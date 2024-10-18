Украина может снять запрет на экспорт отечественного вооружения, - Умеров
Украина рассматривает возможность привлечения международных инвестиций в оборонную промышленность и не исключает возобновления экспорта отечественного вооружения. Некоторые страны уже изъявили желание покупать украинские ракеты и другое вооружение.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга в Брюсселе, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"В прошлом году, когда я занял должность министра обороны, мы создали план наших возможностей в государственном и частном секторах оборонной промышленности. Первый шаг сделало государство, инвестировав в оборонку. В этом году мы предложили партнерам несколько вариантов сотрудничества. Среди них - создание совместных предприятий, долгосрочные контракты на 10 лет и финансовые инструменты, такие как кредиты или экспортное финансирование... И мы сейчас обсуждаем четкие планы по каждой стране, где коллеги из Генштаба будут работать вместе с другими коллегами, чтобы кристаллизовать, в какие проекты мы будем вкладывать вместе с каждой страной", - рассказал глава оборонного ведомства.
Умеров отметил, что сейчас с международными партнерами ведутся переговоры по различным проектам, однако окончательное решение будет зависеть от руководства государства.
Он также отметил, что некоторые страны уже изъявили желание покупать украинские ракеты, БпЛА и другое вооружение.
"Мы всегда слышим на встречах, что некоторые страны сказали, что они хотят покупать украинское производство ракет, дронов, другой продукции для себя. Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим и подадим руководству для принятия решения", - сказал глава Минобороны.
Напомним, что ранее глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур выразил заинтересованность в закупке оборонной продукции из Украины. Такое сотрудничество, по его словам, могло бы помочь Украине увеличить производство.
Отметим, что после начала полномасштабной войны с Россией в 2022 году Украина ввела запрет на экспорт военной продукции для обеспечения ВСУ необходимыми ресурсами.
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вирішили "немножко прибарахліться"
Хороший план.
Вони вважають це правильним.
Головне - робити це підконтрольно, та по квотах.
Думаю, що зарано.
Або поставити жорсткі умови - продавати зброю тільки тим дружнім країнам, які поставляють взамін іншу.
Це його до добра не доведе.
Почитал комменты к посту про продажу излишков дронов. Да, доводы мне действительно кажутся разумными и логичными.
Но только основной посыл поста - сначала создать СТРАТЕГИЧЕСКИЙ запас дронов на несколько лет вперед в подземных бункерах в горах, как это делает Иран и Северная Корея с ракетами или орки с Шахедами, а уж потом распродавать все остальное - так и не был услышан. Потому что Россия дроны экспортировать точно не будет- но Украине виднее, конечно.
Лучше, безусловно, госзакупки потратить на озеленение Покровска, чем на стратегические закупки собственного же вооружения.
А на дронах заработать еще гигаватт миллиарда деревьев.
Одно только но.
Как только украинские дроны начнут поставляться на экспорт - я прекращаю сборы на дроны.
Ну, потому что я в принципе не смогу объяснить своим, скажем, эстонским подписчикам, почему им надо донатить на дроны, если Украина экспортирует дроны.
Спасибо, что сняли с меня хотя бы это бремя.
В скором времени, я надеюсь, Украина сможет выйти на обсяг экпортироаания «Стугн» арабам, на экспорт эвакуационных тележек, турникетов, и каких-нить там бронированных Унимогов с БМП - и с волонтеров будет снято и это бремя.
Вот тогда и выйдем на границы 1991 года.
Доброе утро.
Извините.
Відпускати всіх корупціонерів тихо в європейський ліс, та щоб вони там на преміумум автомобілях, настроювали місцевий електорат проти надання допомоги.
Випрошувати у заходу зброю яку дають з їх податків, а в той же час відкрити експорт зброї, тому що в нас її забагато.
Ми закінчим реально тим що захід від нас відвернеться і обріже допомогу повністю, просто скажуть що немає підтримки в їх населення та і все.
Схоже, ці зелені жлоби і клептомани подібні до рептилій, які поїдають свої нутрощі. Тільки кінчений цинічний жлоб сьогодні може спокійно теревенити про продаж українських ракет та БПЛА. Звісно - жадоба до бабла спалює все - честь, совість, навіть елементарний гамулець - бо первий же проданий БПЛА може викликати вибух в ЗСУ.
А от це зрозуміло: "остаточне рішення залежатиме від керівництва держави" - єрмачки з татаровими і прочая зелена нечисть вже слиною зійшли, чекаючи грошики за продаж українських ракет.
Ото вже понавибирали гадів продажних!
Навіть продукти харчування вже закупити не може, я вже не кажу про дрони, які він "законтрактував".
Ідеальний шмигаль оборони для Блазня. Тупий і амбітний.