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Україна може зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння, - Умєров

Умєров не виключає зняття заборони на експорт вітчизняного озброєння

Україна розглядає можливість залучення міжнародних інвестицій в оборонну промисловість і не виключає відновлення експорту вітчизняного озброєння. Деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети та інше озброєння.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулого року, коли я обійняв посаду міністра оборони, ми створили план наших можливостей у державному та приватному секторах оборонної промисловості. Перший крок зробила держава, інвестувавши в оборонку. Цього року ми запропонували партнерам кілька варіантів співпраці. Серед них – створення спільних підприємств, довгострокові контракти на 10 років та фінансові інструменти, як-от кредити чи експортне фінансування... І ми зараз обговорюємо чіткі плани по кожній країні, де колеги з Генштабу будуть працювати разом з іншими колегами, щоб кристалізувати, у які проєкти ми будемо вкладати разом з кожною країною", - розповів очільник оборонного відомства.

Умєров зазначив, що наразі з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо різних проєктів, однак остаточне рішення залежатиме від керівництва держави.

Він також зауважив, що деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети, БпЛА та інше озброєння.

"Ми завжди чуємо на зустрічах, що деякі країни сказали, що вони хочуть купувати українське виробництво ракет, дронів, іншої продукції для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення, тому в цьому плані ми підготуємо і подамо до керівництва для прийняття рішення", - сказав очільник Міноборони.

Читайте також: Україна масштабує виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, - Міноборони

Нагадаємо, що раніше очільник оборонного відомства Естонії Ханно Певкур висловив зацікавленість у закупівлі оборонної продукції з України. Така співпраця, за його словами, могла б допомогти Україні збільшити виробництво.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році Україна запровадила заборону на експорт військової продукції для забезпечення ЗСУ необхідними ресурсами.

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Автор: 

зброя (7526) виробництво (1649) експорт (4513) Умєров Рустем (641)


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Топ коментарі
+18
Як цю хрень розуміти, у нас люди гроші збирають на армію, останнє віддають, щоб нашим воїнам було чім захищатися, а тут будемо продавати. Або я зовсім здурів, або дебілів та хапуг в керівництві занадто богато
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18.10.2024 17:21 Відповісти
+16
та правильно, нах воно нам треба при такому плані лідора
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18.10.2024 17:16 Відповісти
+16
Бабченко-

Почитал комменты к посту про продажу излишков дронов. Да, доводы мне действительно кажутся разумными и логичными.
Но только основной посыл поста - сначала создать СТРАТЕГИЧЕСКИЙ запас дронов на несколько лет вперед в подземных бункерах в горах, как это делает Иран и Северная Корея с ракетами или орки с Шахедами, а уж потом распродавать все остальное - так и не был услышан. Потому что Россия дроны экспортировать точно не будет- но Украине виднее, конечно.
Лучше, безусловно, госзакупки потратить на озеленение Покровска, чем на стратегические закупки собственного же вооружения.
А на дронах заработать еще гигаватт миллиарда деревьев.
Одно только но.
Как только украинские дроны начнут поставляться на экспорт - я прекращаю сборы на дроны.
Ну, потому что я в принципе не смогу объяснить своим, скажем, эстонским подписчикам, почему им надо донатить на дроны, если Украина экспортирует дроны.
Спасибо, что сняли с меня хотя бы это бремя.
В скором времени, я надеюсь, Украина сможет выйти на обсяг экпортироаания «Стугн» арабам, на экспорт эвакуационных тележек, турникетов, и каких-нить там бронированных Унимогов с БМП - и с волонтеров будет снято и это бремя.
Вот тогда и выйдем на границы 1991 года.
Доброе утро.
Извините.
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18.10.2024 17:17 Відповісти
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3.14здець ......
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18.10.2024 17:15 Відповісти
Продадуть все під 0!
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18.10.2024 17:19 Відповісти
вони відчули себе нищебродами після новин про МСЕК і КРУПУ
вирішили "немножко прибарахліться"
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18.10.2024 17:26 Відповісти
та правильно, нах воно нам треба при такому плані лідора
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18.10.2024 17:16 Відповісти
І то таке...Нехай у НАТО та США болить голова, де брати зброю.
Хороший план.
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18.10.2024 17:18 Відповісти
А чому ви не підтримуєте Стерненка та Бабченко?
Вони вважають це правильним.
Головне - робити це підконтрольно, та по квотах.
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18.10.2024 18:10 Відповісти
правда, як це пояснити більшості українціва - незрозуміло. Та і більшість країн світу не зрозуміють.
Думаю, що зарано.
Або поставити жорсткі умови - продавати зброю тільки тим дружнім країнам, які поставляють взамін іншу.
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18.10.2024 18:20 Відповісти
Умеров вчиться брехати у свого шефа - Осла квартального.
Це його до добра не доведе.
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18.10.2024 17:16 Відповісти
Бабченко-

