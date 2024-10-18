В Славутиче полиция разоблачила мужчину, хранившего оружие и боеприпасы в гараже, ему грозит до 7 лет тюрьмы. ФОТО

Полиция Киевщины разоблачила жителя Славутича, хранившего оружие и боеприпасы на территории гаражного кооператива.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правоохранители Вышгородщины разоблачили злоумышленника, незаконно хранившего оружие и боеприпасы на территории гаражного кооператива в городе Славутич. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители провели ряд следственных действий и оперативных мероприятий и задокументировали противоправную деятельность 40-летнего местного жителя.

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Во время обыска, работники полиции обнаружили и изъяли:

четыре корпуса гранат Ф-1,

две осколочные гранаты типа М-67 с взрывателями,

автомат АКС-74У и семь магазинов к нему,

штык,

снайперскую винтовку с пятью магазинами,

ночной стрелковый и снайперский оптические прицелы,

два глушителя, а также

1147 патронов калибра 5,45 мм и 144 патронов калибра 7,62 мм.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 263 УКУ).

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