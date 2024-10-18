Майже 25% українських біженців у Європі не хочуть повертатися додому, поки йде війна, - опитування

Майже 25% українських біженців у Європі заявили, що планують влаштуватися за межами України в довгостроковій перспективі. Перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості.

Про це повідомив мюнхенський інститут ifo, посилаючись на власне опитування українських біженців, проведене у червні цього року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну, як тільки там знову стане безпечно", - сказав директор Центру міграційних досліджень ifo Пану Поутваара.

Так, 4% українців планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою. Майже 11% вже повернулися в Україну, а ще 25% не визначилися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Болгарія виділила кошти на безкоштовний проїзд для дітей з родин біженців з України

Автори дослідження зазначили, що перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості, а чим довше Росія веде війну проти України, тим більше біженців можуть уявити собі майбутнє за межами України.

"Невдовзі після переміщення лише 10 відсотків українців заявили, що мають намір оселитися за межами України в довгостроковій перспективі. Одразу після втечі майже 60% біженців хотіли повернутися в Україну, як тільки зможуть знову відчути себе в безпеці.

З часом цей показник різко знизився в середньому на 4,7 відсоткових пункта за 100 днів", - додали у Центрі міграційних досліджень.

Читайте також: Поляків обурює, що молоді хлопці з України їздять на дорогих автомобілях і відпочивають у п’ятизіркових готелях, - міністр оборони Косіняк-Камиш