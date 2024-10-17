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Страны Европы и вне ее продолжат поддержку Украины, - Госдепартамент США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер про подальшу підтримку України

В США уверены в продолжении поддержки, которую оказывают Украине страны не только в Европе, но и за ее пределами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

"Каждая страна должна принимать собственные решения, исходя из своих возможностей, исходя из своих бюджетов, относительно того, что она может сделать. Мы довольны коалицией из более чем 50 стран [форматом "Рамштайн"], которую мы объединили для поддержки Украины", - ответил Миллер.

Также есть ряд стран не только в Европе, но и за ее пределами, которые внесли вклад в защиту Украины, и Штаты уверены в продолжении этой поддержки, отметил спикер.

Напомним, накануне в США объявили о предоставлении нового пакета безопасности помощи Украине на 425 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сотрудничают с Украиной относительно "Плана победы" и дополнительным мерам, - Госдепартамент

Автор: 

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Коаліція всрата,яку дрючать три з половиною диктатури.
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17.10.2024 08:26 Ответить
На словах підтримка потужна - щеб пакет віиськовоі допомоги від США на 4млд - шоб вже по - дорослому
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17.10.2024 08:33 Ответить
У США впевненні у продовженні підтримки, яку надають Україні країни не лише в Європі, а й поза її межами.Український народ також все більше впевнений ,і переконаний,що США є світові брехуни і аферисти ,котрі в часі , коли рашистський терорист три роки жорстоко знищує Україну , чинячи геноцид українського народу практично виступають в ролі співучасника цих рашистських злочинів через відмову надати Україні членство в НАТО.для захисту українського народу (НА ДОГОДУ КУЙЛУ).відмова надати далекобійні ракети і дозвіл на нанесення ними ударів в глиб 3,14дерації .Тим самим США США подають приклад всій світовій спільнотв, що вірити обіцянкам США про гарантії безпеки для себе, не можна так само.як не можна вірити рашистським терористам.
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17.10.2024 08:51 Ответить
Так допомогати щоб пуйлу не докучати?
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17.10.2024 09:22 Ответить
 
 