Google, Meta и TikTok удалили аккаунты завода РФ, который обманом вербовал женщин из Африки для сборки "шахедов"

Google, Meta и TikTok удалили аккаунты в социальных сетях, которые принадлежат промышленному заводу в российском Татарстане "Алабуга". Предприятие вербовало молодых иностранок из стран Африки, Азии и Латинской Америки для изготовления "шахедов" для войны России против Украины.

Об этом пишет Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сообщения на YouTube, Facebook, Instagram и TikTok удалили после расследования, опубликованного агентством 10 октября. В материале подробно описывались условия труда на заводе по производству беспилотников "Алабуга", находящемся под санкциями США и Великобритании.

В видеороликах и других публикациях в социальных сетях молодым женщинам, преимущественно из Африки, обещали бесплатный билет на самолет в Россию и зарплату более $500 в месяц после их найма по программе "Старт в Алабуге".

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Однако вместо программы стажировки в таких сферах, как гостинично-ресторанный бизнес и общественное питание, некоторые из женщин только по прибытии в Татарстан узнали, что будут работать на заводе по производству оружия, собирая тысячи иранских ударных беспилотников, которые будут запущены по Украине.

В интервью AP некоторые женщины, работавшие в комплексе, жаловались на долгие часы под постоянным наблюдением, на невыполненные обещания по зарплате и направлениям обучения, а также на работу с едкими химикатами, которые оставляли на коже пятна и зуд.

Отмечается, что технологические компании также удалили аккаунты Алабужского политехнического института - профессионального училища-интерната для россиян 16-18 лет и выходцев из Центральной Азии в возрасте 18-22 лет, который позиционирует своих выпускников как экспертов по производству беспилотных летательных аппаратов.

В целом аккаунты имели не менее 158 344 подписчиков, а одна из страниц на TikTok имела более миллиона лайков.

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