Горячее всего сейчас на Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 53 боевых столкновения, - Генштаб

Силы обороны продолжают мужественно держать оборону Украины. С начала суток произошло 167 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес один ракетный удар, 54 авиационных удара с применением 99 КАБов, более 560 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Две атаки в районе Волчанска отбиты украинскими воинами, еще две - продолжаются.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосиново. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

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Боевые действия на Востоке

20 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Грековки, Новомихайловки, Ямполовки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества. Девятнадцать атак противника нашим подразделениям удалось отбить, еще одно боестолкновение, в районе Новомихайловки, продолжается.

На Северском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку Ивано-Дарьевки. В то же время российские оккупанты сбросили 11 КАБ в районе Северска.

На Краматорском направлении имели место два боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районах Ступочек, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами. Враг сбросил 4 авиабомбы в районах населенных пунктов Часов Яр и Стенки.

Агрессор четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка три раза получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака еще продолжается.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Самая большая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Селидово, Луч, Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. В целом, 41 атаку на направлении украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодня потери агрессора на данном направлении составили 490 человек убитыми и ранеными, из них безвозвратные - 257 человек. Уничтожен один танк, девять БТР, четыре автомобиля, две БМП и три багги. Кроме того, два танка, три БТР, четыре автомобиля, две вражеских пушки и один мотоцикл были повреждены.

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Горячее всего сейчас на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 53 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное. Подразделения Сил обороны отбили 51 атаку противника, две атаки продолжаются до сих пор.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении произошло 11 боестолкновений. Семь вражеских штурмов остановлены в районе Богоявленки, один - возле Новоукраинки. Еще три боя продолжаются. Ситуация контролируется Силами обороны Украины. Также враг активно применял авиацию в районе Новодаровки, Богоявленки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении три безуспешные атаки врага отбиты нашими защитниками в течение дня в районе Работино.

На Приднепровском направлении наши воины шесть раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 43 КАБ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня следует отметить воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, которые в чрезвычайно сложных условиях, сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему непоправимые потери.

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