Почитал комменты к посту про продажу излишков дронов. Да, доводы мне действительно кажутся разумными и логичными.
Но только основной посыл поста - сначала создать СТРАТЕГИЧЕСКИЙ запас дронов на несколько лет вперед в подземных бункерах в горах, как это делает Иран и Северная Корея с ракетами или орки с Шахедами, а уж потом распродавать все остальное - так и не был услышан. Потому что Россия дроны экспортировать точно не будет- но Украине виднее, конечно.
Лучше, безусловно, госзакупки потратить на озеленение Покровска, чем на стратегические закупки собственного же вооружения.
А на дронах заработать еще гигаватт миллиарда деревьев.
Одно только но.
Как только украинские дроны начнут поставляться на экспорт - я прекращаю сборы на дроны.
Ну, потому что я в принципе не смогу объяснить своим, скажем, эстонским подписчикам, почему им надо донатить на дроны, если Украина экспортирует дроны.
Спасибо, что сняли с меня хотя бы это бремя.
В скором времени, я надеюсь, Украина сможет выйти на обсяг экпортироаания «Стугн» арабам, на экспорт эвакуационных тележек, турникетов, и каких-нить там бронированных Унимогов с БМП - и с волонтеров будет снято и это бремя.
Вот тогда и выйдем на границы 1991 года.
Доброе утро.
Извините.
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18.10.2024 17:17 Відповісти
Це точно піднімати зарплати чиновникам на 30 млрд а потім говорити що немає за що викупити залишки зброї.
Відпускати всіх корупціонерів тихо в європейський ліс, та щоб вони там на преміумум автомобілях, настроювали місцевий електорат проти надання допомоги.
Випрошувати у заходу зброю яку дають з їх податків, а в той же час відкрити експорт зброї, тому що в нас її забагато.
Ми закінчим реально тим що захід від нас відвернеться і обріже допомогу повністю, просто скажуть що немає підтримки в їх населення та і все.
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18.10.2024 17:27 Відповісти
Як цю хрень розуміти, у нас люди гроші збирають на армію, останнє віддають, щоб нашим воїнам було чім захищатися, а тут будемо продавати. Або я зовсім здурів, або дебілів та хапуг в керівництві занадто богато
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18.10.2024 17:21 Відповісти
Виробляти під час війни обмаль та і те продати це стріляти собі в голову.
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18.10.2024 17:21 Відповісти
"...виявили бажання купувати українські ракети, БпЛА та інше озброєння..."

Схоже, ці зелені жлоби і клептомани подібні до рептилій, які поїдають свої нутрощі. Тільки кінчений цинічний жлоб сьогодні може спокійно теревенити про продаж українських ракет та БПЛА. Звісно - жадоба до бабла спалює все - честь, совість, навіть елементарний гамулець - бо первий же проданий БПЛА може викликати вибух в ЗСУ.

А от це зрозуміло: "остаточне рішення залежатиме від керівництва держави" - єрмачки з татаровими і прочая зелена нечисть вже слиною зійшли, чекаючи грошики за продаж українських ракет.
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18.10.2024 17:24 Відповісти
Сюрреалізм. А вінават як завжди Шольц.
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18.10.2024 17:26 Відповісти
Хочуть продавати українські ракети! Оті ракети яких у ЗСУ бракує? Щоб ви падлюки зелені виздихали під корінь.
Ото вже понавибирали гадів продажних!
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18.10.2024 17:30 Відповісти
В думках зебіли у владі живуть у мирному часі. Тож закликають інших вкладатись у перспективне виробництво, що по-любе принесе свій валютний гешефт.
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18.10.2024 17:32 Відповісти
В рашку можна. Кацапи до-о-о-обре заплатять.
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18.10.2024 17:35 Відповісти
Дебіл Умєров в своєму стилі.
Навіть продукти харчування вже закупити не може, я вже не кажу про дрони, які він "законтрактував".
Ідеальний шмигаль оборони для Блазня. Тупий і амбітний.
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18.10.2024 17:40 Відповісти
А шо можно зеленськім🤡🤡🤡 зробити ...?! аж нічого ...народ мовчить і " діло в шляпі "
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18.10.2024 18:05 Відповісти
Тоді на чергове -Байден дай, Шольц дай, Макрон дай…, можна буде почути резонну відповідь: користуйтесь своїм.
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18.10.2024 18:20 Відповісти
"Шольц, давай нам далекобійні ракети, а ми їх вигідно продамо. Відкат - тобі!" Креативненький гешефт від зеленої плісняви.
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18.10.2024 18:37 Відповісти
Так ця зелена дура навмисно про продаж говорить , щоб Україні побоялися давати зброю , бо продадуть
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18.10.2024 18:50 Відповісти
УМЕРОВА у відставку ‼️‼️
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18.10.2024 18:48 Відповісти
Зброї у країни, що бореться, багато не буває.МО, ще пристебніть до експорту Юлю з Гриценко, у них "велика практика" в цьому є...
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18.10.2024 20:09 Відповісти
 
 