Украина может снять запрет на экспорт отечественного вооружения, - Умеров

Украина рассматривает возможность привлечения международных инвестиций в оборонную промышленность и не исключает возобновления экспорта отечественного вооружения. Некоторые страны уже изъявили желание покупать украинские ракеты и другое вооружение.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга в Брюсселе, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году, когда я занял должность министра обороны, мы создали план наших возможностей в государственном и частном секторах оборонной промышленности. Первый шаг сделало государство, инвестировав в оборонку. В этом году мы предложили партнерам несколько вариантов сотрудничества. Среди них - создание совместных предприятий, долгосрочные контракты на 10 лет и финансовые инструменты, такие как кредиты или экспортное финансирование... И мы сейчас обсуждаем четкие планы по каждой стране, где коллеги из Генштаба будут работать вместе с другими коллегами, чтобы кристаллизовать, в какие проекты мы будем вкладывать вместе с каждой страной", - рассказал глава оборонного ведомства.

Умеров отметил, что сейчас с международными партнерами ведутся переговоры по различным проектам, однако окончательное решение будет зависеть от руководства государства.

Он также отметил, что некоторые страны уже изъявили желание покупать украинские ракеты, БпЛА и другое вооружение.

"Мы всегда слышим на встречах, что некоторые страны сказали, что они хотят покупать украинское производство ракет, дронов, другой продукции для себя. Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим и подадим руководству для принятия решения", - сказал глава Минобороны.

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Напомним, что ранее глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур выразил заинтересованность в закупке оборонной продукции из Украины. Такое сотрудничество, по его словам, могло бы помочь Украине увеличить производство.

Отметим, что после начала полномасштабной войны с Россией в 2022 году Украина ввела запрет на экспорт военной продукции для обеспечения ВСУ необходимыми ресурсами.

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