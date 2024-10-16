На півдні оборонці за добу знищили 87 окупантів та 57 одиниць техніки
Сили оборони Півдня продовжують вести контрбатарейну боротьбу. За минулу добу знищено 10 ворожих гармат та 2 великокаліберні міномети.
Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
ВТРАТИ ВОРОГА:
Упродовж доби втрати особового складу противника становлять 87 осіб.
Також ворог втратив 57 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 34 одиниці автомобільної та броньованої техніки (з них 1 МТЛБ ЗУ 23-2)
- 2 міномети (з них 1 "Тюльпан" 2С4)
- 10 гармат (з них 1 Мста-Б та 1 САУ 2С3 "Акація")
- 4 мотоцикли
- 2 багі
- 1 РЕБ
- 3 БпЛА (Supercam)
- 3 човни.
Також знищено 17 БпЛА типу "Shahed-136".
Військові ЗСУ уразили 6 бліндажів, місце зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти, місце зберігання майна, місце зберігання пально-мастильних матеріалів, місце зльоту БпЛА.
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Amber
показати весь коментар16.10.2024 12:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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