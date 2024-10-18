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Украина может снять запрет на экспорт отечественного вооружения, - Умеров

Умєров не виключає зняття заборони на експорт вітчизняного озброєння

Украина рассматривает возможность привлечения международных инвестиций в оборонную промышленность и не исключает возобновления экспорта отечественного вооружения. Некоторые страны уже изъявили желание покупать украинские ракеты и другое вооружение.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга в Брюсселе, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году, когда я занял должность министра обороны, мы создали план наших возможностей в государственном и частном секторах оборонной промышленности. Первый шаг сделало государство, инвестировав в оборонку. В этом году мы предложили партнерам несколько вариантов сотрудничества. Среди них - создание совместных предприятий, долгосрочные контракты на 10 лет и финансовые инструменты, такие как кредиты или экспортное финансирование... И мы сейчас обсуждаем четкие планы по каждой стране, где коллеги из Генштаба будут работать вместе с другими коллегами, чтобы кристаллизовать, в какие проекты мы будем вкладывать вместе с каждой страной", - рассказал глава оборонного ведомства.

Умеров отметил, что сейчас с международными партнерами ведутся переговоры по различным проектам, однако окончательное решение будет зависеть от руководства государства.

Он также отметил, что некоторые страны уже изъявили желание покупать украинские ракеты, БпЛА и другое вооружение.

"Мы всегда слышим на встречах, что некоторые страны сказали, что они хотят покупать украинское производство ракет, дронов, другой продукции для себя. Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим и подадим руководству для принятия решения", - сказал глава Минобороны.

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Напомним, что ранее глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур выразил заинтересованность в закупке оборонной продукции из Украины. Такое сотрудничество, по его словам, могло бы помочь Украине увеличить производство.

Отметим, что после начала полномасштабной войны с Россией в 2022 году Украина ввела запрет на экспорт военной продукции для обеспечения ВСУ необходимыми ресурсами.

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Автор: 

оружие (10259) производство (474) экспорт (878) Умеров Рустем (565)


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Топ комментарии
+18
Як цю хрень розуміти, у нас люди гроші збирають на армію, останнє віддають, щоб нашим воїнам було чім захищатися, а тут будемо продавати. Або я зовсім здурів, або дебілів та хапуг в керівництві занадто богато
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18.10.2024 17:21 Ответить
+16
та правильно, нах воно нам треба при такому плані лідора
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18.10.2024 17:16 Ответить
+16
Бабченко-

Почитал комменты к посту про продажу излишков дронов. Да, доводы мне действительно кажутся разумными и логичными.
Но только основной посыл поста - сначала создать СТРАТЕГИЧЕСКИЙ запас дронов на несколько лет вперед в подземных бункерах в горах, как это делает Иран и Северная Корея с ракетами или орки с Шахедами, а уж потом распродавать все остальное - так и не был услышан. Потому что Россия дроны экспортировать точно не будет- но Украине виднее, конечно.
Лучше, безусловно, госзакупки потратить на озеленение Покровска, чем на стратегические закупки собственного же вооружения.
А на дронах заработать еще гигаватт миллиарда деревьев.
Одно только но.
Как только украинские дроны начнут поставляться на экспорт - я прекращаю сборы на дроны.
Ну, потому что я в принципе не смогу объяснить своим, скажем, эстонским подписчикам, почему им надо донатить на дроны, если Украина экспортирует дроны.
Спасибо, что сняли с меня хотя бы это бремя.
В скором времени, я надеюсь, Украина сможет выйти на обсяг экпортироаания «Стугн» арабам, на экспорт эвакуационных тележек, турникетов, и каких-нить там бронированных Унимогов с БМП - и с волонтеров будет снято и это бремя.
Вот тогда и выйдем на границы 1991 года.
Доброе утро.
Извините.
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18.10.2024 17:17 Ответить
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3.14здець ......
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18.10.2024 17:15 Ответить
Продадуть все під 0!
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18.10.2024 17:19 Ответить
вони відчули себе нищебродами після новин про МСЕК і КРУПУ
вирішили "немножко прибарахліться"
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18.10.2024 17:26 Ответить
та правильно, нах воно нам треба при такому плані лідора
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18.10.2024 17:16 Ответить
І то таке...Нехай у НАТО та США болить голова, де брати зброю.
Хороший план.
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18.10.2024 17:18 Ответить
А чому ви не підтримуєте Стерненка та Бабченко?
Вони вважають це правильним.
Головне - робити це підконтрольно, та по квотах.
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18.10.2024 18:10 Ответить
правда, як це пояснити більшості українціва - незрозуміло. Та і більшість країн світу не зрозуміють.
Думаю, що зарано.
Або поставити жорсткі умови - продавати зброю тільки тим дружнім країнам, які поставляють взамін іншу.
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18.10.2024 18:20 Ответить
Умеров вчиться брехати у свого шефа - Осла квартального.
Це його до добра не доведе.
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18.10.2024 17:16 Ответить
Бабченко-

