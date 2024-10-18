Українські воїни взяли у полон єгиптянина з армії РФ на Курахівському напрямку, - 79 ОДШБр
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Курахівському напрямку взяли в полон єгиптянина, який поїхав до Росії здобувати вищу освіту, а отримав повістку на фронт.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби 79-ї ОДШБр Орест Дрималовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він прокоментував інформацію про те, що росіяни нібито отримали наказ підривати себе гранатами, щоб не потрапляти в український полон.
Дрималовський зауважив, що воїни 79 бригади неодноразово фіксували, як російські штурмовики "втрачали мотивацію" йти далі у наступ і підривали себе гранатами або вчиняли самогубство за допомогою автоматів.
Як розповів речник бригади, до полону ЗСУ потрапив єгиптянин, який приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій, але отримавши російський паспорт, вже за місяць отримав повістку на війну.
Буквально за декілька днів окупант-єгиптянин був помічений у смузі оборони 79 бригади – поїхав на штурм і потрапив у полон.
"Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот. Жити буде", - розповів Дрималовський.
Також речник 79-ї ОДШБр повідомив, що ще один полонений - це типовий представник російської армії - колишній в'язень, який за 200 тисяч рублів пішов на війну проти України.
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Їх рекрутують часто розповідаючи що вони не попадуть на передок тому багато і їде, буде там більше інформації ніхто не буде це робити. Але ще потрібно посадити в нашу тюрьму на трохи щоб точно не повернувся.
мало того, туда треба визвати усіх послів країн, ЯКІ поставляють безмозглих рабів як мʼясо у рашу
египтянина не повертати раші - нехай поля розміновує в Україні .
в муміЙо його перетворити було, та й всі ділов
Якісь довбні, їй-богу!