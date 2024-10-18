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Почти 25% украинских беженцев в Европе не хотят возвращаться домой, пока идет война, - опрос

Майже чверть українців у Європі не хочуть повертатися

Почти 25% украинских беженцев в Европе заявили, что планируют обосноваться за пределами Украины в долгосрочной перспективе. Ход войны является решающим фактором для подавляющего большинства.

Об этом сообщил мюнхенский институт ifo, ссылаясь на собственный опрос украинских беженцев, проведенный в июне этого года, сообщает Цензор.НЕТ.

"Около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только там снова станет безопасно", - сказал директор Центра миграционных исследований ifo Пану Поутваара.

Так, 4% украинцев планируют вернуться в ближайшее время, независимо от ситуации с безопасностью. Почти 11% уже вернулись в Украину, а еще 25% не определились.

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Авторы исследования отметили, что ход войны является решающим фактором для подавляющего большинства, а чем дольше Россия ведет войну против Украины, тем больше беженцев могут представить себе будущее за пределами Украины.

"Вскоре после перемещения только 10 процентов украинцев заявили, что намерены поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе. Сразу после побега почти 60% беженцев хотели вернуться в Украину, как только смогут снова почувствовать себя в безопасности.

Со временем этот показатель резко снизился в среднем на 4,7 процентных пункта за 100 дней", - добавили в Центре миграционных исследований

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Автор: 

беженцы (1651) Европа (1916) опрос (2854)


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Топ комментарии
+16
А тепер правдива статистика:
99% тих хто виїхав не планують повертатись не зараз не після війни.
90% тих хто зараз в країні планують виїхати при першій можливості.
І єдиний хто в цьому винен це дії влади, бандитизм тцк (викрадення людей) відправка людей на фронт після декількох днів підготовки, спроби знищити свободу слова, корупція, невиправдано підвищені податки, жахливе ставлення до військових, ігнорування проблем ветеранів і інвалідів і так далі, цей список можна продовжувати ще довго.
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18.10.2024 14:05 Ответить
+13
Ну звісно, треба бути повним довбнем, щоб під час такої війни, повертатися в Україну. Зберегти дітей та український генофонд, важливіше за "хотєлки" зеленої влади!
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18.10.2024 13:50 Ответить
+13
Ага. Зєля звільняє успішних генералів, не дає і гривні на власну зброю, створює котли для українських військ, здає місто за містом і повертатись??? Ага
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18.10.2024 13:55 Ответить
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Ну звісно, треба бути повним довбнем, щоб під час такої війни, повертатися в Україну. Зберегти дітей та український генофонд, важливіше за "хотєлки" зеленої влади!
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18.10.2024 13:50 Ответить
І ще більшим треба бути ідіотом, шоп повернутися одразу після війни: розруха, дорослого працюючого населення мало, працюючих підприємств - мало, метал не виробляємо, зерно ледве-ледве, тобто податків мало, запустять хіба китайців і нам тобі точно торба. Про соціалку, допомогу, лікування, безплатну осіту можна забути. На пенсію вже не встигнеш заробити, в Україні її не буде, а бабло ти злив, рятуючись у Європі, та і там податків вже за три роки (хай буде три, а не більше) ти сплатив стільки, шо ще пару років і буде громадянство ЄС, і пенсія ЄС..... І, і ще, як би не було це сумно, чи подобалося це кому чи ні - купа народу з ПТСР. Вже є купа фактів п"яних драк на тему - "а я красавец, а ти дірьмо". Ми лише з москалів можемо ржати, але у нас на військових держава забила і психологічної реабілітації нема, тому це стає масовістю.
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18.10.2024 17:10 Ответить
А 75% (яка цікава цифра) не хочуть повертатися ВЗАГАЛІ?!
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18.10.2024 13:52 Ответить
35% - хочуть повернутися в Україну, як тільки там знову стане безпечно
4% українців планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою
11% вже повернулися в Україну
25% не визначилися
*
25%+35%+4%+11%+25%=100% - все вірно
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18.10.2024 14:40 Ответить
хочете мене запевнити, що тих, хто НЕ хоче повернутися = 0% ?!!
вважаєте, що я повірю у таку ДУРЬ?
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18.10.2024 14:44 Ответить
дані з новини - вірте в що хочете, вплоть до мірового заговора...
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18.10.2024 14:47 Ответить
з яких це новин - з Зеля-МАРАХВОННИХ "новин"?!
у таких "новинах" і корейці на Сонце висаджувалися і Чемпіонат Світу вигравали!
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18.10.2024 15:06 Ответить
Дивись вище: Про це повідомив мюнхенський інститут ifo, посилаючись на власне https://www.ifo.de/en/press-release/2024-10-18/quarter-ukrainian-refugees-want-settle-abroad-permanently опитування українських біженців, проведене у червні цього року, повідомляє . Джерело:
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18.10.2024 15:39 Ответить
у першому ж рядку від ifo:
"25 відсотків українських біженців у Європі планують оселитися за межами України"
де ви її загубили?
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18.10.2024 16:19 Ответить
Я уточнював ваш запит 75% (яка цікава цифра) не хочуть повертатися ВЗАГАЛІ?!"
Повторювати те, що ВАМ уже відомо - марна трата часу, чим ви і займаєтесь зараз...
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18.10.2024 16:27 Ответить
Цензор останнім часом грішить новинами від ОПи, в стилі "дуже точних опитувань". Чого варте про Польщу, що там нікого прям не ******* і шо країна прям така погана (блогерів навіть ОПа наших підкупляє, щоби подавати інфу відповідно). І я не розумію що це - або Цензор прогнувся, або його використовують в тиху
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18.10.2024 17:03 Ответить
25% не визначились - в них і вхотять ті що не хочуть
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18.10.2024 15:36 Ответить
Автори дослідження зазначили, що перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості
========

