Почти 25% украинских беженцев в Европе не хотят возвращаться домой, пока идет война, - опрос

Почти 25% украинских беженцев в Европе заявили, что планируют обосноваться за пределами Украины в долгосрочной перспективе. Ход войны является решающим фактором для подавляющего большинства.

Об этом сообщил мюнхенский институт ifo, ссылаясь на собственный опрос украинских беженцев, проведенный в июне этого года, сообщает Цензор.НЕТ.

"Около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только там снова станет безопасно", - сказал директор Центра миграционных исследований ifo Пану Поутваара.

Так, 4% украинцев планируют вернуться в ближайшее время, независимо от ситуации с безопасностью. Почти 11% уже вернулись в Украину, а еще 25% не определились.

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Авторы исследования отметили, что ход войны является решающим фактором для подавляющего большинства, а чем дольше Россия ведет войну против Украины, тем больше беженцев могут представить себе будущее за пределами Украины.

"Вскоре после перемещения только 10 процентов украинцев заявили, что намерены поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе. Сразу после побега почти 60% беженцев хотели вернуться в Украину, как только смогут снова почувствовать себя в безопасности.

Со временем этот показатель резко снизился в среднем на 4,7 процентных пункта за 100 дней", - добавили в Центре миграционных исследований

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