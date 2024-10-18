Украинские воины взяли в плен египтянина армии РФ на Кураховском направлении, - 79-я ОДШБр
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Кураховском направлении взяли в плен египтянина, поехавшего в Россию получать высшее образование, а получившего повестку на фронт.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы 79-й ОДШБр Орест Дрималовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он прокомментировал информацию о том, что россияне якобы получили приказ подрывать себя гранатами, чтобы не попадать в украинский плен.
Дрималовский отметил, что воины 79-й бригады неоднократно фиксировали, как российские штурмовики "теряли мотивацию" идти дальше в наступление и подрывали себя гранатами или совершали самоубийство с помощью автоматов.
Как рассказал представитель бригады, в плен ВСУ попал египтянин, который приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий, но получив российский паспорт, уже через месяц получил повестку на войну.
Буквально через несколько дней оккупант-египтянин был замечен в полосе обороны 79-й бригады - поехал на штурм и попал в плен.
"Интересный такой персонаж, знает четыре языка, полиглот. Жить будет", - рассказал Дрималовский.
Также представитель 79-й ОДШБр сообщил, что еще один пленный - это типичный представитель российской армии - бывший заключенный, который за 200 тысяч рублей пошел на войну против Украины.
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Їх рекрутують часто розповідаючи що вони не попадуть на передок тому багато і їде, буде там більше інформації ніхто не буде це робити. Але ще потрібно посадити в нашу тюрьму на трохи щоб точно не повернувся.
мало того, туда треба визвати усіх послів країн, ЯКІ поставляють безмозглих рабів як мʼясо у рашу
египтянина не повертати раші - нехай поля розміновує в Україні .
в муміЙо його перетворити було, та й всі ділов
Якісь довбні, їй-богу!