Феноменально, головним фактором не повертатися в країну, з якої виїхали біженці після початку війни, є війна....
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18.10.2024 13:55 Ответить
А головне, цілком несподівано.
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18.10.2024 16:34 Ответить
Ага. Зєля звільняє успішних генералів, не дає і гривні на власну зброю, створює котли для українських військ, здає місто за містом і повертатись??? Ага
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18.10.2024 13:55 Ответить
90% правильна цифра..
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18.10.2024 13:57 Ответить
Куди првертатися, в гулаг імені хрінпіду?
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18.10.2024 13:58 Ответить
Безпечною Україна стане тоді коли зникне влада Єрмака і в Україні будуть бази НАТО.
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18.10.2024 14:00 Ответить
А в "країні мрій Зе". поляки мали ломитися через кордон, щоб отримати в нас роботу і гідну зарплатню... Саме страшно, що 73% довбнів в це повірили і результат не зхаставив себе довго чекати - роздербенили все, що хоч якось працювало. Одним словом -зробили себе разом!!!
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18.10.2024 14:03 Ответить
Карашо там де нас нема
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18.10.2024 14:03 Ответить
А тепер правдива статистика:
99% тих хто виїхав не планують повертатись не зараз не після війни.
90% тих хто зараз в країні планують виїхати при першій можливості.
І єдиний хто в цьому винен це дії влади, бандитизм тцк (викрадення людей) відправка людей на фронт після декількох днів підготовки, спроби знищити свободу слова, корупція, невиправдано підвищені податки, жахливе ставлення до військових, ігнорування проблем ветеранів і інвалідів і так далі, цей список можна продовжувати ще довго.
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18.10.2024 14:05 Ответить
Поддерживаю
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18.10.2024 14:09 Ответить
за проценти важко оцінити, але в реалі, ще нікого не зустрічав, хто б думав повертатись. пенсіонері ті взагалі, перебуваючі в найгіршому положенні по можливості залишитись до кінця днів своїх, реально шуршать в пошуках "як же втовпиться?".
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18.10.2024 14:14 Ответить
багато повернулися, при чому не зважаючи на війну. Не пишіть х*ню
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18.10.2024 17:44 Ответить
Мої дочки в Німеччині. Спочатку отримували допомогу, вчили мову, фахово перевчались, здавали іспити, бо нашим дипломам у німців віри немає. Врешті влаштувались працювати ( як і більшість етнічних українців ). Повертатись не збираються, бо Німеччина країна для людей на відміну від країни для хапуг і злодіїв при владі.
P.S. До речі майже половина біженців сраку рвуть за найвеличнішого лідора **********, але чомусь повертатись навіть не думають.
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18.10.2024 14:14 Ответить
ну так і росіянці у Німеччині рвуть жопу за путіна. Включаючи проституток (пам"ятаєте ту лярву, яку виставили з Німеччини за булінг українок на камеру?)
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18.10.2024 17:00 Ответить
Там хоч допомога біженцям, а тут що? Коли поскасовували виплати ВПО тим, чиї міста вже окупували
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18.10.2024 14:15 Ответить
Не з тої сторони зайшли - треба ставити питання не "Скільки повернеться?", а "Скільки виїде, коли кордони відкриють?"
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18.10.2024 14:21 Ответить
1. Необхідно вказати стать опитуваних - скільки серед них було чоловіків.
2. Чи проводилося опитування в Монако?

Без цих даних загальна картина буде неповною.
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18.10.2024 14:38 Ответить
А 75% хотят?
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18.10.2024 14:47 Ответить
Та вже навіть до 73% шось почало доходити.
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18.10.2024 16:59 Ответить
а ще відсотків 50, хочуть виїхати з Потужної Незламніїї імені узілєнскава і чекають доки відкриють кордони
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18.10.2024 14:57 Ответить
25% українських біженців у Європі не хочуть повертатися додому, поки йде війна, 75% біженців зовсім не збираються повертатися
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18.10.2024 15:24 Ответить
Та щось подібне вже було серіалі про Голоборотька - просипається, а Київ пустий. Просто люди рятуються від дибільних законів, які писалися корупціонерами і для корупціонерів. Від зовнішнього ворога можна відбитися, а от влада корупціонерів навіть захистників в"єже якщо відчуває від них загрозу.
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18.10.2024 15:42 Ответить
В смысле...?
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18.10.2024 16:09 Ответить
А ще купа виїде, бо бачить, шо діла не буде. І вже немає сили "ржати".
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18.10.2024 16:58 Ответить
1. У человека есть право на выбор место проживания (страна, континент), это право гарантировано пачкой конвенций, стороной которых является и Украина. Потому сама терминология "Украина хочет вернуть себе уехавших" оскорбительна.

2. Фантастическое разворовывание бюджета ермаками, прокурорами, львовскими таможенниками - это аргумент НЕ возвращаться.

3. 100% бронирование от мобилизации для полиции, прокурорских, сотен тысяс госс.служащих - это аргумент несправедливой мобилизации, чтобы не возвращаться.

Потому заголовок мог бы быть " 25% бежавших от коррупции и воровства разумно приняли решение о бессрочной эвакуации с территории, контролируемой опг "Ермак" "
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18.10.2024 17:29 Ответить
 
 