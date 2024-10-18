Google, Meta і TikTok видалили акаунти заводу РФ, який обманом вербував жінок з Африки для збирання "Шахедів"
Google, Meta та TikTok видалили акаунти в соціальних мережах, які належать промисловому заводу в російському Татарстані "Алабуга". Підприємство вербувало молодих іноземок з країн Африки, Азії та Латинської Америки для виготовлення "Шахедів" для війни Росії проти України.
Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дописи на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok видалили після розслідування, опублікованого агентством 10 жовтня. У матеріалі детально описувалися умови праці на заводі з виробництва безпілотників "Алабуга", що перебуває під санкціями США і Великої Британії.
У відеороликах та інших публікаціях у соціальних мережах молодим жінкам, переважно з Африки, обіцяли безкоштовний квиток на літак до Росії та зарплату понад $500 на місяць після їхнього найму за програмою "Старт в Алабузі".
Однак замість програми стажування в таких сферах, як готельно-ресторанний бізнес і громадське харчування, деякі з жінок лише після прибуття до Татарстану дізналися, що працюватимуть на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі іранських ударних безпілотників, які будуть запущені по Україні.
В інтерв'ю AP деякі жінки, які працювали в комплексі, скаржилися на довгі години під постійним наглядом, на невиконані обіцянки щодо зарплати та напрямів навчання, а також на роботу з їдкими хімікатами, які залишали на шкірі плями та свербіж.
Зазначається, що технологічні компанії також видалили акаунти Алабузького політехнічного інституту - професійного училища-інтернату для росіян 16-18 років і вихідців із Центральної Азії у віці 18-22 років, який позиціонує своїх випускників як експертів з виробництва безпілотних літальних апаратів.
Загалом акаунти мали щонайменше 158 344 підписників, а одна зі сторінок на TikTok мала понад мільйон вподобань.
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