УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9651 відвідувач онлайн
Новини
3 085 18

У Славутичі поліція викрила чоловіка, який зберігав зброю та боєприпаси в гаражі, йому загрожує до 7 років тюрми. ФОТО

Чоловіка, який зберігав зброю в гаражі, викрила поліція

Поліція Київщини викрила мешканця Славутича, який зберігав зброю та боєприпаси на території гаражного кооперативу.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, правоохоронці Вишгородщини викрили зловмисника, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси на території гаражного кооперативу в місті Славутич. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці провели низку слідчих дій і оперативних заходів та задокументували протиправну діяльність 40-річного місцевого жителя.

Дивіться також: У Києві затримали учасника "сходки кримінальних авторитетів", які переправляли військовозобов’язаних через кордон. ФОТО

Під час обшуку, працівники поліції виявили та вилучили:

  • чотири корпуси гранат Ф-1,
  • дві уламкові гранати типу М-67 з підривачами,
  • автомат АКС-74У та сім магазинів до нього,
  • багнет,
  • снайперську гвинтівку з п'ятьма магазинами,
  • нічний стрілецький та снайперський оптичні приціли,
  • два глушники, а також
  • 1147 набоїв калібру 5,45 мм і 144 набоїв калібру 7,62 мм.

Чоловіка, який зберігав зброю в гаражі, викрила поліція

Слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські викрили киянина у зберіганні та збуті зброї й боєприпасів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4086) зброя (7526) Нацполіція (15267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Если бы каждая украинская семья держала дома такой арсенал, то возможно и Бучи бы никакой не было. А так то да, взять и отобрать у всех все, не ну а что, а то еще чего удумают
показати весь коментар
18.10.2024 13:40 Відповісти
+21
Ото зелені бояться озброєних українців, більше чим *уйла і його орду
показати весь коментар
18.10.2024 13:56 Відповісти
+17
Як же зелена пліснява боїтьця свого озброєного народу! 😁
показати весь коментар
18.10.2024 13:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А може він колекціонер ?
показати весь коментар
18.10.2024 13:40 Відповісти
Він же не вбивав чеченців не будучі військовим, тому і загрожує!
показати весь коментар
18.10.2024 14:11 Відповісти
Если бы каждая украинская семья держала дома такой арсенал, то возможно и Бучи бы никакой не было. А так то да, взять и отобрать у всех все, не ну а что, а то еще чего удумают
показати весь коментар
18.10.2024 13:40 Відповісти
++
показати весь коментар
18.10.2024 15:49 Відповісти
"А так то да, взять и отобрать у всех все..."
У "правільних посонов" хрін шо відбереш!
показати весь коментар
18.10.2024 18:48 Відповісти
Наявність арсеналу вдома нічого не гарантує (Ізраїль, 7 жовтня 2023 р., і то не булу вторгненням регулярної армії).
показати весь коментар
18.10.2024 18:51 Відповісти
Ото зелені бояться озброєних українців, більше чим *уйла і його орду
показати весь коментар
18.10.2024 13:56 Відповісти
"Зловмисник"?
Вже одразу у зловмисники записали, без суду...
показати весь коментар
18.10.2024 13:57 Відповісти
Татарова навіть з роботи не звільнили за використання зброї, вбивства чеченців, хоча він не був і не є військовим
показати весь коментар
18.10.2024 14:15 Відповісти
Як же зелена пліснява боїтьця свого озброєного народу! 😁
показати весь коментар
18.10.2024 13:59 Відповісти
Такого довбойоба і я боюсь.
показати весь коментар
18.10.2024 14:24 Відповісти
А в чем его обвиняют?
Парламент принял законопроект №9538, который предоставляет гражданским лицам право владеть и использовать полученное от МВД огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии РФ. А так же украинцы смогут использовать трофейное оружие в течение военного положения и 90 дней после его завершения.
зеля его подписал., это было еще в 2022 году.
показати весь коментар
18.10.2024 13:59 Відповісти
Тепер його гараж п…рам не взяти!
показати весь коментар
18.10.2024 15:03 Відповісти
Це законопроект для "правільних посонов" і бандюків, записаних до ТРО. Іншим - зась.
показати весь коментар
18.10.2024 18:53 Відповісти
Може відкинути все що дозволено зберігати і залишиться "*****" та шість гранат?
показати весь коментар
18.10.2024 14:22 Відповісти
Славутич ЗЕбанда здада без бою в перші тижні. Там з білорусі міст і одразу поворот в ліс на місто. У місцевого ТРО були тільки калаші, тому московити зайшли в місто невеликими силами, і захисники відійшли з міста у ліс.
Мусори як завжди оберігають владу а не народ, і вилучають зброю у населення щоб наступного разу люди не чинили спротиву
показати весь коментар
18.10.2024 19:17 Відповісти
Незаконного зберігання зброї немає.
Бо немає закону.
показати весь коментар
19.10.2024 14:21 Відповісти
 
 