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В Славутиче полиция разоблачила мужчину, хранившего оружие и боеприпасы в гараже, ему грозит до 7 лет тюрьмы. ФОТО

Чоловіка, який зберігав зброю в гаражі, викрила поліція

Полиция Киевщины разоблачила жителя Славутича, хранившего оружие и боеприпасы на территории гаражного кооператива.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правоохранители Вышгородщины разоблачили злоумышленника, незаконно хранившего оружие и боеприпасы на территории гаражного кооператива в городе Славутич. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители провели ряд следственных действий и оперативных мероприятий и задокументировали противоправную деятельность 40-летнего местного жителя.

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Во время обыска, работники полиции обнаружили и изъяли:

  • четыре корпуса гранат Ф-1,
  • две осколочные гранаты типа М-67 с взрывателями,
  • автомат АКС-74У и семь магазинов к нему,
  • штык,
  • снайперскую винтовку с пятью магазинами,
  • ночной стрелковый и снайперский оптические прицелы,
  • два глушителя, а также
  • 1147 патронов калибра 5,45 мм и 144 патронов калибра 7,62 мм.

Чоловіка, який зберігав зброю в гаражі, викрила поліція

Следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 263 УКУ).

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Автор: 

Киевская область (4192) оружие (10259) Нацполиция (16559)


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Топ комментарии
+24
Если бы каждая украинская семья держала дома такой арсенал, то возможно и Бучи бы никакой не было. А так то да, взять и отобрать у всех все, не ну а что, а то еще чего удумают
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18.10.2024 13:40 Ответить
+21
Ото зелені бояться озброєних українців, більше чим *уйла і його орду
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18.10.2024 13:56 Ответить
+17
Як же зелена пліснява боїтьця свого озброєного народу! 😁
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18.10.2024 13:59 Ответить
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А може він колекціонер ?
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18.10.2024 13:40 Ответить
Він же не вбивав чеченців не будучі військовим, тому і загрожує!
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18.10.2024 14:11 Ответить
Если бы каждая украинская семья держала дома такой арсенал, то возможно и Бучи бы никакой не было. А так то да, взять и отобрать у всех все, не ну а что, а то еще чего удумают
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18.10.2024 13:40 Ответить
++
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18.10.2024 15:49 Ответить
"А так то да, взять и отобрать у всех все..."
У "правільних посонов" хрін шо відбереш!
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18.10.2024 18:48 Ответить
Наявність арсеналу вдома нічого не гарантує (Ізраїль, 7 жовтня 2023 р., і то не булу вторгненням регулярної армії).
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18.10.2024 18:51 Ответить
Ото зелені бояться озброєних українців, більше чим *уйла і його орду
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18.10.2024 13:56 Ответить
"Зловмисник"?
Вже одразу у зловмисники записали, без суду...
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18.10.2024 13:57 Ответить
Татарова навіть з роботи не звільнили за використання зброї, вбивства чеченців, хоча він не був і не є військовим
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18.10.2024 14:15 Ответить
Як же зелена пліснява боїтьця свого озброєного народу! 😁
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18.10.2024 13:59 Ответить
Такого довбойоба і я боюсь.
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18.10.2024 14:24 Ответить
А в чем его обвиняют?
Парламент принял законопроект №9538, который предоставляет гражданским лицам право владеть и использовать полученное от МВД огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии РФ. А так же украинцы смогут использовать трофейное оружие в течение военного положения и 90 дней после его завершения.
зеля его подписал., это было еще в 2022 году.
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18.10.2024 13:59 Ответить
Тепер його гараж п…рам не взяти!
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18.10.2024 15:03 Ответить
Це законопроект для "правільних посонов" і бандюків, записаних до ТРО. Іншим - зась.
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18.10.2024 18:53 Ответить
Може відкинути все що дозволено зберігати і залишиться "*****" та шість гранат?
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18.10.2024 14:22 Ответить
Славутич ЗЕбанда здада без бою в перші тижні. Там з білорусі міст і одразу поворот в ліс на місто. У місцевого ТРО були тільки калаші, тому московити зайшли в місто невеликими силами, і захисники відійшли з міста у ліс.
Мусори як завжди оберігають владу а не народ, і вилучають зброю у населення щоб наступного разу люди не чинили спротиву
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18.10.2024 19:17 Ответить
Незаконного зберігання зброї немає.
Бо немає закону.
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19.10.2024 14:21 Ответить
 
 