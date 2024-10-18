Google, Meta і TikTok видалили акаунти заводу РФ, який обманом вербував жінок з Африки для збирання "Шахедів"

Google, Meta та TikTok видалили акаунти в соціальних мережах, які належать промисловому заводу в російському Татарстані "Алабуга". Підприємство вербувало молодих іноземок з країн Африки, Азії та Латинської Америки для виготовлення "Шахедів" для війни Росії проти України.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дописи на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok видалили після розслідування, опублікованого агентством 10 жовтня. У матеріалі детально описувалися умови праці на заводі з виробництва безпілотників "Алабуга", що перебуває під санкціями США і Великої Британії.

У відеороликах та інших публікаціях у соціальних мережах молодим жінкам, переважно з Африки, обіцяли безкоштовний квиток на літак до Росії та зарплату понад $500 на місяць після їхнього найму за програмою "Старт в Алабузі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни планують організувати підземне виробництво "шахедів" на ТОТ сходу України, - ЦНС

Однак замість програми стажування в таких сферах, як готельно-ресторанний бізнес і громадське харчування, деякі з жінок лише після прибуття до Татарстану дізналися, що працюватимуть на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі іранських ударних безпілотників, які будуть запущені по Україні.

В інтерв'ю AP деякі жінки, які працювали в комплексі, скаржилися на довгі години під постійним наглядом, на невиконані обіцянки щодо зарплати та напрямів навчання, а також на роботу з їдкими хімікатами, які залишали на шкірі плями та свербіж.

Зазначається, що технологічні компанії також видалили акаунти Алабузького політехнічного інституту - професійного училища-інтернату для росіян 16-18 років і вихідців із Центральної Азії у віці 18-22 років, який позиціонує своїх випускників як експертів з виробництва безпілотних літальних апаратів.

Загалом акаунти мали щонайменше 158 344 підписників, а одна зі сторінок на TikTok мала понад мільйон вподобань.

Читайте також: Google прибрав зі свого магазину додатків російський "аналог" YouTube