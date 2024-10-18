В Славутиче полиция разоблачила мужчину, хранившего оружие и боеприпасы в гараже, ему грозит до 7 лет тюрьмы. ФОТО
Полиция Киевщины разоблачила жителя Славутича, хранившего оружие и боеприпасы на территории гаражного кооператива.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, правоохранители Вышгородщины разоблачили злоумышленника, незаконно хранившего оружие и боеприпасы на территории гаражного кооператива в городе Славутич. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
Правоохранители провели ряд следственных действий и оперативных мероприятий и задокументировали противоправную деятельность 40-летнего местного жителя.
Во время обыска, работники полиции обнаружили и изъяли:
- четыре корпуса гранат Ф-1,
- две осколочные гранаты типа М-67 с взрывателями,
- автомат АКС-74У и семь магазинов к нему,
- штык,
- снайперскую винтовку с пятью магазинами,
- ночной стрелковый и снайперский оптические прицелы,
- два глушителя, а также
- 1147 патронов калибра 5,45 мм и 144 патронов калибра 7,62 мм.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 263 УКУ).
Топ комментарии
+24 Підлога Маккартні
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+21 Валерій Кваша
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+17 igor shmatko
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У "правільних посонов" хрін шо відбереш!
Вже одразу у зловмисники записали, без суду...
Парламент принял законопроект №9538, который предоставляет гражданским лицам право владеть и использовать полученное от МВД огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии РФ. А так же украинцы смогут использовать трофейное оружие в течение военного положения и 90 дней после его завершения.
зеля его подписал., это было еще в 2022 году.
Мусори як завжди оберігають владу а не народ, і вилучають зброю у населення щоб наступного разу люди не чинили спротиву
Бо немає закону.