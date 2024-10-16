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Новини
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На півдні оборонці за добу знищили 87 окупантів та 57 одиниць техніки

Ситуація на Півдні

Сили оборони Півдня продовжують вести контрбатарейну боротьбу. За минулу добу знищено 10 ворожих гармат та 2 великокаліберні міномети.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

 ВТРАТИ ВОРОГА:

Упродовж доби втрати особового складу противника становлять 87 осіб.
Також ворог втратив 57 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 34 одиниці автомобільної та броньованої техніки (з них 1 МТЛБ ЗУ 23-2)
  •  2 міномети (з них 1 "Тюльпан" 2С4)
  •  10 гармат (з них 1 Мста-Б та 1 САУ 2С3 "Акація")
  •  4 мотоцикли
  •  2 багі
  •  1 РЕБ
  •  3 БпЛА (Supercam)
  •  3 човни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Запорізькому напрямку доволі динамічна, але якогось успіху окупанти не мають, - Сили оборони Півдня

Також знищено 17 БпЛА типу "Shahed-136".

Військові ЗСУ уразили 6 бліндажів, місце зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти, місце зберігання майна, місце зберігання пально-мастильних матеріалів, місце зльоту БпЛА.

Також читайте: Окупанти посилюють свою присутність на Кінбурнській косі. Вони можуть планувати штурм, - Сили оборони півдня

Автор: 

ліквідація (4052) знищення (7488) техніка (1846) Сили оборони півдня (369)


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16.10.2024 12:04 Відповісти
 
 