Рашисты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: поврежден объект культуры

Сегодня, 21 октября 2024 года, войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять ракетный удар по Кривому Рогу. Поврежден объект культуры. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - отметил он.

По его словам, сейчас правоохранители и спасатели работают на месте вражеского удара.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Кривом Роге прогремели взрывы. Воздушные силы информируют об угрозе баллистики.