У Славутичі поліція викрила чоловіка, який зберігав зброю та боєприпаси в гаражі, йому загрожує до 7 років тюрми. ФОТО
Поліція Київщини викрила мешканця Славутича, який зберігав зброю та боєприпаси на території гаражного кооперативу.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, правоохоронці Вишгородщини викрили зловмисника, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси на території гаражного кооперативу в місті Славутич. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Правоохоронці провели низку слідчих дій і оперативних заходів та задокументували протиправну діяльність 40-річного місцевого жителя.
Під час обшуку, працівники поліції виявили та вилучили:
- чотири корпуси гранат Ф-1,
- дві уламкові гранати типу М-67 з підривачами,
- автомат АКС-74У та сім магазинів до нього,
- багнет,
- снайперську гвинтівку з п'ятьма магазинами,
- нічний стрілецький та снайперський оптичні приціли,
- два глушники, а також
- 1147 набоїв калібру 5,45 мм і 144 набоїв калібру 7,62 мм.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 263 ККУ).
Топ коментарі
+24 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.10.2024 13:40 Відповісти Посилання
+21 Валерій Кваша
показати весь коментар18.10.2024 13:56 Відповісти Посилання
+17 igor shmatko
показати весь коментар18.10.2024 13:59 Відповісти Посилання
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У "правільних посонов" хрін шо відбереш!
Вже одразу у зловмисники записали, без суду...
Парламент принял законопроект №9538, который предоставляет гражданским лицам право владеть и использовать полученное от МВД огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии РФ. А так же украинцы смогут использовать трофейное оружие в течение военного положения и 90 дней после его завершения.
зеля его подписал., это было еще в 2022 году.
Мусори як завжди оберігають владу а не народ, і вилучають зброю у населення щоб наступного разу люди не чинили спротиву
Бо немає закону.