Почитал комменты к посту про продажу излишков дронов. Да, доводы мне действительно кажутся разумными и логичными.
Но только основной посыл поста - сначала создать СТРАТЕГИЧЕСКИЙ запас дронов на несколько лет вперед в подземных бункерах в горах, как это делает Иран и Северная Корея с ракетами или орки с Шахедами, а уж потом распродавать все остальное - так и не был услышан. Потому что Россия дроны экспортировать точно не будет- но Украине виднее, конечно.
Лучше, безусловно, госзакупки потратить на озеленение Покровска, чем на стратегические закупки собственного же вооружения.
А на дронах заработать еще гигаватт миллиарда деревьев.
Одно только но.
Как только украинские дроны начнут поставляться на экспорт - я прекращаю сборы на дроны.
Ну, потому что я в принципе не смогу объяснить своим, скажем, эстонским подписчикам, почему им надо донатить на дроны, если Украина экспортирует дроны.
Спасибо, что сняли с меня хотя бы это бремя.
В скором времени, я надеюсь, Украина сможет выйти на обсяг экпортироаания «Стугн» арабам, на экспорт эвакуационных тележек, турникетов, и каких-нить там бронированных Унимогов с БМП - и с волонтеров будет снято и это бремя.
Вот тогда и выйдем на границы 1991 года.
Доброе утро.
Извините.
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18.10.2024 17:17 Ответить
Це точно піднімати зарплати чиновникам на 30 млрд а потім говорити що немає за що викупити залишки зброї.
Відпускати всіх корупціонерів тихо в європейський ліс, та щоб вони там на преміумум автомобілях, настроювали місцевий електорат проти надання допомоги.
Випрошувати у заходу зброю яку дають з їх податків, а в той же час відкрити експорт зброї, тому що в нас її забагато.
Ми закінчим реально тим що захід від нас відвернеться і обріже допомогу повністю, просто скажуть що немає підтримки в їх населення та і все.
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18.10.2024 17:27 Ответить
Як цю хрень розуміти, у нас люди гроші збирають на армію, останнє віддають, щоб нашим воїнам було чім захищатися, а тут будемо продавати. Або я зовсім здурів, або дебілів та хапуг в керівництві занадто богато
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18.10.2024 17:21 Ответить
Виробляти під час війни обмаль та і те продати це стріляти собі в голову.
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18.10.2024 17:21 Ответить
"...виявили бажання купувати українські ракети, БпЛА та інше озброєння..."

Схоже, ці зелені жлоби і клептомани подібні до рептилій, які поїдають свої нутрощі. Тільки кінчений цинічний жлоб сьогодні може спокійно теревенити про продаж українських ракет та БПЛА. Звісно - жадоба до бабла спалює все - честь, совість, навіть елементарний гамулець - бо первий же проданий БПЛА може викликати вибух в ЗСУ.

А от це зрозуміло: "остаточне рішення залежатиме від керівництва держави" - єрмачки з татаровими і прочая зелена нечисть вже слиною зійшли, чекаючи грошики за продаж українських ракет.
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18.10.2024 17:24 Ответить
Сюрреалізм. А вінават як завжди Шольц.
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18.10.2024 17:26 Ответить
Хочуть продавати українські ракети! Оті ракети яких у ЗСУ бракує? Щоб ви падлюки зелені виздихали під корінь.
Ото вже понавибирали гадів продажних!
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18.10.2024 17:30 Ответить
В думках зебіли у владі живуть у мирному часі. Тож закликають інших вкладатись у перспективне виробництво, що по-любе принесе свій валютний гешефт.
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18.10.2024 17:32 Ответить
В рашку можна. Кацапи до-о-о-обре заплатять.
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18.10.2024 17:35 Ответить
Дебіл Умєров в своєму стилі.
Навіть продукти харчування вже закупити не може, я вже не кажу про дрони, які він "законтрактував".
Ідеальний шмигаль оборони для Блазня. Тупий і амбітний.
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18.10.2024 17:40 Ответить
А шо можно зеленськім🤡🤡🤡 зробити ...?! аж нічого ...народ мовчить і " діло в шляпі "
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18.10.2024 18:05 Ответить
Тоді на чергове -Байден дай, Шольц дай, Макрон дай…, можна буде почути резонну відповідь: користуйтесь своїм.
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18.10.2024 18:20 Ответить
"Шольц, давай нам далекобійні ракети, а ми їх вигідно продамо. Відкат - тобі!" Креативненький гешефт від зеленої плісняви.
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18.10.2024 18:37 Ответить
Так ця зелена дура навмисно про продаж говорить , щоб Україні побоялися давати зброю , бо продадуть
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18.10.2024 18:50 Ответить
УМЕРОВА у відставку ‼️‼️
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18.10.2024 18:48 Ответить
Зброї у країни, що бореться, багато не буває.МО, ще пристебніть до експорту Юлю з Гриценко, у них "велика практика" в цьому є...
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18.10.2024 20:09 Ответить
 
 