Україна може зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння, - Умєров

Україна розглядає можливість залучення міжнародних інвестицій в оборонну промисловість і не виключає відновлення експорту вітчизняного озброєння. Деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети та інше озброєння.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулого року, коли я обійняв посаду міністра оборони, ми створили план наших можливостей у державному та приватному секторах оборонної промисловості. Перший крок зробила держава, інвестувавши в оборонку. Цього року ми запропонували партнерам кілька варіантів співпраці. Серед них – створення спільних підприємств, довгострокові контракти на 10 років та фінансові інструменти, як-от кредити чи експортне фінансування... І ми зараз обговорюємо чіткі плани по кожній країні, де колеги з Генштабу будуть працювати разом з іншими колегами, щоб кристалізувати, у які проєкти ми будемо вкладати разом з кожною країною", - розповів очільник оборонного відомства.

Умєров зазначив, що наразі з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо різних проєктів, однак остаточне рішення залежатиме від керівництва держави.

Він також зауважив, що деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети, БпЛА та інше озброєння.

"Ми завжди чуємо на зустрічах, що деякі країни сказали, що вони хочуть купувати українське виробництво ракет, дронів, іншої продукції для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення, тому в цьому плані ми підготуємо і подамо до керівництва для прийняття рішення", - сказав очільник Міноборони.

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Нагадаємо, що раніше очільник оборонного відомства Естонії Ханно Певкур висловив зацікавленість у закупівлі оборонної продукції з України. Така співпраця, за його словами, могла б допомогти Україні збільшити виробництво.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році Україна запровадила заборону на експорт військової продукції для забезпечення ЗСУ необхідними ресурсами.

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