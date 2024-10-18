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Майже 25% українських біженців у Європі не хочуть повертатися додому, поки йде війна, - опитування

Майже чверть українців у Європі не хочуть повертатися

Майже 25% українських біженців у Європі заявили, що планують влаштуватися за межами України в довгостроковій перспективі. Перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості.

Про це повідомив мюнхенський інститут ifo, посилаючись на власне опитування українських біженців, проведене у червні цього року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну, як тільки там знову стане безпечно", - сказав директор Центру міграційних досліджень ifo Пану Поутваара. 

Так, 4% українців планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою. Майже 11% вже повернулися в Україну, а ще 25% не визначилися.

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Автори дослідження зазначили, що перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості, а чим довше Росія веде війну проти України, тим більше біженців можуть уявити собі майбутнє за межами України.

"Невдовзі після переміщення лише 10 відсотків українців заявили, що мають намір оселитися за межами України в довгостроковій перспективі. Одразу після втечі майже 60% біженців хотіли повернутися в Україну, як тільки зможуть знову відчути себе в безпеці.

З часом цей показник різко знизився в середньому на 4,7 відсоткових пункта за 100 днів", - додали у Центрі міграційних досліджень.

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Автор: 

біженці (1891) Європа (1876) опитування (1965)


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Топ коментарі
+16
А тепер правдива статистика:
99% тих хто виїхав не планують повертатись не зараз не після війни.
90% тих хто зараз в країні планують виїхати при першій можливості.
І єдиний хто в цьому винен це дії влади, бандитизм тцк (викрадення людей) відправка людей на фронт після декількох днів підготовки, спроби знищити свободу слова, корупція, невиправдано підвищені податки, жахливе ставлення до військових, ігнорування проблем ветеранів і інвалідів і так далі, цей список можна продовжувати ще довго.
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18.10.2024 14:05 Відповісти
+13
Ну звісно, треба бути повним довбнем, щоб під час такої війни, повертатися в Україну. Зберегти дітей та український генофонд, важливіше за "хотєлки" зеленої влади!
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18.10.2024 13:50 Відповісти
+13
Ага. Зєля звільняє успішних генералів, не дає і гривні на власну зброю, створює котли для українських військ, здає місто за містом і повертатись??? Ага
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18.10.2024 13:55 Відповісти
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Ну звісно, треба бути повним довбнем, щоб під час такої війни, повертатися в Україну. Зберегти дітей та український генофонд, важливіше за "хотєлки" зеленої влади!
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18.10.2024 13:50 Відповісти
І ще більшим треба бути ідіотом, шоп повернутися одразу після війни: розруха, дорослого працюючого населення мало, працюючих підприємств - мало, метал не виробляємо, зерно ледве-ледве, тобто податків мало, запустять хіба китайців і нам тобі точно торба. Про соціалку, допомогу, лікування, безплатну осіту можна забути. На пенсію вже не встигнеш заробити, в Україні її не буде, а бабло ти злив, рятуючись у Європі, та і там податків вже за три роки (хай буде три, а не більше) ти сплатив стільки, шо ще пару років і буде громадянство ЄС, і пенсія ЄС..... І, і ще, як би не було це сумно, чи подобалося це кому чи ні - купа народу з ПТСР. Вже є купа фактів п"яних драк на тему - "а я красавец, а ти дірьмо". Ми лише з москалів можемо ржати, але у нас на військових держава забила і психологічної реабілітації нема, тому це стає масовістю.
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18.10.2024 17:10 Відповісти
А 75% (яка цікава цифра) не хочуть повертатися ВЗАГАЛІ?!
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18.10.2024 13:52 Відповісти
35% - хочуть повернутися в Україну, як тільки там знову стане безпечно
4% українців планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою
11% вже повернулися в Україну
25% не визначилися
*
25%+35%+4%+11%+25%=100% - все вірно
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18.10.2024 14:40 Відповісти
хочете мене запевнити, що тих, хто НЕ хоче повернутися = 0% ?!!
вважаєте, що я повірю у таку ДУРЬ?
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18.10.2024 14:44 Відповісти
дані з новини - вірте в що хочете, вплоть до мірового заговора...
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18.10.2024 14:47 Відповісти
з яких це новин - з Зеля-МАРАХВОННИХ "новин"?!
у таких "новинах" і корейці на Сонце висаджувалися і Чемпіонат Світу вигравали!
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18.10.2024 15:06 Відповісти
Дивись вище: Про це повідомив мюнхенський інститут ifo, посилаючись на власне https://www.ifo.de/en/press-release/2024-10-18/quarter-ukrainian-refugees-want-settle-abroad-permanently опитування українських біженців, проведене у червні цього року, повідомляє . Джерело:
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18.10.2024 15:39 Відповісти
у першому ж рядку від ifo:
"25 відсотків українських біженців у Європі планують оселитися за межами України"
де ви її загубили?
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18.10.2024 16:19 Відповісти
Я уточнював ваш запит 75% (яка цікава цифра) не хочуть повертатися ВЗАГАЛІ?!"
Повторювати те, що ВАМ уже відомо - марна трата часу, чим ви і займаєтесь зараз...
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18.10.2024 16:27 Відповісти
Цензор останнім часом грішить новинами від ОПи, в стилі "дуже точних опитувань". Чого варте про Польщу, що там нікого прям не ******* і шо країна прям така погана (блогерів навіть ОПа наших підкупляє, щоби подавати інфу відповідно). І я не розумію що це - або Цензор прогнувся, або його використовують в тиху
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18.10.2024 17:03 Відповісти
25% не визначились - в них і вхотять ті що не хочуть
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18.10.2024 15:36 Відповісти
Автори дослідження зазначили, що перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості
========

