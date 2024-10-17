Страны Европы и вне ее продолжат поддержку Украины, - Госдепартамент США

В США уверены в продолжении поддержки, которую оказывают Украине страны не только в Европе, но и за ее пределами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

"Каждая страна должна принимать собственные решения, исходя из своих возможностей, исходя из своих бюджетов, относительно того, что она может сделать. Мы довольны коалицией из более чем 50 стран [форматом "Рамштайн"], которую мы объединили для поддержки Украины", - ответил Миллер.

Также есть ряд стран не только в Европе, но и за ее пределами, которые внесли вклад в защиту Украины, и Штаты уверены в продолжении этой поддержки, отметил спикер.

Напомним, накануне в США объявили о предоставлении нового пакета безопасности помощи Украине на 425 млн долларов.

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