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Новини Війна
10 110 23

Українські воїни взяли у полон єгиптянина з армії РФ на Курахівському напрямку, - 79 ОДШБр

ЗСУ взяли в полон окупанта-єгиптянина

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Курахівському напрямку взяли в полон єгиптянина, який поїхав до Росії здобувати вищу освіту, а отримав повістку на фронт. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби 79-ї ОДШБр Орест Дрималовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Він прокоментував інформацію про те, що росіяни нібито отримали наказ підривати себе гранатами, щоб не потрапляти в український полон.

Дрималовський зауважив, що воїни 79 бригади неодноразово фіксували, як російські штурмовики "втрачали мотивацію" йти далі у наступ і підривали себе гранатами або вчиняли самогубство за допомогою автоматів.

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Як розповів речник бригади, до полону ЗСУ потрапив єгиптянин, який приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій, але отримавши російський паспорт, вже за місяць отримав повістку на війну.

Буквально за декілька днів окупант-єгиптянин був помічений у смузі оборони 79 бригади – поїхав на штурм і потрапив у полон.

"Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот. Жити буде", - розповів Дрималовський.

Також речник 79-ї ОДШБр повідомив, що ще один полонений - це типовий представник російської армії - колишній в'язень, який за 200 тисяч рублів пішов на війну проти України. 

Дивіться також: Десантники 79-ї бригади відбили штурм 33 одиниць бронетехніки окупантів біля Костянтинівки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) полон (1583) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+15
Виявляється що знання 4-х мов не є свідченням присутності розуму-і цей єгиптянин є цьому підтвердженням тому що попхався на расєю...
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18.10.2024 10:53 Відповісти
+13
Цікаво, їхні пропагандони ще досі розповідають про "танцюючих на "Абрамсах" негрів"?
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18.10.2024 10:54 Відповісти
+12
Ось цього египтянина треба показувати на прес конференціях на весь світ.
мало того, туда треба визвати усіх послів країн, ЯКІ поставляють безмозглих рабів як мʼясо у рашу

египтянина не повертати раші - нехай поля розміновує в Україні .
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18.10.2024 10:58 Відповісти
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Виявляється що знання 4-х мов не є свідченням присутності розуму-і цей єгиптянин є цьому підтвердженням тому що попхався на расєю...
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18.10.2024 10:53 Відповісти
окопному пиле-глоту так і сказалі: "умный нашелся? - будешь всемя четырьмя язиками траншею за четырех рыть... гыыыы..." 🤣
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18.10.2024 14:24 Відповісти
Цікаво, їхні пропагандони ще досі розповідають про "танцюючих на "Абрамсах" негрів"?
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18.10.2024 10:54 Відповісти
а можно його обміняти на ту акулу з Хургади?
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18.10.2024 10:55 Відповісти
Акула службу тягне! І демобілізації ще немає)
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18.10.2024 13:56 Відповісти
відправте його частинами на батьківщину
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18.10.2024 10:56 Відповісти
Ні треба його посадити у звичайну вязницю, там зк швидко йому розкажуть що то була його головна помилка в житті а потім відправити додому, щоб розповідав іншим як воно піти на контракт до орків, що це не халявні гроші.

Їх рекрутують часто розповідаючи що вони не попадуть на передок тому багато і їде, буде там більше інформації ніхто не буде це робити. Але ще потрібно посадити в нашу тюрьму на трохи щоб точно не повернувся.
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18.10.2024 11:46 Відповісти
Треба було вбити його.
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18.10.2024 10:57 Відповісти
********** не седилось у ******:
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18.10.2024 10:57 Відповісти
Нє *******, а бабойоби!
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18.10.2024 11:23 Відповісти
Ось цього египтянина треба показувати на прес конференціях на весь світ.
мало того, туда треба визвати усіх послів країн, ЯКІ поставляють безмозглих рабів як мʼясо у рашу

египтянина не повертати раші - нехай поля розміновує в Україні .
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18.10.2024 10:58 Відповісти
Не віддавати. Хай викуп дають. Дронами
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18.10.2024 11:07 Відповісти
Вони тільки піску з пустелі вітром наслати можуть.
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18.10.2024 11:13 Відповісти
Сделать Египту предьяву. А Египет уже пускай разбирается с Сосией. Иначе скоро против нас будет воевать весь мир
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18.10.2024 11:14 Відповісти
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18.10.2024 11:17 Відповісти
Ви не розумієте. Це - шахтьори. З шахти на поля сраженій.
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18.10.2024 21:01 Відповісти
тутан-хамон, ****
в муміЙо його перетворити було, та й всі ділов
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18.10.2024 11:29 Відповісти
Мумифицировать...
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18.10.2024 11:31 Відповісти
Підар з ХАМАС він а не поліглот.
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18.10.2024 11:32 Відповісти
Не розумію, навіщо єгиптянину російське громадянство?! Нормальна ж країна Єгипет! Ну довчився б, отримав диплом, повернувся б додому та жив би ІТ-фахівцем, як біла людина, грубі б гроші мав!
Якісь довбні, їй-богу!
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18.10.2024 12:00 Відповісти
Якшо за нього при обміні дадуть азовців, то добре, а ні так хай дійсно поля розміновує.
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18.10.2024 12:59 Відповісти
Пожизненную мумификацию ему.
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18.10.2024 13:58 Відповісти
Головне щоб обміняли його на наших, а не просто єрмак віддав єгиптянам
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18.10.2024 18:17 Відповісти
 
 