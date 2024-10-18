Почти 25% украинских беженцев в Европе не хотят возвращаться домой, пока идет война, - опрос
Почти 25% украинских беженцев в Европе заявили, что планируют обосноваться за пределами Украины в долгосрочной перспективе. Ход войны является решающим фактором для подавляющего большинства.
Об этом сообщил мюнхенский институт ifo, ссылаясь на собственный опрос украинских беженцев, проведенный в июне этого года, сообщает Цензор.НЕТ.
"Около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только там снова станет безопасно", - сказал директор Центра миграционных исследований ifo Пану Поутваара.
Так, 4% украинцев планируют вернуться в ближайшее время, независимо от ситуации с безопасностью. Почти 11% уже вернулись в Украину, а еще 25% не определились.
Авторы исследования отметили, что ход войны является решающим фактором для подавляющего большинства, а чем дольше Россия ведет войну против Украины, тем больше беженцев могут представить себе будущее за пределами Украины.
"Вскоре после перемещения только 10 процентов украинцев заявили, что намерены поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе. Сразу после побега почти 60% беженцев хотели вернуться в Украину, как только смогут снова почувствовать себя в безопасности.
Со временем этот показатель резко снизился в среднем на 4,7 процентных пункта за 100 дней", - добавили в Центре миграционных исследований
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4% українців планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою
11% вже повернулися в Україну
25% не визначилися
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25%+35%+4%+11%+25%=100% - все вірно
вважаєте, що я повірю у таку ДУРЬ?
у таких "новинах" і корейці на Сонце висаджувалися і Чемпіонат Світу вигравали!
"25 відсотків українських біженців у Європі планують оселитися за межами України"
де ви її загубили?
Повторювати те, що ВАМ уже відомо - марна трата часу, чим ви і займаєтесь зараз...
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Феноменально, головним фактором не повертатися в країну, з якої виїхали біженці після початку війни, є війна....
99% тих хто виїхав не планують повертатись не зараз не після війни.
90% тих хто зараз в країні планують виїхати при першій можливості.
І єдиний хто в цьому винен це дії влади, бандитизм тцк (викрадення людей) відправка людей на фронт після декількох днів підготовки, спроби знищити свободу слова, корупція, невиправдано підвищені податки, жахливе ставлення до військових, ігнорування проблем ветеранів і інвалідів і так далі, цей список можна продовжувати ще довго.
P.S. До речі майже половина біженців сраку рвуть за найвеличнішого лідора **********, але чомусь повертатись навіть не думають.
2. Чи проводилося опитування в Монако?
Без цих даних загальна картина буде неповною.
2. Фантастическое разворовывание бюджета ермаками, прокурорами, львовскими таможенниками - это аргумент НЕ возвращаться.
3. 100% бронирование от мобилизации для полиции, прокурорских, сотен тысяс госс.служащих - это аргумент несправедливой мобилизации, чтобы не возвращаться.
Потому заголовок мог бы быть " 25% бежавших от коррупции и воровства разумно приняли решение о бессрочной эвакуации с территории, контролируемой опг "Ермак" "