 4 мотоцикла
  • 2 баги
  • 1 РЭБ
  • 3 БпЛА (Supercam)
  • 3 лодки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Запорожском направлении довольно динамичная, но какого-то успеха оккупанты не имеют, - Силы обороны Юга

Также уничтожено 17 БпЛА типа "Shahed-136".

Военные ВСУ поразили 6 блиндажей, место хранения боеприпасов, 2 наблюдательных пункта, место хранения имущества, место хранения горюче-смазочных материалов, место взлета БпЛА.

Также читайте: Оккупанты усиливают свое присутствие на Кинбурнской косе. Они могут планировать штурм, - Силы обороны юга

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ликвидация (3674) уничтожение (7183) техника (1746) Силы обороны юга (344)


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16.10.2024 12:04 Ответить
 
 