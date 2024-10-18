У Славутичі поліція викрила чоловіка, який зберігав зброю та боєприпаси в гаражі, йому загрожує до 7 років тюрми. ФОТО

Поліція Київщини викрила мешканця Славутича, який зберігав зброю та боєприпаси на території гаражного кооперативу.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, правоохоронці Вишгородщини викрили зловмисника, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси на території гаражного кооперативу в місті Славутич. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці провели низку слідчих дій і оперативних заходів та задокументували протиправну діяльність 40-річного місцевого жителя.

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Під час обшуку, працівники поліції виявили та вилучили:

чотири корпуси гранат Ф-1,

дві уламкові гранати типу М-67 з підривачами,

автомат АКС-74У та сім магазинів до нього,

багнет,

снайперську гвинтівку з п'ятьма магазинами,

нічний стрілецький та снайперський оптичні приціли,

два глушники, а також

1147 набоїв калібру 5,45 мм і 144 набоїв калібру 7,62 мм.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 263 ККУ).

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