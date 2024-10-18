Украинские воины взяли в плен египтянина армии РФ на Кураховском направлении, - 79-я ОДШБр

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Кураховском направлении взяли в плен египтянина, поехавшего в Россию получать высшее образование, а получившего повестку на фронт.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы 79-й ОДШБр Орест Дрималовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он прокомментировал информацию о том, что россияне якобы получили приказ подрывать себя гранатами, чтобы не попадать в украинский плен.

Дрималовский отметил, что воины 79-й бригады неоднократно фиксировали, как российские штурмовики "теряли мотивацию" идти дальше в наступление и подрывали себя гранатами или совершали самоубийство с помощью автоматов.

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Как рассказал представитель бригады, в плен ВСУ попал египтянин, который приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий, но получив российский паспорт, уже через месяц получил повестку на войну.

Буквально через несколько дней оккупант-египтянин был замечен в полосе обороны 79-й бригады - поехал на штурм и попал в плен.

"Интересный такой персонаж, знает четыре языка, полиглот. Жить будет", - рассказал Дрималовский.

Также представитель 79-й ОДШБр сообщил, что еще один пленный - это типичный представитель российской армии - бывший заключенный, который за 200 тысяч рублей пошел на войну против Украины.

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