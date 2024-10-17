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Країни у Європі і поза її межами продовжать підтримку України, - Держдепартамент США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер про подальшу підтримку України

У США впевнені у продовженні підтримки, яку надають Україні країни не лише в Європі, а й поза її межами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

"Кожна країна має ухвалювати власні рішення, виходячи зі своїх можливостей, виходячи зі своїх бюджетів, стосовно того, що вона може зробити. Ми задоволені коаліцією з понад 50 країн [форматом "Рамштайн"], яку ми об’єднали для підтримки України", – відповів Міллер.

Також є низка країн не лише в Європі, а й поза її межами, котрі зробили внесок у захист України, і Штати упевнені у продовженні цієї підтримки, зауважив речник.

Нагадаємо, напередодні у США оголосили про надання нового пакет безпекової допомоги Україні  на 425 млн доларів.

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Автор: 

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Коаліція всрата,яку дрючать три з половиною диктатури.
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17.10.2024 08:26 Відповісти
На словах підтримка потужна - щеб пакет віиськовоі допомоги від США на 4млд - шоб вже по - дорослому
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17.10.2024 08:33 Відповісти
У США впевненні у продовженні підтримки, яку надають Україні країни не лише в Європі, а й поза її межами.Український народ також все більше впевнений ,і переконаний,що США є світові брехуни і аферисти ,котрі в часі , коли рашистський терорист три роки жорстоко знищує Україну , чинячи геноцид українського народу практично виступають в ролі співучасника цих рашистських злочинів через відмову надати Україні членство в НАТО.для захисту українського народу (НА ДОГОДУ КУЙЛУ).відмова надати далекобійні ракети і дозвіл на нанесення ними ударів в глиб 3,14дерації .Тим самим США США подають приклад всій світовій спільнотв, що вірити обіцянкам США про гарантії безпеки для себе, не можна так само.як не можна вірити рашистським терористам.
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17.10.2024 08:51 Відповісти
Так допомогати щоб пуйлу не докучати?
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17.10.2024 09:22 Відповісти
 
 