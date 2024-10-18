Майже 25% українських біженців у Європі не хочуть повертатися додому, поки йде війна, - опитування
Майже 25% українських біженців у Європі заявили, що планують влаштуватися за межами України в довгостроковій перспективі. Перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості.
Про це повідомив мюнхенський інститут ifo, посилаючись на власне опитування українських біженців, проведене у червні цього року, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну, як тільки там знову стане безпечно", - сказав директор Центру міграційних досліджень ifo Пану Поутваара.
Так, 4% українців планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою. Майже 11% вже повернулися в Україну, а ще 25% не визначилися.
Автори дослідження зазначили, що перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості, а чим довше Росія веде війну проти України, тим більше біженців можуть уявити собі майбутнє за межами України.
"Невдовзі після переміщення лише 10 відсотків українців заявили, що мають намір оселитися за межами України в довгостроковій перспективі. Одразу після втечі майже 60% біженців хотіли повернутися в Україну, як тільки зможуть знову відчути себе в безпеці.
З часом цей показник різко знизився в середньому на 4,7 відсоткових пункта за 100 днів", - додали у Центрі міграційних досліджень.
Будь ласка, зачекайте...
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4% українців планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою
11% вже повернулися в Україну
25% не визначилися
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25%+35%+4%+11%+25%=100% - все вірно
вважаєте, що я повірю у таку ДУРЬ?
у таких "новинах" і корейці на Сонце висаджувалися і Чемпіонат Світу вигравали!
"25 відсотків українських біженців у Європі планують оселитися за межами України"
де ви її загубили?
Повторювати те, що ВАМ уже відомо - марна трата часу, чим ви і займаєтесь зараз...
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Феноменально, головним фактором не повертатися в країну, з якої виїхали біженці після початку війни, є війна....
99% тих хто виїхав не планують повертатись не зараз не після війни.
90% тих хто зараз в країні планують виїхати при першій можливості.
І єдиний хто в цьому винен це дії влади, бандитизм тцк (викрадення людей) відправка людей на фронт після декількох днів підготовки, спроби знищити свободу слова, корупція, невиправдано підвищені податки, жахливе ставлення до військових, ігнорування проблем ветеранів і інвалідів і так далі, цей список можна продовжувати ще довго.
P.S. До речі майже половина біженців сраку рвуть за найвеличнішого лідора **********, але чомусь повертатись навіть не думають.
2. Чи проводилося опитування в Монако?
Без цих даних загальна картина буде неповною.
2. Фантастическое разворовывание бюджета ермаками, прокурорами, львовскими таможенниками - это аргумент НЕ возвращаться.
3. 100% бронирование от мобилизации для полиции, прокурорских, сотен тысяс госс.служащих - это аргумент несправедливой мобилизации, чтобы не возвращаться.
Потому заголовок мог бы быть " 25% бежавших от коррупции и воровства разумно приняли решение о бессрочной эвакуации с территории, контролируемой опг "Ермак" "