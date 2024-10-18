Україна може зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння, - Умєров
Україна розглядає можливість залучення міжнародних інвестицій в оборонну промисловість і не виключає відновлення експорту вітчизняного озброєння. Деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети та інше озброєння.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Минулого року, коли я обійняв посаду міністра оборони, ми створили план наших можливостей у державному та приватному секторах оборонної промисловості. Перший крок зробила держава, інвестувавши в оборонку. Цього року ми запропонували партнерам кілька варіантів співпраці. Серед них – створення спільних підприємств, довгострокові контракти на 10 років та фінансові інструменти, як-от кредити чи експортне фінансування... І ми зараз обговорюємо чіткі плани по кожній країні, де колеги з Генштабу будуть працювати разом з іншими колегами, щоб кристалізувати, у які проєкти ми будемо вкладати разом з кожною країною", - розповів очільник оборонного відомства.
Умєров зазначив, що наразі з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо різних проєктів, однак остаточне рішення залежатиме від керівництва держави.
Він також зауважив, що деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети, БпЛА та інше озброєння.
"Ми завжди чуємо на зустрічах, що деякі країни сказали, що вони хочуть купувати українське виробництво ракет, дронів, іншої продукції для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення, тому в цьому плані ми підготуємо і подамо до керівництва для прийняття рішення", - сказав очільник Міноборони.
Нагадаємо, що раніше очільник оборонного відомства Естонії Ханно Певкур висловив зацікавленість у закупівлі оборонної продукції з України. Така співпраця, за його словами, могла б допомогти Україні збільшити виробництво.
Зазначимо, що після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році Україна запровадила заборону на експорт військової продукції для забезпечення ЗСУ необхідними ресурсами.
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Хороший план.
Вони вважають це правильним.
Головне - робити це підконтрольно, та по квотах.
Думаю, що зарано.
Або поставити жорсткі умови - продавати зброю тільки тим дружнім країнам, які поставляють взамін іншу.
Це його до добра не доведе.
Почитал комменты к посту про продажу излишков дронов. Да, доводы мне действительно кажутся разумными и логичными.
Но только основной посыл поста - сначала создать СТРАТЕГИЧЕСКИЙ запас дронов на несколько лет вперед в подземных бункерах в горах, как это делает Иран и Северная Корея с ракетами или орки с Шахедами, а уж потом распродавать все остальное - так и не был услышан. Потому что Россия дроны экспортировать точно не будет- но Украине виднее, конечно.
Лучше, безусловно, госзакупки потратить на озеленение Покровска, чем на стратегические закупки собственного же вооружения.
А на дронах заработать еще гигаватт миллиарда деревьев.
Одно только но.
Как только украинские дроны начнут поставляться на экспорт - я прекращаю сборы на дроны.
Ну, потому что я в принципе не смогу объяснить своим, скажем, эстонским подписчикам, почему им надо донатить на дроны, если Украина экспортирует дроны.
Спасибо, что сняли с меня хотя бы это бремя.
В скором времени, я надеюсь, Украина сможет выйти на обсяг экпортироаания «Стугн» арабам, на экспорт эвакуационных тележек, турникетов, и каких-нить там бронированных Унимогов с БМП - и с волонтеров будет снято и это бремя.
Вот тогда и выйдем на границы 1991 года.
Доброе утро.
Извините.
Відпускати всіх корупціонерів тихо в європейський ліс, та щоб вони там на преміумум автомобілях, настроювали місцевий електорат проти надання допомоги.
Випрошувати у заходу зброю яку дають з їх податків, а в той же час відкрити експорт зброї, тому що в нас її забагато.
Ми закінчим реально тим що захід від нас відвернеться і обріже допомогу повністю, просто скажуть що немає підтримки в їх населення та і все.
Схоже, ці зелені жлоби і клептомани подібні до рептилій, які поїдають свої нутрощі. Тільки кінчений цинічний жлоб сьогодні може спокійно теревенити про продаж українських ракет та БПЛА. Звісно - жадоба до бабла спалює все - честь, совість, навіть елементарний гамулець - бо первий же проданий БПЛА може викликати вибух в ЗСУ.
А от це зрозуміло: "остаточне рішення залежатиме від керівництва держави" - єрмачки з татаровими і прочая зелена нечисть вже слиною зійшли, чекаючи грошики за продаж українських ракет.
Ото вже понавибирали гадів продажних!
Навіть продукти харчування вже закупити не може, я вже не кажу про дрони, які він "законтрактував".
Ідеальний шмигаль оборони для Блазня. Тупий і амбітний.