Феноменально, головним фактором не повертатися в країну, з якої виїхали біженці після початку війни, є війна....
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18.10.2024 13:55 Відповісти
А головне, цілком несподівано.
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18.10.2024 16:34 Відповісти
Ага. Зєля звільняє успішних генералів, не дає і гривні на власну зброю, створює котли для українських військ, здає місто за містом і повертатись??? Ага
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18.10.2024 13:55 Відповісти
90% правильна цифра..
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18.10.2024 13:57 Відповісти
Куди првертатися, в гулаг імені хрінпіду?
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18.10.2024 13:58 Відповісти
Безпечною Україна стане тоді коли зникне влада Єрмака і в Україні будуть бази НАТО.
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18.10.2024 14:00 Відповісти
А в "країні мрій Зе". поляки мали ломитися через кордон, щоб отримати в нас роботу і гідну зарплатню... Саме страшно, що 73% довбнів в це повірили і результат не зхаставив себе довго чекати - роздербенили все, що хоч якось працювало. Одним словом -зробили себе разом!!!
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18.10.2024 14:03 Відповісти
Карашо там де нас нема
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18.10.2024 14:03 Відповісти
А тепер правдива статистика:
99% тих хто виїхав не планують повертатись не зараз не після війни.
90% тих хто зараз в країні планують виїхати при першій можливості.
І єдиний хто в цьому винен це дії влади, бандитизм тцк (викрадення людей) відправка людей на фронт після декількох днів підготовки, спроби знищити свободу слова, корупція, невиправдано підвищені податки, жахливе ставлення до військових, ігнорування проблем ветеранів і інвалідів і так далі, цей список можна продовжувати ще довго.
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18.10.2024 14:05 Відповісти
Поддерживаю
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18.10.2024 14:09 Відповісти
за проценти важко оцінити, але в реалі, ще нікого не зустрічав, хто б думав повертатись. пенсіонері ті взагалі, перебуваючі в найгіршому положенні по можливості залишитись до кінця днів своїх, реально шуршать в пошуках "як же втовпиться?".
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18.10.2024 14:14 Відповісти
багато повернулися, при чому не зважаючи на війну. Не пишіть х*ню
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18.10.2024 17:44 Відповісти
Мої дочки в Німеччині. Спочатку отримували допомогу, вчили мову, фахово перевчались, здавали іспити, бо нашим дипломам у німців віри немає. Врешті влаштувались працювати ( як і більшість етнічних українців ). Повертатись не збираються, бо Німеччина країна для людей на відміну від країни для хапуг і злодіїв при владі.
P.S. До речі майже половина біженців сраку рвуть за найвеличнішого лідора **********, але чомусь повертатись навіть не думають.
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18.10.2024 14:14 Відповісти
ну так і росіянці у Німеччині рвуть жопу за путіна. Включаючи проституток (пам"ятаєте ту лярву, яку виставили з Німеччини за булінг українок на камеру?)
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18.10.2024 17:00 Відповісти
Там хоч допомога біженцям, а тут що? Коли поскасовували виплати ВПО тим, чиї міста вже окупували
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18.10.2024 14:15 Відповісти
Не з тої сторони зайшли - треба ставити питання не "Скільки повернеться?", а "Скільки виїде, коли кордони відкриють?"
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18.10.2024 14:21 Відповісти
1. Необхідно вказати стать опитуваних - скільки серед них було чоловіків.
2. Чи проводилося опитування в Монако?

Без цих даних загальна картина буде неповною.
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18.10.2024 14:38 Відповісти
А 75% хотят?
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18.10.2024 14:47 Відповісти
Та вже навіть до 73% шось почало доходити.
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18.10.2024 16:59 Відповісти
а ще відсотків 50, хочуть виїхати з Потужної Незламніїї імені узілєнскава і чекають доки відкриють кордони
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18.10.2024 14:57 Відповісти
25% українських біженців у Європі не хочуть повертатися додому, поки йде війна, 75% біженців зовсім не збираються повертатися
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18.10.2024 15:24 Відповісти
Та щось подібне вже було серіалі про Голоборотька - просипається, а Київ пустий. Просто люди рятуються від дибільних законів, які писалися корупціонерами і для корупціонерів. Від зовнішнього ворога можна відбитися, а от влада корупціонерів навіть захистників в"єже якщо відчуває від них загрозу.
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18.10.2024 15:42 Відповісти
В смысле...?
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18.10.2024 16:09 Відповісти
А ще купа виїде, бо бачить, шо діла не буде. І вже немає сили "ржати".
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18.10.2024 16:58 Відповісти
1. У человека есть право на выбор место проживания (страна, континент), это право гарантировано пачкой конвенций, стороной которых является и Украина. Потому сама терминология "Украина хочет вернуть себе уехавших" оскорбительна.

2. Фантастическое разворовывание бюджета ермаками, прокурорами, львовскими таможенниками - это аргумент НЕ возвращаться.

3. 100% бронирование от мобилизации для полиции, прокурорских, сотен тысяс госс.служащих - это аргумент несправедливой мобилизации, чтобы не возвращаться.

Потому заголовок мог бы быть " 25% бежавших от коррупции и воровства разумно приняли решение о бессрочной эвакуации с территории, контролируемой опг "Ермак" "
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18.10.2024 17:29 Відповісти
 
 