Країни у Європі і поза її межами продовжать підтримку України, - Держдепартамент США

У США впевнені у продовженні підтримки, яку надають Україні країни не лише в Європі, а й поза її межами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

"Кожна країна має ухвалювати власні рішення, виходячи зі своїх можливостей, виходячи зі своїх бюджетів, стосовно того, що вона може зробити. Ми задоволені коаліцією з понад 50 країн [форматом "Рамштайн"], яку ми об’єднали для підтримки України", – відповів Міллер.

Також є низка країн не лише в Європі, а й поза її межами, котрі зробили внесок у захист України, і Штати упевнені у продовженні цієї підтримки, зауважив речник.

Нагадаємо, напередодні у США оголосили про надання нового пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів.

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