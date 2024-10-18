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Новости Война
10 110 23

Украинские воины взяли в плен египтянина армии РФ на Кураховском направлении, - 79-я ОДШБр

ЗСУ взяли в полон окупанта-єгиптянина

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Кураховском направлении взяли в плен египтянина, поехавшего в Россию получать высшее образование, а получившего повестку на фронт.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы 79-й ОДШБр Орест Дрималовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он прокомментировал информацию о том, что россияне якобы получили приказ подрывать себя гранатами, чтобы не попадать в украинский плен.

Дрималовский отметил, что воины 79-й бригады неоднократно фиксировали, как российские штурмовики "теряли мотивацию" идти дальше в наступление и подрывали себя гранатами или совершали самоубийство с помощью автоматов.

Также смотрите: Российский пленный рассказал, что его заставили подписать контракт: "Я просто пешка, меня взяли и обманули". ВИДЕО

Как рассказал представитель бригады, в плен ВСУ попал египтянин, который приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий, но получив российский паспорт, уже через месяц получил повестку на войну.

Буквально через несколько дней оккупант-египтянин был замечен в полосе обороны 79-й бригады - поехал на штурм и попал в плен.

"Интересный такой персонаж, знает четыре языка, полиглот. Жить будет", - рассказал Дрималовский.

Также представитель 79-й ОДШБр сообщил, что еще один пленный - это типичный представитель российской армии - бывший заключенный, который за 200 тысяч рублей пошел на войну против Украины.

Смотрите также: Пограничники взяли в плен оккупанта, кричавшего о помощи: "Меня кинули!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) плен (2632) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+15
Виявляється що знання 4-х мов не є свідченням присутності розуму-і цей єгиптянин є цьому підтвердженням тому що попхався на расєю...
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18.10.2024 10:53 Ответить
+13
Цікаво, їхні пропагандони ще досі розповідають про "танцюючих на "Абрамсах" негрів"?
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18.10.2024 10:54 Ответить
+12
Ось цього египтянина треба показувати на прес конференціях на весь світ.
мало того, туда треба визвати усіх послів країн, ЯКІ поставляють безмозглих рабів як мʼясо у рашу

египтянина не повертати раші - нехай поля розміновує в Україні .
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18.10.2024 10:58 Ответить
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Виявляється що знання 4-х мов не є свідченням присутності розуму-і цей єгиптянин є цьому підтвердженням тому що попхався на расєю...
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18.10.2024 10:53 Ответить
окопному пиле-глоту так і сказалі: "умный нашелся? - будешь всемя четырьмя язиками траншею за четырех рыть... гыыыы..." 🤣
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18.10.2024 14:24 Ответить
Цікаво, їхні пропагандони ще досі розповідають про "танцюючих на "Абрамсах" негрів"?
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18.10.2024 10:54 Ответить
а можно його обміняти на ту акулу з Хургади?
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18.10.2024 10:55 Ответить
Акула службу тягне! І демобілізації ще немає)
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18.10.2024 13:56 Ответить
відправте його частинами на батьківщину
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18.10.2024 10:56 Ответить
Ні треба його посадити у звичайну вязницю, там зк швидко йому розкажуть що то була його головна помилка в житті а потім відправити додому, щоб розповідав іншим як воно піти на контракт до орків, що це не халявні гроші.

Їх рекрутують часто розповідаючи що вони не попадуть на передок тому багато і їде, буде там більше інформації ніхто не буде це робити. Але ще потрібно посадити в нашу тюрьму на трохи щоб точно не повернувся.
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18.10.2024 11:46 Ответить
Треба було вбити його.
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18.10.2024 10:57 Ответить
********** не седилось у ******:
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18.10.2024 10:57 Ответить
Нє *******, а бабойоби!
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18.10.2024 11:23 Ответить
Ось цього египтянина треба показувати на прес конференціях на весь світ.
мало того, туда треба визвати усіх послів країн, ЯКІ поставляють безмозглих рабів як мʼясо у рашу

египтянина не повертати раші - нехай поля розміновує в Україні .
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18.10.2024 10:58 Ответить
Не віддавати. Хай викуп дають. Дронами
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18.10.2024 11:07 Ответить
Вони тільки піску з пустелі вітром наслати можуть.
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18.10.2024 11:13 Ответить
Сделать Египту предьяву. А Египет уже пускай разбирается с Сосией. Иначе скоро против нас будет воевать весь мир
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18.10.2024 11:14 Ответить
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18.10.2024 11:17 Ответить
Ви не розумієте. Це - шахтьори. З шахти на поля сраженій.
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18.10.2024 21:01 Ответить
тутан-хамон, ****
в муміЙо його перетворити було, та й всі ділов
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18.10.2024 11:29 Ответить
Мумифицировать...
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18.10.2024 11:31 Ответить
Підар з ХАМАС він а не поліглот.
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18.10.2024 11:32 Ответить
Не розумію, навіщо єгиптянину російське громадянство?! Нормальна ж країна Єгипет! Ну довчився б, отримав диплом, повернувся б додому та жив би ІТ-фахівцем, як біла людина, грубі б гроші мав!
Якісь довбні, їй-богу!
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18.10.2024 12:00 Ответить
Якшо за нього при обміні дадуть азовців, то добре, а ні так хай дійсно поля розміновує.
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18.10.2024 12:59 Ответить
Пожизненную мумификацию ему.
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18.10.2024 13:58 Ответить
Головне щоб обміняли його на наших, а не просто єрмак віддав єгиптянам
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18.10.2024 18:17 Ответить
 
 