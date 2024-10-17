С начала суток на фронте произошло почти 200 боевых столкновений, - Генштаб
Наши воины продолжают мужественно держать оборону Украины. С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 191.
Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Российские обстрелы Украины
Противник нанес 47 авиационных ударов с применением 83 КАБов, более 650 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3250 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками. Шесть атак отражены, в районе Старицы продолжается еще один бой.
На Купянском направлении противник 16 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надии. Три атаки до сих пор продолжаются.
Боевые действия на востоке
21 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлениях Грековки, Дружелюбовки, Катериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки, Кременной и Белогоровки. Возле Новосадового продолжается бой.
На Краматорском направлении имели место восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районах Григорьевки, Миньковки, Часова Яра и Ивановского, семь попыток врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами, продолжается боестолкновение вблизи Часова Яра.
Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В районах Торецка, Нелиповки и Щербановки оккупанты получили жесткий отпор от наших защитников. Все атаки отражены.
На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка, Селидово. В общем 35 атак на направлении украинские защитники уже отразили, еще десять боестолкновений продолжаются.
По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 365 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина, одна радиолокационная станция. Кроме того, один танк, один БТР, два БМП, одна вражеская пушка и три автомобиля были повреждены.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается 45 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Горняка, Антоновки, Константиновки, Звездного, Острого, Георгиевки, Катериновки и Водяного. Подразделения Сил обороны отразили 36 атак противника, девять атак продолжаются до сих пор. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.
Обстановка на юге
На Времевском направлении произошло десять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Угледара и Левадного. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.
На Ореховском направлении одну безуспешную атаку врага отразили наши защитники в течение дня вблизи Новоандреевки.
На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага и в дальнейшем наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 24 авиационных ударах с применением 37 КАБ.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Сегодня следует отметить воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 46-й отдельной аэромобильной бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которые профессионально сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему существенные потери.
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